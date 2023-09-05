skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Хромобластомикоз

Авторы:Paschalis Vergidis, MD, MSc, Mayo Clinic College of Medicine & Science
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Хромобластомикоз – это специфический тип кожной инфекции, которая вызывается одним из нескольких видов дематиазных (пигментированных) грибков. Симптомы включают язвенные узелки на открытых частях тела. Диагноз устанавливается по внешнему виду, подтверждается гистопатологическими и культуральными исследованиями. Лечение заключается в применении итраконазола, другого азола, активного в отношении плесневых грибов, или тербинафина и хирургическом иссечении.

(См. также Обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)).

Хромобластомикоз — это кожная инфекция, поражающая иммунокомпетентных людей, преимущественно проживающих в тропических или субтропических регионах; для неё характерно образование папилломатозных узелков, склонных к изъязвлению.

Хромобластомикоз часто возникает на месте проникающей травмы, особенно у фермеров и других работников сельского хозяйства, которые не используют соответствующую защитную обувь и одежду.

Хромобластомикоз вызван окрашенными в темно-коричневый или черный цвет грибами, которые продуцируют склеротические тельца в тканях.

Симптомы и признаки хромобластомикоза

Обычно хромобластомикоз начинается на ступне или на ноге, но могут быть инфицированы и остальные открытые участки тела, особенно там, где кожа повреждена.

Сначала маленькие, зудящие, увеличивающие папулы могут напоминать дерматофитоз (стригущий лишай). Эти папулы расширяются и формируют буро-красные или фиолетовые, резко отграниченные участки с отвердевшими основаниями. Несколько недель или несколько месяцев спустя новые поражения, выступающие на 1–2 мм над кожей, могут появиться вдоль путей дренажа лимфы. Твердые, буро-красные или сероватые узелки, напоминающие по форме цветную капусту, могут развиваться в центре участков и, если инфекцию не лечить, постепенно распространиться на конечности до полного их покрытия в течение многих лет.

Отток лимфы, как правило, затруднен, зуд сохраняется, вторичные бактериальные суперинфекции могут развиться, вызывая изъязвления и иногда сепсис.

Проявления хромобластомикоза
Хромобластомикоз (ранняя стадия)
Хромобластомикоз (ранняя стадия)

При хромобластомикозе маленькие папулы в самом начале расширяются до момента образования резко отграниченных участков буро-красного или фиолетового цвета с отвердевшими основаниями.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

Хромобластомикоз (хронический)
Хромобластомикоз (хронический)

При хроническом хромобластомикозе с течением времени развиваются твердые, бледные, красноватые или сероватые узелковые выросты в форме цветной капусты, которые распространяются по конечности.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

Хромобластомикоз
Хромобластомикоз

На этой фотографии виден обширный хромобластомикоз с поражением правой нижней конечности. Можно наблюдать множественные веррукозные и опухолевидные очаги поражения.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Хромобластомикоз (ранняя стадия)
Хромобластомикоз (ранняя стадия)

При хромобластомикозе маленькие папулы в самом начале расширяются до момента образования резко отграниченных участков буро-красного или фиолетового цвета с отвердевшими основаниями.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

Хромобластомикоз (хронический)
Хромобластомикоз (хронический)

При хроническом хромобластомикозе с течением времени развиваются твердые, бледные, красноватые или сероватые узелковые выросты в форме цветной капусты, которые распространяются по конечности.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

Хромобластомикоз
Хромобластомикоз

На этой фотографии виден обширный хромобластомикоз с поражением правой нижней конечности. Можно наблюдать множественные веррукозные и опухолевидные очаги поражения.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Диагностика хромобластомикоза

  • Гистопатология

  • Культуральное исследование

Поздние поражения хромобластомикоза имеют характерный внешний вид, а ранние поражения могут быть приняты за дерматофитоз.

Окрашивание по методу Фонтана-Массон для выявления меланина помогает подтвердить присутствие склеротических телец (телец Медлара), которые являются патогномоничным признаком.

Тест-культура необходима, чтобы идентифицировать разновидности, которые являются причиной заболевания.

Лечение хромобластомикоза

  • Итраконазол

  • Тербинафин

  • Часто операция или криотерапия

(См. также Противогрибковые препараты).

Итраконазол – самый эффективный препарат при хромобластомикозе, хотя не все пациенты на него реагируют. Флуцитозин иногда добавляется, чтобы предотвратить рецидив. Флуцитозин не следует использовать в качестве монотерапии.

Отдельные данные свидетельствуют о том, что позаконазол, вориконазол или тербинафин также могут быть эффективными.

Амфотерицин В является неэффективным.

Для локализованных поражений лечебный эффект может дать хирургическое иссечение.

Дополнительные методы лечения, такие как криотерапия, часто полезны, хотя эффект развивается медленно.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.