Инфекции, вызываемые гемофильной палочкой

Грамотрицательные бактерии рода коккобацилл Haemophilus вызывают множество как лёгких, так и серьёзных инфекций, включая бактериемию, менингит, пневмонию, синусит, средний отит, флегмону и эпиглоттит. Диагноз ставится на основании посева, анализов амплификации нуклеиновых кислот и серотипирования. Лечение проводится с использованием антибиотиков.
Многие виды Haemophilus часть нормальной флоры верхних дыхательных путей и редко вызывают заболевание. Патогенные штаммы проникают в верхние дыхательные пути воздушно-капельным путем или при прямом контакте. Распространение происходит быстро среди населения без иммунитета.
Дети, особенно мужского пола, в группе высокого риска развития тяжелой инфекции. Чернокожие и коренные американцы также подвержены повышенному риску инфицирования, но значительная часть этого повышения риска, вероятно, отражает неравенство в медицинском обслуживании или в социальных детерминантах здравоохранения. Стесненные условия жизни и посещение учреждений типа детского сада предрасполагают к инфекции, так же как и ослабленный иммунитет, аспления и серповидно-клеточная анемия.
Всего есть несколько патогенных видов Haemophilus, наиболее распространенным является H. influenzae, у которого есть 6 разных инкапсулированных серотипов (от а до f) и многочисленные неинкапсулированные, нетипируемые штаммы. До начала использования конъюгированной вакцины против H. influenzaeтипа b (Hib) большинство случаев тяжелого инвазивного заболевания вызывались типом b.
Болезни, вызываемые видом Haemophilus spp
H. influenzae вызывает множество детских инфекций, включая менингит, бактериемию, острый инфекционный артрит, пневмонию, трахеобронхит, средний отит, конъюнктивит, синусит и острый эпиглоттит. Эти инфекции, так же как и эндокардит и инфекция мочевых путей, могут проявиться и у взрослых, хотя намного реже.
Нетипируемые H. influenzae вызывают главным образом инфекции слизистой оболочки (например, средний отит, синусит, конъюнктивит, бронхит). Неинкапсулированные штаммы иногда вызывают инвазивные инфекции у детей, но они могут вызывать до половины тяжелых инфекций, обусловленных H. influenzae у взрослых.
H. influenzae биогруппы aegyptius (прежде называемая H. aegyptius) может вызвать слизисто-гнойный конъюнктивит, бразильскую пурпурную лихорадку с бактериемией.
H. ducreyi вызывает шанкроид.
H. parainfluenzae и H. aphrophilus являются редкими причинами бактериемии, эндокардита и абсцесса головного мозга.
Диагностика гемофильных инфекций
Культуральное исследование
Тесты на амплификацию нуклеиновых кислот (ТАНК)
Иногда серотипирование
Диагноз инфицирования Haemophilus подтверждается тест-культурой крови и жидкостей организма.
МАНК помогают идентифицировать патогены, вызывающие менингит.
Штаммы, связанные с инвазивным заболеванием, должны быть серотипированы.
Лечение гемофильных инфекций
Различные антибиотики в зависимости от локализации и тяжести инфекции
Лечение инфекций, вызванных Haemophilus, зависит от природы и местоположения инфекции, но при инвазивной инфекции применяются ингибиторы бета-лактамов/бета-лактамаз, фторхинолоны, а также цефалоспорины 2-го и 3-го поколений. Конъюгированная вакцина против Hib значительно снизила частоту бактериемии и других инвазивных инфекций.
Дети с тяжелыми заболеваниями госпитализируются с использованием масочного режима для защиты от респираторно-капельных инфекций в течение 24 часов после начала приема антибиотиков.
Выбор антибиотика во многом зависит от локализации инфекции и требует определения чувствительности к антибиотикам; многие изоляты в США продуцируют бета-лактамазу (например, > 50% резистентны к ампициллину).
При инвазивном заболевании, включая менингит, рекомендуют цефотаксим или цефтриаксон. В случае менее серьезных инфекций, как правило, эффективны пероральные цефалоспорины (кроме цефалоспоринов 1-го поколения, например, цефалексина), азитромицин и другие макролиды, амоксициллин/клавуланат, омадациклин и лефамулин. (См.статьи о каждом заболевании в отдельности для конкретных рекомендаций)
Цефотаксим и цефтриаксон устраняют респираторное носительство H. influenzae, но другие антибиотики, используемые для системной инфекции, не отличаются надежностью. Таким образом, детям с инвазивной Hib-инфекцией, которых не лечили цефотаксимом или цефтриаксоном, следует назначить рифампицин сразу после завершения лечения, если им меньше 2 лет или они живут с кем-то, кто восприимчив к инвазивной Hib-инфекции.
Профилактика гемофильных инфекций
Конъюгированные вакцины против Hib (моновалентные и в сочетании с другими детскими вакцинами) доступны для детей в возрасте ≥ 2 месяцев и снижают частоту инвазивных инфекций (например, менингита, эпиглоттита, бактериемии) на 99%. Основная серия прививок проводится в 2, 4 и 6 месяцев или в 2 и 4 месяца, в зависимости от вакцины. Для обоих препаратов показана ревакцинация в возрасте 12–15 месяцев.
У лиц, находящихся в бытовом контакте с больными инвазивной Hib-инфекцией, может наблюдаться бессимптомное H. influenzae носительство. Непривитые или не полностью привитые контактные лица < 4 лет подвергаются риску заболевания и должны получить дозу вакцины. Кроме того, все члены семьи (кроме беременных женщин) должны получить профилактическую дозу рифампина по 600 мг (по 20 мг/кг для детей ≥ 1 месяца, по 10 мг/кг для детей < 1 месяца) перорально 1 раз в день в течение 4 дней.
Контактирующие в яслях или деском саду должны соблюдать меры профилактики, если ≥2 случаев инвазивного заболевания зарегистрированы в течение 60 дней. Преимущества профилактики только при единичном случае инвазивного заболевания не установлены.
Основные положения
Несколько видов Haemophilus являются патогенными; наиболее распространенным является H. influenzae.
H. influenzae вызывает разные типы инфекционных поражений слизистой и, реже, инвазивные инфекции, в первую очередь у детей.
Выбор антибиотиков во многом зависит от локализации инфекции и требует проведения анализа на антибиотикочувствительность.
Конъюгированные вакцины против H. influenzae типа b (Hib) при использовании в рамках плановой иммунизации детей ≥ 2 месяцев сократили частоту развития инвазивных инфекций на 99%.
Люди, находившиеся в тесном контакте с больным, могут быть бессимптомными носителями H. influenzae и, как правило, им проводят профилактику рифампином.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Clinical Overview of Haemophilus influenzae Disease