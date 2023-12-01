Генитальный герпес – это инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), вызываемая вирусом герпеса человека типа 1 или 2. Он является причиной язвенных поражений гениталий. Диагноз клинический, с лабораторным подтверждением при помощи выделения вируса из культуры клеток, полимеразной цепной реакции или серологических исследований. Лечение состоит в назначении антивирусных препаратов.

Генитальный герпес – это распространенная инфекция, передающаяся половым путем, вызванная вирусами герпеса человека 1 (ВПГ-1) или 2 (ВПГ-2). Генитальный герпес, вызванный ВПГ-2, поразил > 400 миллионов людей в возрасте от 15 до 49 лет во всем мире в 2016 году; распространенность ВПГ-2 в два раза выше у женщин по сравнению с мужчинами. Большинство случаев генитального герпеса вызвано ВПГ-2, но растет доля случаев, вызванных ВПГ-1. (См. Всемирная организация здравоохранения: вирус простого герпеса.)

После первоначального заражения ВПГ остается в спящем состоянии в нервных ганглиях, из которых он может периодически активироваться. Когда вирус реактивируется, он может вызывать или не вызывать симптомы (например, поражения половых органов). Передача инфекции происходит при контакте с поражением или, чаще, при тесном телесном контакте с сексуальным партнером, когда повреждения не очевидны (так называемое бессимптомное распространение).

Беременные женщины с генитальным герпесом могут передавать ВПГ (обычно ВПГ-2) плоду или новорожденному; Обычно ВПГ передается во время родов посредством контакта с вагинальными выделениями, содержащими ВПГ. Трансплацентарно вирус передается редко. Матери с первичной (недавно приобретенной) генитальной инфекцией ВПГ имеют более высокий риск передачи этого вируса новорожденному. Большинство женщин, от которых новорожденные заражаются ВПГ, не имеют симптомов данной инфекции во время родов. Инфекция ВПГ новорожденных является серьезной, потенциально смертельной инфекцией.

Симптомы и признаки генитального герпеса Большинство случаев первичного генитального герпеса не вызывают заметных симптомов; многие люди, инфицированные ВПГ-1 или ВПГ-2, не знают, что у них генитальный герпес. Первичные генитальные поражения развиваются спустя 4–7 дней после контакта. Пузырьки обычно прорываются и формируют язвы, которые могут сливаться. Очаги поражения могут возникать в следующих местах: На крайней плоти, головке и теле полового члена у мужчин

На половых губах, клиторе, в промежности, влагалище и на шейке матки у женщин

Вокруг заднего прохода и в прямой кишке мужчин или женщин, практикующих рецептивный анальный секс Изображения генитального герпеса Генитальный герпес (вульва) Пустулы при первичном генитальном герпесе вульвы. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес (изъязвления) На этом фото представлены изъязвления в области вульвы, вызванные генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес На этом фото представлены везикулы и язвы вульвы у женщины с рецидивирующим генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес (у мужчин) На фото показано скопление пузырьков на теле полового члена мужчины с генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес (половой член) Группы и скопления пузырьков и язвочек у мужчины с первичным генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес (тяжелая форма инфекции) Обширное изъязвление пениса и мошонки вследствие слияния мелких элементов поражения у мужчины при тяжелой генитальной герпетической инфекции. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Генитальный герпес (вульва) Пустулы при первичном генитальном герпесе вульвы. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес (изъязвления) На этом фото представлены изъязвления в области вульвы, вызванные генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес На этом фото представлены везикулы и язвы вульвы у женщины с рецидивирующим генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес (у мужчин) На фото показано скопление пузырьков на теле полового члена мужчины с генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес (половой член) Группы и скопления пузырьков и язвочек у мужчины с первичным генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес (тяжелая форма инфекции) Обширное изъязвление пениса и мошонки вследствие слияния мелких элементов поражения у мужчины при тяжелой генитальной герпетической инфекции. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Могут развиться мочевая нерешительность, дизурия, задержка мочи, запор или тяжелая крестцовая невралгия. После заживления могут остаться рубцы. Рецидивы случаются у 80% пациентов с ВПГ-2 и у 50% пациентов с ВПГ-1. Первичные поражения гениталий, как правило, более болезненны, длительны и обширны, сопровождаются регионарной лимфаденопатией и, с большей вероятностью будут сопровождаться конституциональными симптомами, чем рекуррентные поражения гениталий. Рецидивы болезни имеют тенденцию быть мягче и являться причиной немногочисленных симптомов.

Диагностика генитального герпеса Сбор анамнеза и физикальное обследование

Посев на культуру и полимеразная цепная реакция (ПЦР)

Серологическое тестирование Диагноз генитального герпеса часто ставится на основе наличия характерных очагов поражения; группы пузырьков или язв на эритематозной основе нехарактерны для генитальных язв, за исключением тех, которые вызваны вирусом простого герпеса. Однако эти повреждения отсутствуют у многих пациентов. При неясном диагнозе необходимы тесты на выявление ВПГ. При исследовании обычно берут образец жидкости из основания везикулы или недавно возникшего очага изъязвления, если таковой присутствует. Отсутствие ВПГ при культивировании, особенно у больных без активных поражений, не исключает ВПГ-инфекции, поскольку выделение вируса не постоянно. Кроме того, культура имеет ограниченную чувствительность; ПЦР более чувствителен и предпочтительнее культурального анализа. Иногда доступна прямая иммунофлюоресценция с маркированными моноклональными антителами, этот метод высокоспецифичен, но не очень чувствителен. Серологические тесты способны с большой точностью обнаружить антитела к ВПГ-1 и ВПГ-2, которые развиваются в течение первых нескольких недель после заражения и затем постоянно присутствуют в организме. Таким образом, если инфицирование генитальным герпесом произошло предположительно недавно, тесты, возможно, необходимо будет повторить, чтобы дать время для проявления сероконверсии. Серологические тесты на ВПГ преследуют несколько целей: Обследование пациентов, у которых нет подозрительных генитальных поражений, но которым данное обследование необходимо или они сами пожелали его пройти (например, из-за генитальных поражений, имевших место в прошлом, или высокорискового поведения)

Чтобы помочь определить риск развития очаговых поражений

Выявление беременных женщин, которые не имеют генитальных поражений, но подвергаются риску передачи герпеса новорожденному во время родов

Определение риска заражения здорового партнера от полового партнера с уже имеющимся генитальным герпесом

Лечение генитального герпеса Ацикловир, валацикловир или фамцикловир Генитальный герпес лечат противовирусными препаратами. Первичные эпизоды и рецидивы (реактивации) можно лечить ацикловиром, валацикловиром или фамцикловиром. Эти препараты уменьшают распространение вируса и проявление симптомов при тяжелых первичных инфекциях. Однако даже раннее лечение первичных инфекций не предотвращает повторения. При повторных высыпаниях продолжительность проявления симптомов и тяжесть могут быть незначительно снижены противовирусным лечением, особенно во время продромальной фазы. Дозы должны быть подобраны с учетом функции почек. Отрицательные воздействия являются нечастыми при пероральном приеме, но могут включать тошноту, рвоту, диарею, головную боль и сыпь. Местные противовирусные препараты имеют лишь небольшое значение и их использование не рекомендуется. Важна оценка половых партнеров пациентов с генитальным герпесом.

Профилактика генитального герпеса Лучшими способами избежать генитального герпеса являются Воздержание от сексуального контакта (вагинального, анального и орального секса)

Долгосрочные взаимно моногамные отношения с проверенным и неинфицированным партнером Риск генитального герпеса может быть уменьшен путем Правильного и последовательного использования латексных презервативов Однако презервативы не способны изолировать все участки тела, где может произойти контакт с вирусом и, таким образом, не могут в полной мере защитить от генитального герпеса. Пациенты с генитальным герпесом должны воздерживаться от сексуальной активности, если у них имеются повреждения или другие симптомы герпеса. Пациентам следует напомнить, что они могут передать инфекцию, даже если не имеют каких-либо симптомов. Профилактика неонатальной герпетической инфекции Усилия по предотвращению неонатальной передачи ВПГ оказались не очень эффективными. Универсальный скрининг также оказался неэффективным или он не рекомендуется. Беременных женщин следует расспросить об анамнезе генитального герпеса во время первого дородового визита и проконсультировать их о том, как важно не заразиться герпесом во время беременности. Если у женщины имеются симптомы герпеса (например, генитальные поражения в активной стадии), ей рекомендуется кесарево сечение, чтобы предотвратить передачу вируса новорожденному. Беременным женщинам, у которых герпетические поражения гениталий развиваются во время беременности, можно назначать ацикловир начиная с 36 недели беременности, чтобы уменьшить риск рецидива и, следовательно, необходимость кесарева сечения. Следует избегать использования фетальных скальп-мониторов во время родов у младенцев, матери которых имеют в анамнезе генитальный герпес.

Основные положения После первоначального заражения ВПГ остается в спящем состоянии в нервных ганглиях, из которых он может периодически активироваться.

Передача инфекции может происходить при контакте с поражениями, но вирусные выделение и передача имеют место и тогда, когда повреждения не являются очевидными (бессимптомное распространение).

Большинство случаев первоначальных инфекций не вызывают никаких симптомов, но первичные половые поражения, как правило, более болезненные, длительные и обширные, чем рецидивирующие генитальные поражения.

Диагноз ставят на основании характерных поражений гениталий у пациентов с такими поражениями и подтверждают с помощью посева, ПЦР (предпочтительно) и/или серологических тестов на ВПГ.

Первичные и рецидивирующие высыпания можно лечить пероральным ацикловиром, валацикловиром или фамцикловиром.

Если у беременных имеется генитальный герпес, следует рассмотреть вопрос о назначении ацикловира, начиная с 36 недели беременности, чтобы уменьшить риск рецидива и передачи вируса новорожденному во время родов.