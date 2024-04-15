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Вакцина против вируса чикунгунья

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Вакцина против вируса чикунгунья – это живая аттенуированная вакцина, одобренная Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) для профилактики болезни чикунгунья у лиц ≥ 18 лет, которые находятся в группе повышенного риска заражения вирусом чикунгунья.

Болезнь чикунгунья передается желтолихорадочными комарами. Вакцина против чикунгуньи не защищает от лихорадки денге и вирусов Зика, которые передаются теми же желтолихорадочными комарами.

Для получения дополнительной информации см. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Vaccine Recommendations и FDA approved prescribing information for the chikungunya vaccine.

(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)

Препараты вакцины против вируса чикунгунья

Вакцина против вируса чикунгунья представляет собой живую аттенуированную рекомбинантную вирусную вакцину. Она обеспечивает защиту от вируса чикунгунья, альфавируса семейства тогавирусов.

Показания к применению вакцины против вируса чикунгуньи

Вакцина против чикунгуньи показана для профилактики заболевания, вызванного вирусом чикунгунья, у лиц в возрасте ≥ 18 лет, которые подвергаются повышенному риску заражения. В феврале 2024 года Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) утвердил рекомендации по использованию вакцины в США среди определенных лиц, путешествующих за границу, и для работников лабораторий.

ККПИ рекомендует вакцину против чикунгуньи взрослым в возрасте ≥ 18 лет, путешествующим по стране или территории, где наблюдается вспышка чикунгуньи. Кроме того, вакцинация вакциной против вируса чикунгунья может быть рассмотрена для следующих лиц, путешествующих в страну или регион, где нет вспышки заболевания, но в течение последних 5 лет была зафиксирована передача вируса чикунгунья среди людей:

  • Лица в возрасте > 65 лет, особенно с сопутствующими заболеваниями, которые могут подвергнуться, по крайней мере, умеренному риску контакта c комарами (умеренный риск контакта может включать путешественников, которые могут подвергаться риску контакта c комарами в течение не менее 2 недель в помещении или на улице) ИЛИ

  • Лица, проживающие в таком регионе в общей сложности в течение 6 и более месяцев

ACIP также рекомендует вакцину против чикунгуньи для работников лабораторий, потенциально подверженных воздействию вируса чикунгунья.

Противопоказания и меры предосторожности для вакцины против вируса Чикунгунья

Основные противопоказания к вакцинации против вируса чикунгунья:

  • Иммунодефицит или иммуносупрессия из-за болезни или медикаментозной терапии (например, вследствие гематологических и солидных опухолей, получения химиотерапии, врожденного иммунодефицита, длительной иммуносупрессивной терапии, или пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые имеют тяжелый иммунодефицит).

  • Тяжелая аллергическая реакция в анамнезе (например, анафилаксия) на любой компонент вакцины.

Особые указания при вакцинации против чикунгунья

  • В случае возникновения анафилаксии должны быть доступны соответствующее медицинское лечение и наблюдение.

  • Вакцина может вызывать тяжелые или длительные побочные реакции, подобные инфицированию вирусом чикунгунья.

  • Вакцинальная виремия возникает в первую неделю после введения вакцины. Неизвестно, может ли вирус вакцины передаваться от беременной женщины к плоду или новорожденному и вызывать побочные реакции у плода или новорожденного. Однако вертикальная передача дикого типа вируса чикунгуньи новорожденным от беременных с виремией во время родов является обычным явлением и может вызвать тяжелую, потенциально смертельную болезнь чикунгуньи у новорожденных.

  • В связи с введением инъекционных вакцин, включая вакцину против вируса чикунгунья, может наблюдаться обморок (потеря сознания). Необходимо предусмотреть процедуры, позволяющие избежать травм при обмороке.

  • Вакцинация против вируса чикунгуньи может защитить не всех людей.

Доза и способ применения вакцины против вируса Чикунгунья

Доза вакцины против вируса чикунгунья составляет 0,5 мл и вводится внутримышечно. Компонент живого лиофилизированного антигена восстанавливается при использовании со стерильной водой.

Побочные действия вакцины против вируса чикунгунья

В ходе клинических исследований были отмечены следующие распространенные побочные эффекты

  • Реакция и болезненность в месте проведения инъекции

  • Головная боль

  • Усталость

  • Миалгия

  • Артралгия

  • Лихорадка

  • Тошнота

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): ACIP Recommendations

  2. U.S. Food and Drug Administration (FDA): Chikungunya Vaccine, Live approved prescribing information

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