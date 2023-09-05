Паракокцидиоидомикоз – прогрессирующий микоз с поражением легких, кожи, слизистых оболочек, лимфоузлов и внутренних органов, который вызывается Paracoccidioides brasiliensis. Симптомы – язвы на коже, аденит и боль из-за поражений органов брюшной полости. Диагноз является клиническим и микроскопическим, подтверждается культурой. Лечение – азолы (например, итраконазол), амфотерицин B или сульфонамиды.

(См. также Обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)).

Паракокцидиоидоз встречается только в отдельных очагах в Южной Америке и Центральной Америке, чаще всего у мужчин в возрасте 20–50 лет, особенно у производителей кофе в Колумбии, Венесуэле и Бразилии.

Будучи относительно редкой оппортунистической инфекцией, паракокцидиоидомикоз иногда встречается у пациентов с ослабленным иммунитетом, но часто встречается у пациентов со СПИДом.

Хотя конкретные источники Paracoccidioides brasiliensis в окружающей среде остаются неопределенными, предполагается, что он существует в почве в виде плесени и заражается вследствие вдыхания конидий (спор, образующихся мицелиальной формой гриба). Конидии преобразуются в инвазивные дрожжи в легких и, по-видимому, распространяются к другим органам и тканям через кровь и лимфу.

Симптомы и признаки паракокцидиоидомикоза У большинства людей, которые вдыхают конидии P. brasiliensis, развивается бессимптомная легочная инфекция без заболевания; болезнь, если возникает, то обычно проявляется как острая пневмония, которая может спонтанно разрешиться. Клинически очевидные инфекции могут стать хроническими и прогрессирующими, но не являются обычно смертельными. Есть 3 формы: Кожно-слизистая: инфекции чаще всего поражают лицо, особенно на границах носа и рта. Дрожжи обычно в изобилии присутствуют в виде точечных поражений сплошь по гранулированным основаниям медленно расширяющихся язв. Расположенные рядом лимфоузлы увеличиваются, некротизируются и вскрываются с выделением некротического материала через кожу.

Лимфатическая: цервикальные, надключичные или подмышечные узлы увеличиваются, но являются безболезненными.

Висцеральная: как правило, очаговые поражения вызывают увеличение, главным образом, печени, селезенки и лимфоузлов брюшной полости, что иногда вызывает боль в животе. Инфекции могут быть смешанными, когда комбинируются все 3 формы. Паракокцидиоидомикоз может проявляться как Острая/подострая форма обычно развивается у пациентов старше 30 лет и проявляется в виде диссеминированного поражения (с вовлечением в патологический процесс лимфатических узлов, печени, селезенки и костного мозга)

Поздняя форма возникает в результате реактивации и может вызвать хроническое заболевание легких с легочным фиброзом, эмфиземой и буллой Проявления паракокцидиоидомикоза Паракокцидиоидомикоз (кожно-слизистые язвы) Инфекция Paracoccidioides brasiliensis проявляется клинически в виде кожно-слизистых язв, особенно вокруг носа (вверху) и рта, включая язык, глотку и десны (внизу). ... Прочитайте дополнительные сведения Images courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Паракокцидиоидомикоз (шеи) При инфицировании Paracoccidioides brasiliensis региональные лимфатические узлы могут стать некротическими. Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Паракокцидиоидомикоз У человека на этой фотографии поражена левая часть лица и ушная раковина. На этой фотографии видны две серые веррукозные бляшки на эритематозном основании, эритематозные узелки и пятна с фиолетовым оттенком. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Паракокцидиоидомикоз (кожно-слизистые язвы) Инфекция Paracoccidioides brasiliensis проявляется клинически в виде кожно-слизистых язв, особенно вокруг носа (вверху) и рта, включая язык, глотку и десны (внизу). ... Прочитайте дополнительные сведения Images courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Паракокцидиоидомикоз (шеи) При инфицировании Paracoccidioides brasiliensis региональные лимфатические узлы могут стать некротическими. Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Паракокцидиоидомикоз У человека на этой фотографии поражена левая часть лица и ушная раковина. На этой фотографии видны две серые веррукозные бляшки на эритематозном основании, эритематозные узелки и пятна с фиолетовым оттенком. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Диагностика паракокцидиоидомикоза Культуральное исследование и/или гистопатология Диагноз на паракокцидиоидомикоз устанавливают по клиническим признакам. Тест-культура является диагностической, хотя наблюдение за большими (часто > 15 микрометров) дрожжами, которые формируют характерные множественные зародыши (экспериментальное колесо) в образцах проб также весьма информативно. Лаборатория должна быть уведомлена о предполагаемом диагнозе, потому что культивирование P. brasiliensis может представлять серьезную биологическую опасность для персонала лаборатории.