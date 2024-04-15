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Вакцина против столбняка и дифтерии

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024

На рынке доступна моновакцина против столбняка, но обычно противостолбнячная вакцина поставляется в комбинации с дифтерийным и/или коклюшным компонентами (коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина). Вакцина от дифтерии применяется только в комбинации с другими вакцинами.

Для получения дополнительной информации см. DTaP/Tdap/Td Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccination.

(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)

Препараты вакцины против столбняка и дифтерии

Наиболее широко используемые препараты сочетают в себе столбнячный анатоксин с дифтерийным анатоксином: АДС-М анатоксин для взрослых; АДС, который содержит более высокую дозу дифтерийного анатоксина, для детей (адсорбированный дифтерийный анатоксин/столбнячный анатоксин, АДС, АДС-М). Препараты только столбнячного анатоксина (TT) также доступны, но не рекомендуются, так как периодическая ревакцинация необходима для обоих антигенов. АКДС является вакцинным продуктом для подростков и взрослых, содержащим коклюшный компонент.

Показания к вакцинации против столбняка и дифтерии

Бустерные дозы против столбняка и дифтерии в виде АДС-М или АКДС вводят каждые 10 лет после ревакцинации АКСД в возрасте 11–12 лет. Пациенты, которые не получили или не завершили основную серию вакцинации, (по крайней мере 3 дозы) против столбняка и дифтерии, должны начать или завершить серию вакцинации. (См. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Child and Adolescent Immunization Schedule by Age и Adult Immunization Schedule by Age.)

Пациенты, имеющие раны, которые повышают риск развития столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при ведении обычных ран), должны получить ревакцинацию СД-вакциной или АКДС-вакциной, если прошло ≥ 5 лет с момента предыдущей дозы. Одна доза Tdap должна быть заменена на бустер АДС-М, если взрослый пациент никогда не получал Tdap.

Беременные должны получать 1 дозу АКДС во время каждой беременности, независимо от того получали ли они её ранее. Вакцину Tdap следует вводить на 27–36 неделе беременности, предпочтительно в более раннюю часть этого периода, хотя ее можно ввести в любой период беременности.

Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против столбняка-дифтерии

Главным противопоказанием для АДСМ является

  • Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты

Состояния, требующие принятия предупредительных мер при введении АДСМ, включают:

  • Синдром Гийена-Барре в промежутке времени, равном 6 неделям после введения предыдущей дозы вакцины, которая содержит анатоксин столбняка

  • Острое заболевание в среднетяжелой или тяжелой форме с лихорадкой или без

  • Реакции гиперчувствительности III типа после предыдущей дозы вакцины, содержащей анатоксины столбняка или дифтерии (вакцинация откладывается на время ≥ 10 лет с момента приема последней дозы вакцины, содержащей анатоксин столбняка)

Доза и введение вакцины против столбняка и дифтерии

Доза вакцины Td составляет 0,5 мл внутримышечно. Ревакцинацию проводят каждые 10 лет.

Побочные эффекты вакцины против столбняка и дифтерии

Нежелательные явления очень редки. Они включают анафилактические реакции и неврит плечевого сустава. Легкие нежелательные явления включают эритему, припухлость и чувствительность в месте инъекции.

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): DTaP/Tdap/Td ACIP Vaccine Recommendations

  2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccination: Information for Healthcare Professionals

  3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Diphtheria: Recommended vaccinations

  4. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Tetanus: Recommended vaccinations

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