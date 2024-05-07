Антиретровирусное лечение ВИЧ-инфекции

У антиретровирусных средств могут быть серьезные побочные явления. Некоторые из этих состояний, особенно анемия, гепатит, почечная недостаточность, панкреатит и непереносимость глюкозы, могут быть диагностированы по анализам крови до появления симптомов. Пациентам следует регулярно проходить скрининг, как клинически, так и при помощи соответствующих лабораторных анализов (общий анализ крови, анализы крови на гипергликемию, гиперлипидемию, поражение печени и поджелудочной железы и функцию почек, анализ мочи), особенно после назначения новых препаратов или появления непонятных симптомов.

Метаболические воздействия характеризуются взаимосвязанными синдромами перераспределения жира, гиперлипидемией и резистентностью к инсулину. Подкожный жир обычно перераспределяется с лица и конечностей на туловище, шею, грудь и живот - косметический эффект (так называемая липодистрофия), который может стигматизировать и расстраивать пациентов. Глубокие лицевые бороздки можно лечить введением коллагена или полимолочной кислоты.

Увеличение веса, центральное ожирение, гиперлипидемия и резистентность к инсулину, которые вместе составляют метаболический синдром, повышают риск инфаркта миокарда, инсульта и деменции.

Противовирусные препараты всех классов, по-видимому, причастны к этим метаболическим эффектам, но участие PIs более заметно. Некоторые старые препараты АРТ, такие как ритонавир и d4T, обычно имеют метаболические эффекты. Другие, такие как тенофовир дизопроксил фумарат, этравирин, атазанавир или дарунавир (даже в сочетании с низкой дозой ритонавира), ралтегравир и маравирок, вероятно, минимально воздействуют на уровни липидов.

Механизмы метаболических воздействий являются многочисленными; один из них это митохондриальная токсичность. Риск метаболического воздействия (самый высокий при ингибиторах протеазы) и митохондриальная токсичность (самая высокая при ингибиторах обратной транскриптазы нуклеозида) изменяется в зависимости от класса препарата и в пределах классов препаратов (например, среди ингибиторов обратной транскриптазы нуклеозида – самая высокая у d4T).

Метаболические эффекты зависят от дозы и часто появляются в первые 1–2 года лечения. Молочный ацидоз нехарактерен, но может быть смертельным.

Неалкогольная жировая болезнь печени все чаще диганостируется среди пациентов, живущих с ВИЧ. Некоторые лекарственные препараты раннего поколения АРТ вызывали стеатоз и, поскольку частота их назначения снизилась, частота случаев стеатоза также снизилась. Тем не менее, по-видимому, риск стеатоза существует даже с лекарственными препаратами нового поколения АРТ.

Однако схемы длительного использования средств метаболического воздействия и оптимального контроля их эффективности не разработаны. Препараты, понижающие липиды, (статины) и инсулин-сенсибилизирующие препараты (глитазоны), вероятно, могут помочь. Пациентов следует проконсультировать о необходимости соблюдения здорового питания и регулярной физической активности как о методах поддержания здоровья. (См. также Руководство по оценке и лечению дислипидемии у ВИЧ-инфицированных взрослых, получающих антиретровирусную терапию, медицинской ассоциации ВИЧ Американского общества инфекционных заболеваний [IDSA] и Группы клинических исследований СПИДа у взрослых).

Костные осложнения при AРT включают бессимптомную остеопению и остеопороз, которые встречаются часто. Иногда остеонекроз больших суставов, таких как бедро и плечо, вызывает сильную боль в суставах и дисфункцию. Механизмы осложнений на кости плохо изучены.