Вакцина против столбняка и дифтерии

Бустерные дозы против столбняка и дифтерии в виде АДС-М или АКДС вводят каждые 10 лет после ревакцинации АКСД в возрасте 11–12 лет. Пациенты, которые не получили или не завершили основную серию вакцинации, (по крайней мере 3 дозы) против столбняка и дифтерии, должны начать или завершить серию вакцинации. (См. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Child and Adolescent Immunization Schedule by Age и Adult Immunization Schedule by Age.)

Пациенты, имеющие раны, которые повышают риск развития столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при ведении обычных ран), должны получить ревакцинацию СД-вакциной или АКДС-вакциной, если прошло ≥ 5 лет с момента предыдущей дозы. Одна доза Tdap должна быть заменена на бустер АДС-М, если взрослый пациент никогда не получал Tdap.

Беременные должны получать 1 дозу АКДС во время каждой беременности, независимо от того получали ли они её ранее. Вакцину Tdap следует вводить на 27–36 неделе беременности, предпочтительно в более раннюю часть этого периода, хотя ее можно ввести в любой период беременности.