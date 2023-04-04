Mpox (оспа обезьян) вызывается вирусом оспы обезьян, ортопоксвирусом, по своей структуре схожим с вирусом натуральной оспы. У пациентов она проявляется в виде везикулярной или пустулезной сыпи, которая может быть болезненной, часто с лихорадкой, недомоганием и лимфаденопатией. Диагноз ставится на основании полимеразной цепной реакции (ПЦР). Лечение, как правило, носит вспомогательный характер и предполагает возможность использования противовирусных препаратов Профилактика включает вакцинацию.

Вирус оспы обезьян, как и вирус натуральной оспы, относится к группе ортопоксвирусов. Существует 2 различные клады (группы сходных организмов, произошедших от общего предка) оспы обезьян: западноафриканская клада и клада бассейна реки Конго. Несмотря на свое название, нечеловекообразные приматы не являются резервуарами вируса оспы обезьян. Хотя резервуар заболевания неизвестен, основными подозреваемыми являются мелкие грызуны (например, белки) дождевых лесов Африки, по большей части обитающие в Западной и Центральной Африке. Болезнь, вызванная вирусом оспы обезьян, также первоначально называлась "оспа обезьян", но в ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения ввела название "mpox" (в англоязычной литературе) для заболевания, вызванного этим вирусом (см. WHO recommends new name for monkeypox disease).

Исторически сложилось так, что заболеваемость у людей в основном ограничивалась спорадическими случаями и редкими эпидемиями, главным образом в Африке. Большинство зарегистрированных случаев имели место в Демократической Республике Конго. С 2016 года подтвержденные случаи заболевания также зарегистрированы в Сьерра-Леоне, Либерии, Центральноафриканской Республике, Республике Конго и Нигерии. Считается, что многократное увеличение случаев заболевания в Африке с 2000 года связано с прекращением вакцинации против натуральной оспы в 1980 году; лица, получившие противооспенную вакцину, даже ранее чем за 25 лет до этого, входят в группу с уменьшенным риском развития обезьяньей оспы. Число случаев заболевания оспой обезьян в Африке также растет, потому что люди все больше и больше вторгаются в места обитания животных, которые переносят этот вирус.

До 2022 года случаи заболевания за пределами Африки были напрямую связаны с поездками в Западную и Центральную Африку или с животными, завезенными из этого региона. В США значительная вспышка оспы обезьян имела место в 2003 году, когда из Африки в качестве домашних животных были ввезены зараженные грызуны, вирус передался домашним луговым собачкам, которые затем заразили людей на Среднем Западе. Во время вспышки было зафиксировано 37 подтвержденных и 10 вероятных случаев инфицирования в 6 штатах, однако смертельных исходов отмечено не было (1).

С мая 2022 года случаи оспы обезьян были зарегистрированы примерно в 70 странах, где заболевание не является эндемичным. Была продемонстрирована устойчивая передача от человека к человеку за пределами Африки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку обезьяньей оспы 2022 года чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (см. WHO: Monkeypox Outbreak 2022). Большинство подтвержденных случаев в неэндемичных странах регистрируются в Европе и Северной Америке (см. Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: 2022 Mpox Outbreak Global Map). По состоянию на март 2023 года в Соединенных Штатах зарегистрировано более 30 000 случаев заболевания (см. CDC: 2022 US Map & Case Count). Число новых случаев резко сократилось с момента пика в августе 2022 г. Во всех случаях, связанных с глобальной вспышкой 2022 года, вирус относился к западноафриканской кладе. Случаи заболевания были зарегистрированы преимущественно у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, но оспа обезьян должна подозреваться у каждого с признаками сыпи, характерными для оспы обезьян (2, 3).

При передаче от животного к человеку оспа обезьян, вероятно, передается через биологические жидкости, в том числе капли слюны или дыхательные капли, либо посредством контакта с экссудатом раны. Инфицирование может произойти при укусах или царапинах животного или при приготовлении и употреблении мяса зараженного животного.

Передача от человека к человеку происходит при длительном тесном контакте. Передача осуществляется через респираторные капли, при длительном контакте лицом к лицу или при интимном физическом контакте, через прямой контакт с инфекционными поражениями или другими жидкостями организма, а также через фомиты, при контакте с одеждой или постельным бельем, контаминированными корочками из очага поражения или биологическими жидкостями. Передача от матери к плоду может происходить через плаценту. В настоящее время неизвестно, может ли передача происходить через сперму или вагинальные жидкости. Во время вспышки 2022 года многие случаи имели место вследствие передачи во время сексуальных или интимных контактов, но само инфицирование, вероятно, происходит при прямом контакте с инфекционными поражениями или дыхательными выделениями.

Инкубационный период составляет 1–2 недели, но может длиться до 3 недель. Люди становятся заразными с момента появления симптомов и до тех пор, пока все поражения не покроются корками и струпья не опадут, под ними должна уже быть здоровая кожа. Это обычно занимает от 2 до 4 недель.

По данным исследования, посвященного путям передачи в Африке, общий показатель повторной вспышки инфекции после контакта с известным человеческим источником составляет 3%, а у людей, живущих с лицом, инфицированным обезьяньей оспой, такие показатели доходят до 50% (4). В эндемичных условиях была задокументирована передача в условиях стационара. Сообщалось об одном случае передачи работнику здравоохранения (5). Смертность составляет ≤ 10% в случае инфицирования вирусом клады бассейна реки Конго, но < 1% в случае заражения вирусом из западноафриканской клады.

Симптомы и признаки оспы обезьян Клинически оспа обезьян сходна с натуральной оспой. За продромальным периодом лихорадки, головной боли и недомогания следует сыпь, которая прогрессирует от макул и папул в твердые, глубоко расположенные везикулы или пустулы, которые с течением времени углубляются по центру, покрываются струпьями, которые затем опадают. При оспе обезьян возникает лимфаденопатия, которая отсутствует при натуральной оспе. Тем не менее во время глобальной вспышки 2022 года были зарегистрированы атипичные клинические проявления; следовательно, постановка диагноза может быть отсрочена. Во время вспышки 2022 года часто отмечалось, что сыпь начинается с области гениталий, перианальной области или ротовой полости и не всегда распространяется или проходит через типичные стадии. Характерной жалобой может быть боль в местах поражения, особенно проктит или боль в ротовой полости. Системные продромальные симптомы также могут быть умеренными, отсутствовать или проявляться одновременно с сыпью. Может присоединиться вторичная бактериальная инфекция кожи и легких. Клиническая дифференциация оспы обезьян от натуральной оспы и герпесвирусов, таких как ветряная оспа или вирус простого герпеса (ВПГ), может быть затруднена. Кроме того, диагноз ВПГ или другой инфекции, передающейся половым путем, не исключает коинфекции оспой обезьян. Mpox Mpox (1) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Mpox (2) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from U.K. Health Security Agency. Mpox (3) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from U.K. Health Security Agency. Mpox (4) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from U.K. Health Security Agency. Mpox (5) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from U.K. Health Security Agency. Mpox (6) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from NHS England High Consequence Infectious Disease Network. Mpox (7) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from NHS England High Consequence Infectious Disease Network. Mpox (8) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY Mpox (1) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Mpox (2) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from U.K. Health Security Agency. Mpox (3) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from U.K. Health Security Agency. Mpox (4) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from U.K. Health Security Agency. Mpox (5) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from U.K. Health Security Agency. Mpox (6) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from NHS England High Consequence Infectious Disease Network. Mpox (7) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения Image from NHS England High Consequence Infectious Disease Network. Mpox (8) Оспа обезьян клинически сходна с натуральной оспой. До вспышки 2022 года поражения кожи при этом заболевании на любой части тела имели одинаковую стадию развития. Во время глобальной вспышки 2022 года атипичные клинические проявления включают поражения кожи, начинающиеся с области гениталий, перианальной области или ротовой полости, поражения, локализованные в определенном анатомическом месте, и поражения, находящиеся на различных стадиях прогрессирования в определенном анатомическом месте (например, существующие по соседству везикулы и пустулы). В отличие от натуральной оспы, при обезьяньей оспе часто развивается лимфаденопатия. ... Прочитайте дополнительные сведения RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика обезьяньей оспы Полимеразная цепная реакция (ПЦР) Диагноз оспы обезьян устанавливают с помощью бакпосева, метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), иммуногистохимии или электронной микроскопии, в зависимости от того, какие тесты доступны. Оптимальным вариантом является ПЦР-анализ с использованием образцов биоматериала из поражений кожи (из крыши везикул и пустул или жидкость из везикул и пустул и/или сухих корочек). ПЦР-анализ крови ограничен короткой продолжительностью виремии и не рекомендуется. В США тестирование ПЦР доступно в государственных лабораториях здравоохранения и коммерческих лабораториях. Проведение теста следует рассматривать у пациентов с клинически совместимыми поражениями и эпидемиологическим фактором риска, а также у любого пациента с характерным поражением (глубокие пузырьки или пустулы с углублением по центру). (См. также CDC: Case Definitions for Use in the 2022 Mpox Response.)

Лечение обезьяньей оспы Большинство пациентов с оспой обезьян имеют легкое, самоограничивающееся заболевание. Это особенно верно в отношении западноафриканской клады, ответственной за текущую глобальную вспышку. Лечение поддерживающее с применением анальгетиков, введением жидкостей и уходом за ранами. У пациентов с тяжелым заболеванием, осложнениями или имеющих высокий риск развития тяжелого заболевания необходимо рассмотреть противовирусное лечение. Сюда относятся пациенты с геморрагическими или сливающимися поражениями, поражением слизистых оболочек или гениталий, или другими осложнениями, требующими госпитализации; пациенты с ослабленным иммунитетом; педиатрические, беременные или кормящие грудью пациенты; пациенты с активными эксфолиативными кожными заболеваниями. Для инфекции, вызванной вирусом оспы обезьян, не существует специфического доказанного безопасного лечения. Тем не менее доступны следующие варианты лечения: Противовирусный препарат тековиримат: одобрен Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств [FDA] для лечения натуральной оспы — доступен в формах для перорального и внутривенного введения от ЦКЗ посредством протокола расширенного доступа к новому экспериментальному лекарственному средству (Expanded Access Investigational New Drug [IND]) для первичного или раннего эмпирического лечения оспы обезьян в любом возрасте; препарат одобрен для лечения натуральной оспы и оспы обезьян в Европейском Союзе

Противовирусные препараты цидофовир (коммерчески доступный) или бринцидофовир (CMX001, доступный в случае письменного запроса на оказание индивидуальной неотложной помощи пациенту с помощью применения нового экспериментального лекарственного средства [IND])

Иммуноглобулин коровьей оспы (внутривенный), доступный в ЦКЗ через протокол письменного запроса на сочувственное применение (Expanded Access IND)

Глазной раствор трифлуридина при повреждениях глаза Все эти препараты обладают активностью против обезьяньей оспы in vitro и в экспериментальных моделях, но пока нет данных, которые бы демонстрировали клиническую эффективность. Они широко использовались во время текущей вспышки, в настоящее время клинические испытания продолжаются. ЦКЗ в марте 2023 года на основе имеющихся данных и опыта применения разработал алгоритм рассмотрения лечения (1). (См. также CDC: Information for Healthcare Providers on Obtaining and Using TPOXX [Tecovirimat] for Treatment of Mpox и CDC: Mpox: Treatment Information for Healthcare Professionals.) Справочные материалы по лечению 1. Rao AK, Schrodt CA, Minhaj FS, et al: Interim Clinical Treatment Considerations for Severe Manifestations of Mpox — United States, February 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72:232–243, 2023. doi: 10.15585/mmwr.mm7209a4