У хлорамфеникола наблюдается широкий спектр активности против:

Грамположительных и грамотрицательных кокков и палочек (включая анаэробы),

Rickettsia, Mycoplasma и ChlamydiaChlamydophila spp

Из-за токсичности для костного мозга, доступности альтернативных антибиотиков и проявления резистентности хлорамфеникол больше не является антибиотиком выбора при любой инфекции, за исключением

Тяжелых инфекций, обусловленных некоторыми бактериями, резистентными ко многим препаратам, которые остаются восприимчивыми к этому антибиотику

Чумной менингит или эндофтальмит, поскольку другие лекарственные препараты от чумы плохо проникают в данные области

Однако когда хлорамфеникол назначался для лечения менингита, вызванного относительно стойкими к пенициллину пневмококками, результаты были обескураживающими, вероятно, потому, что хлорамфеникол обладает плохой бактерицидной активностью против этих штаммов.