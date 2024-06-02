Инфекции, вызываемые кишечной палочкой

Инфекции мочеполовых путей (ИМП; чаще всего)

Кишечная инфекция (некоторые штаммы)

Инвазивная инфекция (редко, за исключением новорожденных)

Инфекции других органов и тканей

Наиболее часто E. coli вызывают инфекции мочевыводящих путей (ИМП), которая зачастую представляет собой восходящую инфекцию (т.е., от промежности через мочеиспускательный канал). E. coli может также вызывать простатит и воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОТ).

E. coli обычно обитают в желудочно-кишечном тракте; однако некоторые штаммы приобрели гены, которые позволяют им вызывать кишечную инфекцию. При попадании с пищей следующие штаммы могут вызвать диарею:

Энтерогеморрагические : эти штаммы (включая серотип O157:H7 и другие) продуцируют несколько цитотоксинов, нейротоксинов и энтеротоксинов, включая Шига-токсин (веротоксин), и вызывают геморрагическую диарею; в 2–7% случаев развивается гемолитико-уремический синдром. Такие штаммы чаще всего попадают в организм с термически недообработанным говяжьим фаршем, но могут также передаваться от зараженных людей фекально-оральным путем при несоответствующей гигиене;

энтеротоксигенные эшерихии: эти штаммы могут вызвать водянистую диарею, особенно у младенцев и путешественников (диарея путешественников).

Энтероинвазивные эшерихии: эти штаммы могут вызвать воспалительную диарею.

Энтеропатогеные эшерихии: эти штаммы могут вызвать водянистую диарею, особенно у младенцев.

Энтероагрегативные эшерихии: некоторые штаммы становятся потенциально важными причинами длительной диареи у пациентов с ВИЧ/СПИДом и у детей в тропических регионах.

Другие штаммы способны вызывать внекишечные инфекции, если нормальные кишечные анатомические барьеры разрушены (например, при ишемии, воспалительном заболевании кишечника, дивертикулите толстой кишки или травме), и возбудитель может распространиться на смежные структуры или попасть в кровоток. Также встречаются инфекции почек, желчного пузыря, абдоминальные, кожные и респираторные инфекции. Бактериемия E. coli может возникнуть и без очевидного пути проникновения.

У новорожденных, особенно недоношенных, распространены E. coli бактериемия и менингит (обычно вызываемые штаммами с капсулой K1, маркером нейроинвазивности).