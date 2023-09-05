Разные условно-патогенные грибы

Многие дрожжи и плесени могут вызывать оппортунистические, даже опасные для жизни инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом. Эти инфекции редко затрагивают иммунокомпетентных людей. Дрожжи имеют тенденцию вызывать фунгемию, очаговые поражения кожи и других органов.

(См. также Обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)).

Головчатая (хлебная) плесень и представители рода трихоспоронов (в том числе T. ovoides, T. inkin, T. asahii, T. mucoides, T. asteroides и T. cutaneum) — дрожжевые грибы, вызывающие часто фатальную диссеминированную инфекцию, особенно у пациентов с нейтропенией. Среди Trichosporon, T. asahii является наиболее распространенной причиной диссеминированной инфекции. Название T. beigelii, в настоящее время устаревшее, использовалось ранее для всех или любого отдельно взятого вида Trichosporon.

Malassezia furfur является дрожжевыми грибами, которые вызывают разноцветный лишай и фолликулит и может также вызвать сепсис, связанный с катетеризацией у пациентов, которые получают парентеральные липиды через центральный венозный катетер. Катетерный сепсис поражает как правило, младенцев и истощенных взрослых, получающих внутривенно липидсодержащие смеси усиленного питания. Если необходимо выделить Malassezia из клинических образцов, то об этом следует уведомить персонал микробиологической лаборатории, поскольку для такого исследования потребуются специальные питательные среды.

Talaromyces marneffei (ранее - Penicillium marneffei) является оппортунистическим возбудителем диссеминированной инфекции у пациентов со СПИДом из Юго-Восточной Азии, отдельные случаи были выявлены у путешественников, вернувшихся в Соедененных Штатах после посещения этих регионов. Поражения кожи, вызванные T. marneffei, могут напоминать поражения при контагиозном моллюске.

Различные плесневые грибы окружающей среды, в том числе виды Fusarium и Scedosporium apiospermum, которые становятся все более распространенными, особенно у пациентов с нейтропенией, могут вызывать очаговые ангиоинвазивные васкулитные поражения, имитирующие инвазивный аспергиллез. У пациентов, обладающих развитой имунной системой, Fusarium sp вызывает поверхностные инфекции (например, кератит, онихомикоз), а у пациентов с выраженным иммунодефицитом с длительной тяжелой нейтропенией и/или тяжелым Т-клеточным иммунодефицитом грибы данного вида вызывают генерализованные инфекции. Виды Fusarium (в отличие от видов Aspergilli) можно вырастить в обычных культурах крови пациентов с диссеминированной инфекцией. Вориконазол считается препаратом выбора как при поражении Fusarium, так и при инфицировании S. apiospermum.

Точный диагноз требует выделения культуры и идентификации разновидностей возбудителя; это крайне важно, потому что не все микроорганизмы реагируют на один противогрибковый препарат. Например, вид Scedosporium является природно устойчивым к амфотерицину B. Должны быть определены оптимальные режимы противогрибковой терапии для каждого члена этой группы грибковых оппортунистов.