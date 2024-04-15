Вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК)

Вакцины против кори/паротита/краснухи (КПК) эффективно защищают от всех 3 инфекций (корь, эпидемический паротит, краснуха). Исторически сложилось так, что люди, получающие вакцину КПК в соответствии с графиком вакцинации Соединенных Штатах, считаются защищенными на всю жизнь.
Для получения дополнительной информации см. MMR Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations (Measles, Mumps and Rubella) и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Measles Mumps, and Rubella (MMR) Vaccination.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Типы вакцин против КПК (MMR)
Вакцина КПК содержит живые аттенуированные вирусы, культивированные из клеточных культур куриных эмбрионов. Она также содержит живой аттенуированный вирус краснухи (живая вакцина против вируса краснухи), приготовленный из диплоидных фибробластов легких человека.
Вакцина КПК и вакцина против ветряной оспы доступны в виде комбинированной вакцины (вакцина против вируса кори/вируса паротита/вируса краснухи/вируса ветряной оспы; вакцина MMRV).
Показания к применению вакцины КПК (MMR)
Вакцина MMR входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).
Все взрослые, которые родились в 1957 году или позже, должны получить 1 дозу вакцины, если они не входят в одну из следующих категорий (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age):
Документация, подтверждающая вакцинацию одной или несколькими дозами вакцины MMR
Лабораторные анализы, подтверждающие наличие иммунитета к этим 3 заболеваниям
Противопоказания к вакцинации
Установленный врачом диагноз заболевания без лабораторного подтверждения не считается приемлемым доказательством наличия иммунитета к кори, эпидемическому паротиту или краснухе.
Здравый смысл и предостережения
2-ая доза вакцины КПК (или, если взрослые не были вакцинированы, 2 дозы вводятся с интервалом ≥ 28 дней) рекомендуется взрослым с высокой вероятностью контакта с возбудителями:
Студентам колледжей или других среднеспециальных учебных заведений
Медицинским работникам, родившимся в 1957 году или позже, у которых нет доказательства наличия иммунитета
Путешественникам
Пациенты с ВИЧ-инфекцией, CD4 ≥ 15% и количеством CD4 клеток ≥ 200/мкл в течение ≥ 6 месяцев, и нет признаков иммунитета к кори, эпидемическому паротиту или краснухе
Люди, рожденные до 1957 года обычно считаются имеющими иммунитет. Тем не менее работники медицинских учреждений (независимо от того, выполняют ли они обязанности по уходу за пациентами или нет) должны рассматриваться в качестве претендентов на вакцинацию при отсутствии у них соответствующих показателей иммунитета. Вводятся две дозы вакцины КПК (при необходимости охвата иммунизацией против краснухи вводится одна доза).
Если люди в возрасте ≥ 12 месяцев ранее получали ≤ 2 дозы вакцины, содержащей возбудителя паротита, и органы здравоохранения определили, что эти люди подвержены повышенному риску эпидемического паротита во время эпидемии, им следует получить 1 дозу вакцины КПК.
Поскольку краснуха во время беременности может иметь тяжелые последствия для плода (например, выкидыш, множественные пороки развития), все женщины детородного возраста, независимо от года рождения, должны быть обследованы на наличие иммунитета к краснухе. Если не обнаружено подтверждений иммунитета к краснухе, не беременных следует вакцинировать. Беременные женщины, которые не имеют иммунитета, должны быть вакцинированы после завершения беременности и до выписки из медицинского учреждения.
Люди, которые были вакцинированы инактивированной (убитой) вакциной против кори или вакциной неизвестного типа в период от 1963 до 1967, должны получить 2 дозы вакцины MMR.
Людям, которые были вакцинированы до 1979 года убитой вакциной против паротита или вакциной против паротита неизвестного типа, и находящимся в группе высокого риска заражения паротитом, должна быть предложена вакцинация 2 дозами MMR.
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации КПК
Противопоказания для вакцины КПК включают:
Тяжелые аллергические реакции (например, анафилаксия) после предыдущей дозы или на компоненты вакцины, в том числе неомицин
Установленный первичный или приобретенный иммунодефицит в тяжелой форме (например, из-за лейкемии, лимфомы, солидных опухолей, опухолей, которые поражают костный мозг или лимфатическую систему, СПИДа, тяжелой ВИЧ-инфекции, химиотерапии или длительного использования иммунодепрессантов)
Беременность (вакцинация откладывается до завершения беременности)
Врожденный наследственный иммунодефицит в семейном анамнезе у родственников 1-й степени (родителей или братьев и сестер), если известно, что получатель вакцины не является иммунокомпетентным
ВИЧ-инфекция является противопоказанием только в случае значительной иммуносупрессии (3-я иммунологическая категория по СDС с CD4 < 15% или количество CD4 < 200 клеток/мкл); если иммунитет снижен незначительно, риск заражения корью превышает риск, связанный с вакцинацией.
Вакцинированным женщинам следует избегать беременности в течение ≥ 28 дней после вакцинации. Вирус вакцины может инфицировать плод во время ранних сроков беременности. Вакцина не вызывает синдром врожденной краснухи, но риск эмбрионального поражения оценен в ≤3%.
Состояния, требующие принять предупредительные меры при введении вакцины КПК включают:
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)
Недавнее (в пределах 11 месяцев) лечение продуктами крови, которые содержат антитела (специфический интервал зависит от продукта)
Тромбоцитопения или тромбоцитопеническая пурпура в анамнезе
Если человек инфицирован Mycobacterium tuberculosis, вакцинация вакцинами MMR и, возможно, MMRV временно подавляет ответ на туберкулиновый тест. Таким образом, в случае необходимости, этот тест может быть сделан до или одновременно с вакцинацией. Если человек уже был вакцинирован, тестирование должно быть отложено на период от 4 до 6 недель после вакцинации.
Дозирование и назначение вакцины против кори, эпидемического паротита, краснухи (англ. MMR)
Доза вакцины против КПК составляет 0,5 мл, вводится подкожно. Вакцину MMR обычно вводит детям 2-мя дозами: одна в 12–15 месяцев и одна в 4–6 лет.
Побочные эффекты вакцины КПК
Вакцина против КПК вызывает легкую или бессимптомную, незаразную инфекцию. Симптомы включают лихорадку > 38° C, иногда сопровождаемую сыпью. Реакции со стороны центральной нервной системы очень редки; вакцина не вызывает аутизм (см. Вакцина КПК и аутизм и Безопасность вакцин).
Иногда компонент краснухи вызывает болезненную отечность суставов у взрослых, как правило, у женщин.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): MMR ACIP Vaccine Recommendations (Measles, Mumps and Rubella)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Measles Mumps, and Rubella (MMR) Vaccination: Information for Healthcare Providers
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Measles: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Mumps: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Rubella: Recommended vaccinations