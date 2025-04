Инфекции Campylobacter

Campylobacter - инфекции обычно вызывают самоограничивающуюся диарею, но иногда вызывают бактериемию с последующим эндокардитом, остеомиелитом или септическим артритом. Диагноз обычно ставится по результатам посева кала. Лечение при необходимости включает азитромицин.

Вид Campylobacter spp – подвижные, изогнутые, микроаэрофильные грамотрицательные бациллы, которые обычно населяют ЖКТ многих домашних животных и домашней птицы.

Несколько разновидностей являются болезнетворными для человека. Основными патогенами являются C. jejuni, C. coli и C. fetus.

C. jejuni является распространенным пищевым патогеном, который поражает здоровых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Он вызывает диарею во всех возрастных группах, хотя пиковый уровень заболеваемости, по всей видимости, приходится на возраст 1–5 лет. В некоторые годы на долю C. jejuni приходилось больше случаев диареи в Соединенных Штатах, чем на долю Salmonella или Shigella вместе взятых. C. jejuni может вызывать менингит у младенцев.

C. fetus и несколько других видов Campylobacter (например, C. coli, C. lari), как правило, вызывают бактериемию и системные проявления у взрослых, чаще при наличии таких основных предрасполагающих заболеваний, как диабет, цирроз печени, рак или ВИЧ/СПИД. C. fetus встречается гораздо реже, чем C. jejuni и, как правило, является условно-патогенным микроорганизмом, поражающий людей с сопутствующими заболеваниями, старшего возраста и беременных женщин. У беременных женщин частота гибели плода может достигать 70%. Инфекции C. fetus у здоровых хозяев встречаются у людей, которые работают с зараженными животными. У пациентов с иммунодефицитом эти микроорганизмы, в том числе C. jejuni, могут вызвать трудноизлечимые рецидивирующие инфекции. Гипохлоргидрия и ахлоргидрия являются предрасполагающими факторами, потому что виды Campylobacter чувствительны к желудочной кислоте.

Со вспышками ассоциируют следующее:

Контакт с инфицированными животными (например, с щенками)

Контакт с зараженной пищей или водой (например, при ручной обработке пищевых продуктов)

Употребление в пищу зараженной пищи (особенно недоваренной домашней птицы), воды или непастеризованного сырого молока

Также при инфицировании от человека к человеку могут иметь место орально-фекальный механизм передачи и передача посредством полового контакта, но такие случаи нетипичны, поскольку для инфицирования необходимо большое количество Campylobacter. Передача инфекции Campylobacterвстречается у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Однако при спорадических случаях источник инфицирования часто неясен.

Симптомы и признаки инфекций, вызванных Campylobacter и связанных инфекций Наиболее распространенное проявление инфекции, вызываемой Campylobacter – это острое поражение ЖКТ, которое имеет самоограничивающееся течение и характеризуется водянистой диареей и иногда диареей с кровью. Лихорадка (38–40° C), которая возникает рецидивами или как перемежающаяся, является единственным постоянным признаком системной инфекции, вызванной Campylobacter, хотя боль в животе (как правило, в правом нижнем квадранте, что может напоминать аппендицит), головная боль и миалгии встречаются часто. У пациентов может также развиться подострый бактериальный эндокардит (чаще всего вызванный C. fetus), реактивный артрит, менингит или субфебрильная лихорадка неизвестного происхождения (без диарейных явлений). Поражение суставов с реактивным артритом является обычно моносуставным, чаще поражающим колени; симптомы исчезают спонтанно в течение срока от недели до нескольких месяцев.

Диагностика инфекции, вызванной Campylobacter , и сопутствующих инфекций Посев кала или тест на амплификацию нуклеиновых кислот (МАНК)

Иногда посев крови Для дифференциального диагноза Campylobacter инфекции и язвенного колита требуется тщательное микробиологическое исследование. Необходимо провести посев кала и посев крови для пациентов с признаками очаговой инфекции или тяжелого системного заболевания. В копрограмме обнаруживают большое количество лейкоцитов. Также доступны быстрые молекулярные (панели МАНК на множественные энтеральные патогены) и антигенные анализы кала.