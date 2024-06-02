Инфекции Campylobacter

Campylobacter - инфекции обычно вызывают самоограничивающуюся диарею, но иногда вызывают бактериемию с последующим эндокардитом, остеомиелитом или септическим артритом. Диагноз обычно ставится по результатам посева кала. Лечение при необходимости включает азитромицин.
Вид Campylobacter spp – подвижные, изогнутые, микроаэрофильные грамотрицательные бациллы, которые обычно населяют ЖКТ многих домашних животных и домашней птицы.
Несколько разновидностей являются болезнетворными для человека. Основными патогенами являются C. jejuni, C. coli и C. fetus.
C. jejuni является распространенным пищевым патогеном, который поражает здоровых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Он вызывает диарею во всех возрастных группах, хотя пиковый уровень заболеваемости, по всей видимости, приходится на возраст 1–5 лет. В некоторые годы на долю C. jejuni приходилось больше случаев диареи в Соединенных Штатах, чем на долю Salmonella или Shigella вместе взятых. C. jejuni может вызывать менингит у младенцев.
C. fetus и несколько других видов Campylobacter (например, C. coli, C. lari), как правило, вызывают бактериемию и системные проявления у взрослых, чаще при наличии таких основных предрасполагающих заболеваний, как диабет, цирроз печени, рак или ВИЧ/СПИД. C. fetus встречается гораздо реже, чем C. jejuni и, как правило, является условно-патогенным микроорганизмом, поражающий людей с сопутствующими заболеваниями, старшего возраста и беременных женщин. У беременных женщин частота гибели плода может достигать 70%. Инфекции C. fetus у здоровых хозяев встречаются у людей, которые работают с зараженными животными. У пациентов с иммунодефицитом эти микроорганизмы, в том числе C. jejuni, могут вызвать трудноизлечимые рецидивирующие инфекции. Гипохлоргидрия и ахлоргидрия являются предрасполагающими факторами, потому что виды Campylobacter чувствительны к желудочной кислоте.
Со вспышками ассоциируют следующее:
Контакт с инфицированными животными (например, с щенками)
Контакт с зараженной пищей или водой (например, при ручной обработке пищевых продуктов)
Употребление в пищу зараженной пищи (особенно недоваренной домашней птицы), воды или непастеризованного сырого молока
Также при инфицировании от человека к человеку могут иметь место орально-фекальный механизм передачи и передача посредством полового контакта, но такие случаи нетипичны, поскольку для инфицирования необходимо большое количество Campylobacter. Передача инфекции Campylobacterвстречается у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Однако при спорадических случаях источник инфицирования часто неясен.
Осложнения
Диарейные заболевания, вызванные C. jejuni, ассоциируются с последующим развитием синдрома Гийена–Барре (СГБ) из-за перекрестной реакции между антителами C. jejuni и ганглиозидами человека (1). Хотя на 1000 случаев заражения C. jejuni в Соединенных Штатах приходится только 1 случай СГБ (2), около 20–50% пациентов, у которых развивается СГБ, ранее перенесли инфекцию C. jejuni (3, 4).
Постинфекционный (реактивный) артрит может встречаться у пациентов, положительных по человеческому лейкоцитарному антигену (HLA)-B27, спустя несколько дней – недель после эпизода диареи, вызванной C. jejuni. Другие постинфекционные осложнения включают увеит, гемолитическую анемию, гемолитико-уремический синдром, миоперикардит, иммунопролиферативную болезнь тонкого кишечника, септический аборт и энцефалопатии.
Очаговые внекишечные инфекции (например, эндокардит, менингит, острый инфекционный артрит) редко вызываются C. jejuni, но характерны для C. fetus.
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Симптомы и признаки инфекций, вызванных Campylobacter и связанных инфекций
Наиболее распространенное проявление инфекции, вызываемой Campylobacter – это острое поражение ЖКТ, которое имеет самоограничивающееся течение и характеризуется водянистой диареей и иногда диареей с кровью.
Лихорадка (38–40° C), которая возникает рецидивами или как перемежающаяся, является единственным постоянным признаком системной инфекции, вызванной Campylobacter, хотя боль в животе (как правило, в правом нижнем квадранте, что может напоминать аппендицит), головная боль и миалгии встречаются часто.
У пациентов может также развиться подострый бактериальный эндокардит (чаще всего вызванный C. fetus), реактивный артрит, менингит или субфебрильная лихорадка неизвестного происхождения (без диарейных явлений). Поражение суставов с реактивным артритом является обычно моносуставным, чаще поражающим колени; симптомы исчезают спонтанно в течение срока от недели до нескольких месяцев.
Диагностика инфекции, вызванной Campylobacter, и сопутствующих инфекций
Посев кала или тест на амплификацию нуклеиновых кислот (МАНК)
Иногда посев крови
Для дифференциального диагноза Campylobacter инфекции и язвенного колита требуется тщательное микробиологическое исследование. Необходимо провести посев кала и посев крови для пациентов с признаками очаговой инфекции или тяжелого системного заболевания. В копрограмме обнаруживают большое количество лейкоцитов.
Также доступны быстрые молекулярные (панели МАНК на множественные энтеральные патогены) и антигенные анализы кала.
Лечение инфекции, вызванной Campylobacter, и сопутствующих инфекций
Иногда азитромицин
Большинство кишечных инфекций, вызванных C. jejuni, разрешаются спонтанно; если этого не происходит, может помочь прием азитромицина. Этот антибиотик также обычно назначается пациентам с высоким риском тяжелого или осложненного заболевания, например, пациентам с ослабленным иммунитетом.
Поскольку резистентность к ципрофлоксацину растет, этот препарат следует использовать только после установления чувствительности к нему микроорганизмов, но даже в такх случаях сообщалось о возникновении резистентности при лечении фторхинолонами.
Пациентам с внекишечными инфекциями Campylobacter нужно назначать антибиотики (например, имипенем, гентамицин, ампициллин, эритромицин) в течение 2–4 недель, чтобы предотвратить рецидивы.