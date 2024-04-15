Вакцина против вируса чикунгунья – это живая аттенуированная вакцина, одобренная Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) для профилактики болезни чикунгунья у лиц ≥ 18 лет, которые находятся в группе повышенного риска заражения вирусом чикунгунья.
Болезнь чикунгунья передается желтолихорадочными комарами. Вакцина против чикунгуньи не защищает от лихорадки денге и вирусов Зика, которые передаются теми же желтолихорадочными комарами.
Для получения дополнительной информации см. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Vaccine Recommendations и FDA approved prescribing information for the chikungunya vaccine.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты вакцины против вируса чикунгунья
Вакцина против вируса чикунгунья представляет собой живую аттенуированную рекомбинантную вирусную вакцину. Она обеспечивает защиту от вируса чикунгунья, альфавируса семейства тогавирусов.
Показания к применению вакцины против вируса чикунгуньи
Вакцина против чикунгуньи показана для профилактики заболевания, вызванного вирусом чикунгунья, у лиц в возрасте ≥ 18 лет, которые подвергаются повышенному риску заражения. В феврале 2024 года Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) утвердил рекомендации по использованию вакцины в США среди определенных лиц, путешествующих за границу, и для работников лабораторий.
ККПИ рекомендует вакцину против чикунгуньи взрослым в возрасте ≥ 18 лет, путешествующим по стране или территории, где наблюдается вспышка чикунгуньи. Кроме того, вакцинация вакциной против вируса чикунгунья может быть рассмотрена для следующих лиц, путешествующих в страну или регион, где нет вспышки заболевания, но в течение последних 5 лет была зафиксирована передача вируса чикунгунья среди людей:
Лица в возрасте > 65 лет, особенно с сопутствующими заболеваниями, которые могут подвергнуться, по крайней мере, умеренному риску контакта c комарами (умеренный риск контакта может включать путешественников, которые могут подвергаться риску контакта c комарами в течение не менее 2 недель в помещении или на улице) ИЛИ
Лица, проживающие в таком регионе в общей сложности в течение 6 и более месяцев
ACIP также рекомендует вакцину против чикунгуньи для работников лабораторий, потенциально подверженных воздействию вируса чикунгунья.
Противопоказания и меры предосторожности для вакцины против вируса Чикунгунья
Основные противопоказания к вакцинации против вируса чикунгунья:
Иммунодефицит или иммуносупрессия из-за болезни или медикаментозной терапии (например, вследствие гематологических и солидных опухолей, получения химиотерапии, врожденного иммунодефицита, длительной иммуносупрессивной терапии, или пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые имеют тяжелый иммунодефицит).
Тяжелая аллергическая реакция в анамнезе (например, анафилаксия) на любой компонент вакцины.
Особые указания при вакцинации против чикунгунья
В случае возникновения анафилаксии должны быть доступны соответствующее медицинское лечение и наблюдение.
Вакцина может вызывать тяжелые или длительные побочные реакции, подобные инфицированию вирусом чикунгунья.
Вакцинальная виремия возникает в первую неделю после введения вакцины. Неизвестно, может ли вирус вакцины передаваться от беременной женщины к плоду или новорожденному и вызывать побочные реакции у плода или новорожденного. Однако вертикальная передача дикого типа вируса чикунгуньи новорожденным от беременных с виремией во время родов является обычным явлением и может вызвать тяжелую, потенциально смертельную болезнь чикунгуньи у новорожденных.
В связи с введением инъекционных вакцин, включая вакцину против вируса чикунгунья, может наблюдаться обморок (потеря сознания). Необходимо предусмотреть процедуры, позволяющие избежать травм при обмороке.
Вакцинация против вируса чикунгуньи может защитить не всех людей.
Доза и способ применения вакцины против вируса Чикунгунья
Доза вакцины против вируса чикунгунья составляет 0,5 мл и вводится внутримышечно. Компонент живого лиофилизированного антигена восстанавливается при использовании со стерильной водой.
Побочные действия вакцины против вируса чикунгунья
В ходе клинических исследований были отмечены следующие распространенные побочные эффекты
Реакция и болезненность в месте проведения инъекции
Головная боль
Усталость
Миалгия
Артралгия
Лихорадка
Тошнота
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): ACIP Recommendations
U.S. Food and Drug Administration (FDA): Chikungunya Vaccine, Live approved prescribing information