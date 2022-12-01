Разновидности Plasmodium, которые инфицируют людей:

P. falciparum

P. vivax

P. ovale

P. malariae

P. knowlesi

Заражение несколькими видами Plasmodium встречается крайне редко, но такой вариант возможен.

P. knowlesi - патогенный мирооганизм в Юго-Восточной Азии, особенно в Малайзии. Дефинитывными хозяевами являются макаки. Люди, живущие или работающие в лесу или неподалеку лесных массивов, чаще заражаются P. knowlesi.

Основные элементы жизненного цикла одинаковы для всех видов Plasmodium. Передача начинается, когда самка комара Anopheles кусает человека, больного малярией и поглощает кровь, содержащую гаметоциты.

Во время следующих 1–2 недель гаметоциты в комаре репродуцируются половым путем и производят инфекционные спорозоиты. Когда комар питается на здоровом человеке, спорозоиты инфицируют его и быстро достигают печени и заражают гепатоциты.

Паразит созревает в тканевой шизонт в гепатоците. Каждый шизонт продуцирует 10 000–30 000 мерозоитов, которые выделяются в кровоток 1–3 неделями позже, когда гепатоцит разрушается. Каждый мерозоит может проникнуть в эритроцит и там превратиться в трофозоит.

Трофозоиты растут и в основном развиваются в шизонты эритроцита; шизонты продуцируют следующих мерозоитов, которые через 48–72 часа разрывают эритроцит и выделяются в плазму. Эти мерозоиты тогда быстро вторгаются в новый эритроцит, повторяя цикл. Некоторые трофозоиты развиваются в гаметоциты, которые поглощаются комарами рода Anopheles. Они оплодотворяются в кишечном тракте москита, развиваются в ооцисты и выделяют инфекционные спорозоиты, которые мигрируют к слюнным железам.

PlasmodiumЖизненный цикл малярийного плазмодия Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

У P. vivax и P. ovale (но не P. falciparum или P. malariae), тканевые шизонты в виде гипнозоитов могут находиться в печени годами. Рецидив P. ovale произошел через 6 лет после эпизода малярии с наличием симптомов, а инфекция была передана при переливании крови от человека, который заразился за 7 лет, до того как сдал кровь. Эти бездействующие формы служат временными капсулами выделения, которые вызывают рецидивы и усложняют химиотерапию, потому что они не уничтожаются большинством лекарств от малярии, которые, как правило, действуют на паразитов кровотока.

Доэритроцитарная (печеночная) стадия малярийного жизненного цикла игнорируется, когда инфекция передается переливанием крови, использованием зараженных игл или врожденно. Поэтому эти способы передачи не вызывают латентное заболевание или задержку рецидива.

Разрыв эритроцитов во время выделения мерозоитов ассоциирован с клинической симптомптоматикой. В случае тяжелого заболевания гемолиз вызывает анемию и желтуху, которые ухудшаются фагоцитозом инфицированных эритроцитов в селезенке. Анемия может быть очень серьезной при P. falciparum или хронической при P. vivax инфекции, но, как правило, незначительна в случае P. malariae инфекции.

Малярия, вызванная Plasmodium falciparum (тропическая малярия) В отличие от других форм малярии, P. falciparum вызывает капилярную обструкцию, потому что инфицированные эритроциты прилипают к эндотелию сосудов. Ишемия может развиваться с последующей гипоксией тканей, особенно головного мозга, почек, легких и желудочно-кишечного тракта. Гипогликемия и лактоацидоз – другие потенциальные осложнения.