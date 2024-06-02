Инфекции, вызываемые кишечной палочкой

Грам негативная бактерия Escherichia coli – самый многочисленный аэробный комменсал толстого кишечника. Некоторые штаммы вызывают диарею, и все они могут стать причиной инфекции при проникновении в стерильные области, что приводит к активному инфекционному заболеванию. Диагностика проводится с помощью стандартных методов культивирования или молекулярного тестирования. Анализ на токсин может помочь идентифицировать причину диареи. Лечение антибиотиками определяется анализом восприимчивости. Антибиотики не показаны при энтерогеморрагической E. coli инфекции.
Болезни, вызываемые E. coli
Инфекции мочеполовых путей (ИМП; чаще всего)
Кишечная инфекция (некоторые штаммы)
Инвазивная инфекция (редко, за исключением новорожденных)
Инфекции других органов и тканей
Наиболее часто E. coli вызывают инфекции мочевыводящих путей (ИМП), которая зачастую представляет собой восходящую инфекцию (т.е., от промежности через мочеиспускательный канал). E. coli может также вызывать простатит и воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОТ).
E. coli обычно обитают в желудочно-кишечном тракте; однако некоторые штаммы приобрели гены, которые позволяют им вызывать кишечную инфекцию. При попадании с пищей следующие штаммы могут вызвать диарею:
Энтерогеморрагические: эти штаммы (включая серотип O157:H7 и другие) продуцируют несколько цитотоксинов, нейротоксинов и энтеротоксинов, включая Шига-токсин (веротоксин), и вызывают геморрагическую диарею; в 2–7% случаев развивается гемолитико-уремический синдром. Такие штаммы чаще всего попадают в организм с термически недообработанным говяжьим фаршем, но могут также передаваться от зараженных людей фекально-оральным путем при несоответствующей гигиене;
энтеротоксигенные эшерихии: эти штаммы могут вызвать водянистую диарею, особенно у младенцев и путешественников (диарея путешественников).
Энтероинвазивные эшерихии: эти штаммы могут вызвать воспалительную диарею.
Энтеропатогеные эшерихии: эти штаммы могут вызвать водянистую диарею, особенно у младенцев.
Энтероагрегативные эшерихии: некоторые штаммы становятся потенциально важными причинами длительной диареи у пациентов с ВИЧ/СПИДом и у детей в тропических регионах.
Другие штаммы способны вызывать внекишечные инфекции, если нормальные кишечные анатомические барьеры разрушены (например, при ишемии, воспалительном заболевании кишечника, дивертикулите толстой кишки или травме), и возбудитель может распространиться на смежные структуры или попасть в кровоток. Также встречаются инфекции почек, желчного пузыря, абдоминальные, кожные и респираторные инфекции. Бактериемия E. coli может возникнуть и без очевидного пути проникновения.
У новорожденных, особенно недоношенных, распространены E. coli бактериемия и менингит (обычно вызываемые штаммами с капсулой K1, маркером нейроинвазивности).
Диагностика E. coli Э.коли-инфекция
Бакпосев или молекулярное исследование
Образцы крови или другого клинического материала отправляют на посев; образцы кала отправляют на культуральное или молекулярное исследование.
Если подозревается энтерогеморрагический эшерихиоз, лаборатория должна быть уведомлена, потому что требуются специальные среды.
Лечение инфекций, вызванных E. coli
Различные антибиотики в зависимости от локализации инфекции и анализа восприимчивости
Лечение инфекций, вызванных бактериями E. coli, следует начинать эмпирически в зависимости от локализации и тяжести инфекции (например, инфекция мочевого пузыря в легкой форме, уросепсис), а затем модифицировать на основании анализа чувствительности к антибиотикам. Многие штаммы устойчивы к ампициллину и тетрациклинам, поэтому следует использовать другие антибиотики; к ним относятся пиперациллин, некоторые ингибиторы бета-лактамов/бета-лактамаз, цефалоспорины, азтреонам, карбапенемы, фосфомицин, нитрофурантоин, аминогликозиды, триметоприм/сульфаметоксазол (ТМП/СМКС) и фторхинолоны.
Хирургическое вмешательство может потребоваться санации источника инфекции (например, для дренирования гноя, санации некротических поражений или удаления инородных тел).
Энтерогеморрагическая E. coli Ентерогеморрагические кишечные палочки (ЕНЕС) инфекции желудочно-кишечного тракта не лечат антибиотиками.
Резистентность к препарату
Кроме устойчивости к ампициллину и тетрациклину, E. coli становятся все более резистентными к ТМП/СМК и фторхинолонам. Кроме того, мультирезистентные штаммы, которые вырабатывают бета-лактамазы расширенного спектра действия (ESBLs) часто являются основной важной причиной внебольничных (бытовых) инфекций мочевыводящих путей и сепсиса. БЛРС могут гидролизовать большинство бета-лактамов, включая пенициллины, цефалоспорины широкого спектра действия и монобактамы, но не карбапенемы (имипенем, меропенем, дорипенем, эртапенем); карбапенемы или более новые комбинированные антибиотики бета-лактамов/ингибиторов бета-лактамаз, цефидерокол и эравациклин, могут использоваться для большинства БЛРС-продуцирующих штаммов E. coli.
E. coli также приобрели гены резистентности, кодирующие AmpC бета-лактамазы, сериновые карбапенемазы и металлокарбапенемазы. Тетрациклиноподобные агенты (например, тигециклин, эравациклин) и цефидерокол (инъекционный сидерофор цефалоспорин) также активны в отношении штаммов, продуцирующих ESBL, а также штаммов, продуцирующих AmpC-бета-лактамазы, сериновые карбапенемазы и металло-карбапенемазы. Фосфомицин обладает активностью в отношении мультирезистентных штаммов и является альтернативным препаратом для перорального применения при инфекции нижних мочеполовых путей (1).
Справочные материалы по лечению
1. Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America 2023 Guidance on the Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections. Clin Infect Dis. Published online July 18, 2023. doi:10.1093/cid/ciad428