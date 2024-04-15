Вакцина против столбняка и дифтерии

На рынке доступна моновакцина против столбняка, но обычно противостолбнячная вакцина поставляется в комбинации с дифтерийным и/или коклюшным компонентами (коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина). Вакцина от дифтерии применяется только в комбинации с другими вакцинами.
Для получения дополнительной информации см. DTaP/Tdap/Td Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccination.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты вакцины против столбняка и дифтерии
Наиболее широко используемые препараты сочетают в себе столбнячный анатоксин с дифтерийным анатоксином: АДС-М анатоксин для взрослых; АДС, который содержит более высокую дозу дифтерийного анатоксина, для детей (адсорбированный дифтерийный анатоксин/столбнячный анатоксин, АДС, АДС-М). Препараты только столбнячного анатоксина (TT) также доступны, но не рекомендуются, так как периодическая ревакцинация необходима для обоих антигенов. АКДС является вакцинным продуктом для подростков и взрослых, содержащим коклюшный компонент.
Показания к вакцинации против столбняка и дифтерии
Бустерные дозы против столбняка и дифтерии в виде АДС-М или АКДС вводят каждые 10 лет после ревакцинации АКСД в возрасте 11–12 лет. Пациенты, которые не получили или не завершили основную серию вакцинации, (по крайней мере 3 дозы) против столбняка и дифтерии, должны начать или завершить серию вакцинации. (См. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Child and Adolescent Immunization Schedule by Age и Adult Immunization Schedule by Age.)
Пациенты, имеющие раны, которые повышают риск развития столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при ведении обычных ран), должны получить ревакцинацию СД-вакциной или АКДС-вакциной, если прошло ≥ 5 лет с момента предыдущей дозы. Одна доза Tdap должна быть заменена на бустер АДС-М, если взрослый пациент никогда не получал Tdap.
Беременные должны получать 1 дозу АКДС во время каждой беременности, независимо от того получали ли они её ранее. Вакцину Tdap следует вводить на 27–36 неделе беременности, предпочтительно в более раннюю часть этого периода, хотя ее можно ввести в любой период беременности.
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против столбняка-дифтерии
Главным противопоказанием для АДСМ является
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты
Состояния, требующие принятия предупредительных мер при введении АДСМ, включают:
Синдром Гийена-Барре в промежутке времени, равном 6 неделям после введения предыдущей дозы вакцины, которая содержит анатоксин столбняка
Острое заболевание в среднетяжелой или тяжелой форме с лихорадкой или без
Реакции гиперчувствительности III типа после предыдущей дозы вакцины, содержащей анатоксины столбняка или дифтерии (вакцинация откладывается на время ≥ 10 лет с момента приема последней дозы вакцины, содержащей анатоксин столбняка)
Доза и введение вакцины против столбняка и дифтерии
Доза вакцины Td составляет 0,5 мл внутримышечно. Ревакцинацию проводят каждые 10 лет.
Побочные эффекты вакцины против столбняка и дифтерии
Нежелательные явления очень редки. Они включают анафилактические реакции и неврит плечевого сустава. Легкие нежелательные явления включают эритему, припухлость и чувствительность в месте инъекции.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): DTaP/Tdap/Td ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Diphtheria: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Tetanus: Recommended vaccinations