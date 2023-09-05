Паракокцидиоидомикоз – прогрессирующий микоз с поражением легких, кожи, слизистых оболочек, лимфоузлов и внутренних органов, который вызывается Paracoccidioides brasiliensis. Симптомы – язвы на коже, аденит и боль из-за поражений органов брюшной полости. Диагноз является клиническим и микроскопическим, подтверждается культурой. Лечение – азолы (например, итраконазол), амфотерицин B или сульфонамиды.
(См. также Обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)).
Паракокцидиоидоз встречается только в отдельных очагах в Южной Америке и Центральной Америке, чаще всего у мужчин в возрасте 20–50 лет, особенно у производителей кофе в Колумбии, Венесуэле и Бразилии.
Будучи относительно редкой оппортунистической инфекцией, паракокцидиоидомикоз иногда встречается у пациентов с ослабленным иммунитетом, но часто встречается у пациентов со СПИДом.
Хотя конкретные источники Paracoccidioides brasiliensis в окружающей среде остаются неопределенными, предполагается, что он существует в почве в виде плесени и заражается вследствие вдыхания конидий (спор, образующихся мицелиальной формой гриба). Конидии преобразуются в инвазивные дрожжи в легких и, по-видимому, распространяются к другим органам и тканям через кровь и лимфу.
Симптомы и признаки паракокцидиоидомикоза
У большинства людей, которые вдыхают конидии P. brasiliensis, развивается бессимптомная легочная инфекция без заболевания; болезнь, если возникает, то обычно проявляется как острая пневмония, которая может спонтанно разрешиться. Клинически очевидные инфекции могут стать хроническими и прогрессирующими, но не являются обычно смертельными. Есть 3 формы:
Кожно-слизистая: инфекции чаще всего поражают лицо, особенно на границах носа и рта. Дрожжи обычно в изобилии присутствуют в виде точечных поражений сплошь по гранулированным основаниям медленно расширяющихся язв. Расположенные рядом лимфоузлы увеличиваются, некротизируются и вскрываются с выделением некротического материала через кожу.
Лимфатическая: цервикальные, надключичные или подмышечные узлы увеличиваются, но являются безболезненными.
Висцеральная: как правило, очаговые поражения вызывают увеличение, главным образом, печени, селезенки и лимфоузлов брюшной полости, что иногда вызывает боль в животе.
Инфекции могут быть смешанными, когда комбинируются все 3 формы.
Паракокцидиоидомикоз может проявляться как
Острая/подострая форма обычно развивается у пациентов старше 30 лет и проявляется в виде диссеминированного поражения (с вовлечением в патологический процесс лимфатических узлов, печени, селезенки и костного мозга)
Поздняя форма возникает в результате реактивации и может вызвать хроническое заболевание легких с легочным фиброзом, эмфиземой и буллой
Инфекция Paracoccidioides brasiliensis проявляется клинически в виде кожно-слизистых язв, особенно вокруг носа (вверху) и рта, включая язык, глотку и десны (внизу).
Images courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.
При инфицировании Paracoccidioides brasiliensis региональные лимфатические узлы могут стать некротическими.
Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.
У человека на этой фотографии поражена левая часть лица и ушная раковина. На этой фотографии видны две серые веррукозные бляшки на эритематозном основании, эритематозные узелки и пятна с фиолетовым оттенком.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Инфекция Paracoccidioides brasiliensis проявляется клинически в виде кожно-слизистых язв, особенно вокруг носа (вверху) и рта, включая язык, глотку и десны (внизу).
Images courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.
При инфицировании Paracoccidioides brasiliensis региональные лимфатические узлы могут стать некротическими.
Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.
У человека на этой фотографии поражена левая часть лица и ушная раковина. На этой фотографии видны две серые веррукозные бляшки на эритематозном основании, эритематозные узелки и пятна с фиолетовым оттенком.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Диагностика паракокцидиоидомикоза
Культуральное исследование и/или гистопатология
Диагноз на паракокцидиоидомикоз устанавливают по клиническим признакам.
Тест-культура является диагностической, хотя наблюдение за большими (часто > 15 микрометров) дрожжами, которые формируют характерные множественные зародыши (экспериментальное колесо) в образцах проб также весьма информативно.
Лаборатория должна быть уведомлена о предполагаемом диагнозе, потому что культивирование P. brasiliensis может представлять серьезную биологическую опасность для персонала лаборатории.
Лечение паракокцидиоидомикоза
Итраконазол
(См. также Противогрибковые препараты).
Азолы очень эффективны. Прием итраконазола перорально считается предпочтительным препаратом, прежде всего потому, что он стоит меньше, чем другие азолы, которые доступны в эндемичных областях.
Амфотерицин B внутривенно может также устранить инфекцию и часто используются в очень тяжелых случаях.
Сульфаниламиды, которые широко используются в некоторых странах в связи с их низкой стоимостью, могут подавлять рост Paracoccidioides и приводить к регрессу поражений, но не к окончательному излечению, и должны назначаться на период до 5 лет.