Вакцина против вируса чикунгунья

Вакцина против чикунгуньи показана для профилактики заболевания, вызванного вирусом чикунгунья, у лиц в возрасте ≥ 18 лет, которые подвергаются повышенному риску заражения. В феврале 2024 года Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) утвердил рекомендации по использованию вакцины в США среди определенных лиц, путешествующих за границу, и для работников лабораторий.

ККПИ рекомендует вакцину против чикунгуньи взрослым в возрасте ≥ 18 лет, путешествующим по стране или территории, где наблюдается вспышка чикунгуньи. Кроме того, вакцинация вакциной против вируса чикунгунья может быть рассмотрена для следующих лиц, путешествующих в страну или регион, где нет вспышки заболевания, но в течение последних 5 лет была зафиксирована передача вируса чикунгунья среди людей:

Лица в возрасте > 65 лет, особенно с сопутствующими заболеваниями, которые могут подвергнуться, по крайней мере, умеренному риску контакта c комарами (умеренный риск контакта может включать путешественников, которые могут подвергаться риску контакта c комарами в течение не менее 2 недель в помещении или на улице) ИЛИ

Лица, проживающие в таком регионе в общей сложности в течение 6 и более месяцев

ACIP также рекомендует вакцину против чикунгуньи для работников лабораторий, потенциально подверженных воздействию вируса чикунгунья.