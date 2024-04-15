Вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК)

Вакцина MMR входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Все взрослые, которые родились в 1957 году или позже, должны получить 1 дозу вакцины, если они не входят в одну из следующих категорий (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age):

Документация, подтверждающая вакцинацию одной или несколькими дозами вакцины MMR

Лабораторные анализы, подтверждающие наличие иммунитета к этим 3 заболеваниям

Противопоказания к вакцинации

Установленный врачом диагноз заболевания без лабораторного подтверждения не считается приемлемым доказательством наличия иммунитета к кори, эпидемическому паротиту или краснухе.

Здравый смысл и предостережения

2-ая доза вакцины КПК (или, если взрослые не были вакцинированы, 2 дозы вводятся с интервалом ≥ 28 дней) рекомендуется взрослым с высокой вероятностью контакта с возбудителями:

Студентам колледжей или других среднеспециальных учебных заведений

Медицинским работникам, родившимся в 1957 году или позже, у которых нет доказательства наличия иммунитета

Путешественникам

Пациенты с ВИЧ-инфекцией, CD4 ≥ 15% и количеством CD4 клеток ≥ 200/мкл в течение ≥ 6 месяцев, и нет признаков иммунитета к кори, эпидемическому паротиту или краснухе

Люди, рожденные до 1957 года обычно считаются имеющими иммунитет. Тем не менее работники медицинских учреждений (независимо от того, выполняют ли они обязанности по уходу за пациентами или нет) должны рассматриваться в качестве претендентов на вакцинацию при отсутствии у них соответствующих показателей иммунитета. Вводятся две дозы вакцины КПК (при необходимости охвата иммунизацией против краснухи вводится одна доза).

Если люди в возрасте ≥ 12 месяцев ранее получали ≤ 2 дозы вакцины, содержащей возбудителя паротита, и органы здравоохранения определили, что эти люди подвержены повышенному риску эпидемического паротита во время эпидемии, им следует получить 1 дозу вакцины КПК.

Поскольку краснуха во время беременности может иметь тяжелые последствия для плода (например, выкидыш, множественные пороки развития), все женщины детородного возраста, независимо от года рождения, должны быть обследованы на наличие иммунитета к краснухе. Если не обнаружено подтверждений иммунитета к краснухе, не беременных следует вакцинировать. Беременные женщины, которые не имеют иммунитета, должны быть вакцинированы после завершения беременности и до выписки из медицинского учреждения.

Люди, которые были вакцинированы инактивированной (убитой) вакциной против кори или вакциной неизвестного типа в период от 1963 до 1967, должны получить 2 дозы вакцины MMR.

Людям, которые были вакцинированы до 1979 года убитой вакциной против паротита или вакциной против паротита неизвестного типа, и находящимся в группе высокого риска заражения паротитом, должна быть предложена вакцинация 2 дозами MMR.