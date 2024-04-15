Вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша

DTaP – это вакцина для плановой иммунизации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

АКДС (Tdap) обычно вводят детям одноразово в возрасте 11 или 12 лет, и людям ≥ 13 лет, которые никогда не получали АКДС (Tdap) (независимо от интервала с момента получения последней вакцины от столбняка-дифтерии [АДС-М]), или тем, чей статус вакцинации неизвестен. За этой дозой следует бустерная доза Td каждые 10 лет (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age).

Дополнительная ревакцинация АКДС (Tdap) также рекомендуется:

Беременным женщинам во время каждой беременности (предпочтительно между 27 и 36 неделями беременности), независимо от времени получения предыдущей дозы АКДС (Tdap)

После родов женщинам, которые никогда не получали АКДС

Взрослым, которым необходима вакцина, содержащая столбнячный анатоксин, как часть лечения ран, которые ранее не получили АКДС (Tdap), вводится АКДС (Tdap) вместо дифтерийно-столбнячного анатоксина (АДС-М [Td]). Тем, кто ранее получил вакцину АКДС (Tdap), можно снова ввести Tdap или АДС-М (Td).

Людям, которые болели коклюшем, все равно необходимо получить вакцину, содержащую коклюшный компонент, как и при плановой вакцинации.