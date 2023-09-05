Мукоромикоз

Мукормикоз относится к инфекциям, вызываемым разнообразными видами грибов порядка Мукоровые (Mucorales), включая роды Rhizopus, Rhizomucor и Mucor. Симптомы риноцеребральной инфекции чаще всего возникают в результате инвазивных некротических поражений носа и неба, вызывающих боль, лихорадку, орбитальный целлюлит, проптоз и гнойные выделения из носа. Заболевание могут сопровождать симптомы со стороны центральной нервной системы. Легочные симптомы резко выражены и включают продуктивный кашель, высокую температуру и одышку. Диссеминированная инфекция может возникнуть у пациентов с сильно ослабленным иммунитетом. Диагноз является прежде всего клиническим, требует серьезных эпидемиологических предпосылок и подтверждается гистопатологическими и культуральными исследованиями. Лечение – внутривенно амфотерицин B и хирургическое вмешательство по удалению некротической ткани. Даже на фоне интенсивного лечения уровень смертности высокий.

(См. также Обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)).

Многие виды грибков могут вызывать мукормикоз. Каждый вид вызывает схожие симптомы.

Мукормикоз наиболее распространен среди людей с ослабленным иммунитетом, у пациентов с плохо контролируемым диабетом (особенно при наличии кетоацидоза) и у пациентов, принимающих железосодержащий препарат дефероксамин.

Наиболее распространенная форма мукороза:

Риноцеребральная

Однако иногда наблюдаются первичные поражения кожи, легких или желудочно-кишечного тракта, может произойти передача через кровь к другим органам и тканям.

Инфекции кожи, вызванные Rhizopus, развиваются под герметичными плотными повязками, но чаще являются следствием травмы, когда травмированные области загрязнены почвой, содержащей споры грибка, как это может происходить при стихийных бедствиях или в результате повреждений, связанных с боевыми действиями. Хотя кожный мукормикоз часто бывает оппортунистической инфекцией, заражение кожи может происходить у обладающих развитой имунной системой носителей при заражении грибковыми спорами вследствие травмы.

Симптомы и признаки мукормикоза Риноцеребральный мукоромикоз обычно тяжелый и часто смертельный, если его не диагностировать на ранних этапах и не лечить активно. Некротические поражения появляются на слизистой оболочке носа или иногда на небе. Сосудистое вторжение гифов приводит к тромбозу и прогрессирующему некрозу тканей, который может поразить носовую перегородку, нёбо и кости, окружающие орбиту или синусы. Проявления могут включать боль, лихорадку, флегмону орбиты, проптоз, офтальмоплегию, потерю зрения, гнойные выделения из носа и некроз слизистой оболочки. Прогрессирующее распространение некроза к головному мозгу может вызвать симптомы полостного тромбоза синуса, приступы, афазии или гемиплегии. Риноцеребральный мукормикоз Скрыть подробности На данной фотографии показан некроз ткани глазницы у человека с риноцеребральным мукормикозом. Image courtesy of Dr. Thomas F. Sellers, Emory University, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Легочной мукоромикоз подобен инвазивному аспергиллезу. Легочные инфекции протекают с выраженной симптоматикой (например, продуктивный кашель, высокая температура, одышка).

Диагностика мукормикоза Исследование образцов ткани на предмет наличия широких, лентовидных, не имеющих перегородок гифов

Культуральное исследование Диагноз мукормикоза требует убедительных эпидемиологических оснований и анализа образцов ткани на предмет не имеющих перегородок и ветвящихся под прямым углом гифов нерегулярного диаметра, потому что большая часть некротического налета не содержит микроорганизмов. По неясным причинам культуры могут быть отрицательными, даже когда гифы ясно видимы в тканях. Секвенирование нового поколения бесклеточной ДНК микроорганизмов в образцах крови может быть полезно в диагностике. КТ и рентген часто недооценивают или пропускают значительные разрушения костей.