Хромобластомикоз – это специфический тип кожной инфекции, которая вызывается одним из нескольких видов дематиазных (пигментированных) грибков. Симптомы включают язвенные узелки на открытых частях тела. Диагноз устанавливается по внешнему виду, подтверждается гистопатологическими и культуральными исследованиями. Лечение заключается в применении итраконазола, другого азола, активного в отношении плесневых грибов, или тербинафина и хирургическом иссечении.

(См. также Обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)).

Хромобластомикоз — это кожная инфекция, поражающая иммунокомпетентных людей, преимущественно проживающих в тропических или субтропических регионах; для неё характерно образование папилломатозных узелков, склонных к изъязвлению.

Хромобластомикоз часто возникает на месте проникающей травмы, особенно у фермеров и других работников сельского хозяйства, которые не используют соответствующую защитную обувь и одежду.

Хромобластомикоз вызван окрашенными в темно-коричневый или черный цвет грибами, которые продуцируют склеротические тельца в тканях.

Симптомы и признаки хромобластомикоза Обычно хромобластомикоз начинается на ступне или на ноге, но могут быть инфицированы и остальные открытые участки тела, особенно там, где кожа повреждена. Сначала маленькие, зудящие, увеличивающие папулы могут напоминать дерматофитоз (стригущий лишай). Эти папулы расширяются и формируют буро-красные или фиолетовые, резко отграниченные участки с отвердевшими основаниями. Несколько недель или несколько месяцев спустя новые поражения, выступающие на 1–2 мм над кожей, могут появиться вдоль путей дренажа лимфы. Твердые, буро-красные или сероватые узелки, напоминающие по форме цветную капусту, могут развиваться в центре участков и, если инфекцию не лечить, постепенно распространиться на конечности до полного их покрытия в течение многих лет. Отток лимфы, как правило, затруднен, зуд сохраняется, вторичные бактериальные суперинфекции могут развиться, вызывая изъязвления и иногда сепсис. Проявления хромобластомикоза Хромобластомикоз (ранняя стадия) При хромобластомикозе маленькие папулы в самом начале расширяются до момента образования резко отграниченных участков буро-красного или фиолетового цвета с отвердевшими основаниями. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Хромобластомикоз (хронический) При хроническом хромобластомикозе с течением времени развиваются твердые, бледные, красноватые или сероватые узелковые выросты в форме цветной капусты, которые распространяются по конечности. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Хромобластомикоз На этой фотографии виден обширный хромобластомикоз с поражением правой нижней конечности. Можно наблюдать множественные веррукозные и опухолевидные очаги поражения. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Хромобластомикоз (ранняя стадия) При хромобластомикозе маленькие папулы в самом начале расширяются до момента образования резко отграниченных участков буро-красного или фиолетового цвета с отвердевшими основаниями. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Хромобластомикоз (хронический) При хроническом хромобластомикозе с течением времени развиваются твердые, бледные, красноватые или сероватые узелковые выросты в форме цветной капусты, которые распространяются по конечности. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Хромобластомикоз На этой фотографии виден обширный хромобластомикоз с поражением правой нижней конечности. Можно наблюдать множественные веррукозные и опухолевидные очаги поражения. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Диагностика хромобластомикоза Гистопатология

Культуральное исследование Поздние поражения хромобластомикоза имеют характерный внешний вид, а ранние поражения могут быть приняты за дерматофитоз. Окрашивание по методу Фонтана-Массон для выявления меланина помогает подтвердить присутствие склеротических телец (телец Медлара), которые являются патогномоничным признаком. Тест-культура необходима, чтобы идентифицировать разновидности, которые являются причиной заболевания.