Инфекции, вызываемые гемофильной палочкой

Различные антибиотики в зависимости от локализации и тяжести инфекции

Лечение инфекций, вызванных Haemophilus, зависит от природы и местоположения инфекции, но при инвазивной инфекции применяются ингибиторы бета-лактамов/бета-лактамаз, фторхинолоны, а также цефалоспорины 2-го и 3-го поколений. Конъюгированная вакцина против Hib значительно снизила частоту бактериемии и других инвазивных инфекций.

Дети с тяжелыми заболеваниями госпитализируются с использованием масочного режима для защиты от респираторно-капельных инфекций в течение 24 часов после начала приема антибиотиков.

Выбор антибиотика во многом зависит от локализации инфекции и требует определения чувствительности к антибиотикам; многие изоляты в США продуцируют бета-лактамазу (например, > 50% резистентны к ампициллину).

При инвазивном заболевании, включая менингит, рекомендуют цефотаксим или цефтриаксон. В случае менее серьезных инфекций, как правило, эффективны пероральные цефалоспорины (кроме цефалоспоринов 1-го поколения, например, цефалексина), азитромицин и другие макролиды, амоксициллин/клавуланат, омадациклин и лефамулин. (См.статьи о каждом заболевании в отдельности для конкретных рекомендаций)

Цефотаксим и цефтриаксон устраняют респираторное носительство H. influenzae, но другие антибиотики, используемые для системной инфекции, не отличаются надежностью. Таким образом, детям с инвазивной Hib-инфекцией, которых не лечили цефотаксимом или цефтриаксоном, следует назначить рифампицин сразу после завершения лечения, если им меньше 2 лет или они живут с кем-то, кто восприимчив к инвазивной Hib-инфекции.