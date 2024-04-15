Вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша

Вакцины, содержащие дифтерийный анатоксин, столбнячный анатоксин и бесклеточный коклюшный компонент, помогают защитить от дифтерии, столбняка и коклюша, но не способны предотвратить все случаи инфицирования.
Для получения дополнительной информации см. DTaP/Tdap/Td Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccination.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты вакцины против дифтерии-столбняка-коклюша
Вакцины против дифтерии (D) содержат анатоксины, полученные от Corynebacterium diphtheriae. Вакцины против столбняка (T) содержат анатоксины, полученные от Clostridium tetani. Вакцины против ацеллюлярного (a) коклюша (P) содержат полуочищенные или очищенные компоненты Bordetella pertussis. Цельноклеточная вакцина против коклюша уже не используется в Соединенных Штатах из-за побочных воздействий, но все еще доступна в других частях мира. Существует 2 препарата вакцины против дифтерии/столбнячного анатоксина/коклюша:
Дифтерия, столбняк, ацеллюлярный коклюш (АКДС) для детей < 7 лет
Столбняк-дифтерия-коклюш (Тdap) для подростков и взрослых
Tdap содержит более низкие дозы компонентов дифтерии и коклюша (по нижним показателям d и p).
Показания к вакцине против дифтерии-столбняка-коклюша
DTaP – это вакцина для плановой иммунизации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).
АКДС (Tdap) обычно вводят детям одноразово в возрасте 11 или 12 лет, и людям ≥ 13 лет, которые никогда не получали АКДС (Tdap) (независимо от интервала с момента получения последней вакцины от столбняка-дифтерии [АДС-М]), или тем, чей статус вакцинации неизвестен. За этой дозой следует бустерная доза Td каждые 10 лет (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age).
Дополнительная ревакцинация АКДС (Tdap) также рекомендуется:
Беременным женщинам во время каждой беременности (предпочтительно между 27 и 36 неделями беременности), независимо от времени получения предыдущей дозы АКДС (Tdap)
После родов женщинам, которые никогда не получали АКДС
Взрослым, которым необходима вакцина, содержащая столбнячный анатоксин, как часть лечения ран, которые ранее не получили АКДС (Tdap), вводится АКДС (Tdap) вместо дифтерийно-столбнячного анатоксина (АДС-М [Td]). Тем, кто ранее получил вакцину АКДС (Tdap), можно снова ввести Tdap или АДС-М (Td).
Людям, которые болели коклюшем, все равно необходимо получить вакцину, содержащую коклюшный компонент, как и при плановой вакцинации.
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против дифтерии-столбняка-коклюша
Противопоказания для АаКДС и АКДС (Tdap):
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты
Для коклюшного компонента: энцефалопатия (например кома, снижение уровня сознания, длительные судороги), которая развилась в промежутке времени, равном 7 дням после предыдущей дозы АаКДС или АКДС (Tdap), и не были связаны с другими, установленными причинами
Поскольку вакцинация против столбняка очень важна, люди, которые имели анафилактическую реакцию на компоненты АКДС или Tdap должны быть направлены к аллергологу, чтобы определить, есть ли у них аллергия на столбнячный анатоксин. Если нет, они могут быть привиты противостолбнячным анатоксином (АС). Взрослые с энцефалопатией в анамнезе могут быть вакцинированы вакциной против столбняка и дифтерии (АДС-М), а дети могут получить вакцину против дифтерии и столбняка (АДС) вместо АКДС (Tdap).
Предупредительные меры зависят от состава.
Для АКДС и Тdap они включают:
Острое заболевание в среднетяжелой или тяжелой форме с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления, если это возможно)
Синдром Гийена-Барре в промежутке времени, равном 6 неделям после введения предыдущей дозы вакцины, содержащей столбнячный анатоксин
Только для коклюшного компонента: Прогрессирующие или нестабильные неврологические расстройства, неконтролируемые судороги или прогрессирующая энцефалопатия (вакцинация откладывается до тех пор, пока не будет назначено лечение и стабилизировано состояние пациента)
Исключительно для АКДС - состояния, при которых нужны предупредительные меры:
Судороги с лихорадкой или без, в промежутке времени, равном 3 дням после введения предыдущей дозы АКДС
≥ 3 часов упорного, тяжелого, безудержного крика или плача в промежутке времени, равном 48 часам после введения предыдущей дозы АКДС
Колапс или шокоподобное состояние (гипотонический гипореспонсивный эпизод) в промежутке времени, равном 48 часам после введения предыдущей дозы АКДС
Температура ≥ 40,5° C, не объясненная другой причиной, в течение 48 часов после введения предыдущей дозы АКДС
Исключительно для Tdap - состояния, при которых нужны меры предосторожности:
Реакции гиперчувствительности III типа после предыдущей дозы вакцины, содержащей анатоксины столбняка или дифтерии (вакцинация откладывается на время ≥ 10 лет с момента приема последней дозы вакцины, содержащей столбнячный анатоксин)
Дозировка и введение вакцины против дифтерии-столбняка-коклюша
Доза для АКДС или Tdap 0,5 мл внутримышечно.
Вакцинцию АКДС проводят следующим образом: 5 первичных инъекций и 1 ревакцинация детям в возрасте 2 месяцев, 4 месяца, 6 месяцев, от 15 до 18 месяцев, и от 4 до 6 лет (до поступления в школу). 5-я доза не требуется, если 4-ю дозу вводили в возрасте ≥ 4 лет и не менее 6 месяцев после введения 3-ей дозы.
Проводится одна ревакцинация Tdap (АКДС) всем, кроме беременных женщин, которые должны получать одну дозу во время каждой беременности, предпочтительно на 27-36 неделе беременности.
Здравый смысл и предостережения
Побочные эффекты вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша
Нежелательные явления наблюдаются редко и главным образом относятся к компоненту коклюша. Они включают следующее:
Энцефалопатию, которая развивается в течение 7 дней
Судороги с лихорадкой или без неё в течение 3 дней
≥ 3 часов упорного, тяжелого, безудержного крика или плача в промежутке времени, равном 48 часам
Коллапс или шок, развивающиеся в течение 48 часов
Температура ≥ 40,5° C, не объясненная другой причиной, в течение 48 часов
Тяжелую или анафилактическую реакцию немедленного типа на вакцину
Если вакцина против коклюша противопоказана, комбинированная вакцина против дифтерии и столбняка доступна без компонента коклюша.
Побочные эффекты в легкой форме включают красноту, припухлость и чувствительность в месте инъекции.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): DTaP/Tdap/Td ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Diphtheria: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Tetanus: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Pertussis: Recommended vaccinations