Pseudomonas и подобные инфекции

При ожогах область под струпом может стать сильно насыщенной микроорганизмами, что служит очагом для последующей бактериемии, часто представляющей смертельное осложнение.

Глубокие колотые раны стопы часто инфицируются P. aeruginosa. В результате могут появиться дренирующие синусы, целлюлит и остеомиелит. У отделяемого из колотых ран часто сладкий, фруктовый запах.

Фолликулит, возникающий в результате приема горячих ванн, часто вызывается P. aeruginosa. Она вызывает зудящую пустулезную сыпь вокруг волосяных фолликулов.

Острый наружный отит, (наружный отит) распространен в тропическом климате, является наиболее распространенной формой инфекции Pseudomonas, поражающей ухо. Более тяжелая форма, называемая злокачественный наружный отит, может развиться у пациентов с сахарным диабетом. Он проявляется сильной болью в ушах, часто с односторонними параличами черепных нервов, и требует парентеральной терапии.

Гангренозная эктима – поражение кожи, которое встречается у пациентов с нейтропенией и обычно вызывается P. aeruginosa. Она характеризуется эритематозными, изъязвленными по центру, пурпурно-черными высыпаниями диаметром около 1 см. Поражения чаще всего возникают во влажных областях, таких как подмышечные, паховые или аногенитальные области. Гангренозная эктима обычно возникает у пациентов с бактериемией, вызванной P. aeruginosa.