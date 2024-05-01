Хлорамфеникол – это антибиотик, который владеет прежде всего бактериостатическим действием. Он связывается с субъединицей рибосомы 50S, таким образом подавляя синтез бактериального белка.
Фармакокинетика хлорамфеникола
Хлорамфеникол хорошо абсорбируется при пероральном применении. Парентеральная терапия должна назначаться внутривенно.
Хлорамфеникол широко распределяется в жидкостях тела, включая спинномозговую жидкость, и выводится с мочой. Из-за метаболизма в печени активный хлорамфеникол не накапливается в случае почечной недостаточности.
Показания к применению хлорамфеникола
У хлорамфеникола наблюдается широкий спектр активности против:
Грамположительных и грамотрицательных кокков и палочек (включая анаэробы),
Rickettsia, Mycoplasma и ChlamydiaChlamydophila spp
Из-за токсичности для костного мозга, доступности альтернативных антибиотиков и проявления резистентности хлорамфеникол больше не является антибиотиком выбора при любой инфекции, за исключением
Тяжелых инфекций, обусловленных некоторыми бактериями, резистентными ко многим препаратам, которые остаются восприимчивыми к этому антибиотику
Чумной менингит или эндофтальмит, поскольку другие лекарственные препараты от чумы плохо проникают в данные области
Однако когда хлорамфеникол назначался для лечения менингита, вызванного относительно стойкими к пенициллину пневмококками, результаты были обескураживающими, вероятно, потому, что хлорамфеникол обладает плохой бактерицидной активностью против этих штаммов.
Противопоказания к назначению хлорамфеникола
Хлорамфеникол имеет высокую степень серьезной токсичности и противопоказан, если вместо него можно использовать другой антибиотик.
Назначение хлорамфеникола во время беременности и кормления грудью
Назначение хлорамфеникола во время беременности приводит к тому, что уровни препарата у эмбриона почти такие же высокие, как и у матери. Его применение связано с синдромом "серого ребенка" у новорожденных, однако тератогенные эффекты отсутствуют. Он может быть использован во время беременности для лечения пятнистой лихорадки Скалистых гор, если требуется назначение препарата 2-й линии, однако необходимо соблюдать осторожность при его назначении в 3-м триместре.
Хлорамфеникол проникает в грудное молоко. Препарат не следует использовать во время кормления грудью; возможны серьезные побочные реакции, особенно у маленьких детей или детей с низким весом.
Побочные эффекты хлорамфеникола
Побочные эффекты хлорамфеникола включают:
Угнетение костного мозга (самое тяжелое явление)
Тошнота, рвота и диарея
Серый детский синдром (у новорожденных)
Есть 2 типа угнетения костного мозга:
Обратимое, связанное с дозой вмешательство в метаболизм железа: этот эффект наиболее вероятен при больших дозах или пролонгированном лечении или у пациентов с тяжелым заболеванием печени.
Необратимая идиосинкрастическая апластическая анемия: такая анемия встречается у < 1/25 000 пациентов, получающих лечение. Она может не развиваться до тех пор, пока терапия не прекращена. Хлорамфеникол не следует применять местно, потому что небольшие количества могут абсорбироваться и изредка вызывать апластическую анемию.
Аллергические реакции нехарактерны. Оптический и периферический неврит может проявляться при длительном применении препарата.
Неонатальный серый детский синдром, который включает гипотермию, цианоз, вялость и сосудистую недостаточность, часто является смертельным. Причина – высокие уровни препарата в крови, которые проявляются, потому что незрелая печень не может усвоить и выделить хлорамфеникол. Чтобы избежать синдрома, клиницисты не должны назначать младенцам в возрасте ≤ 1 месяца > 25 мг/кг/день первоначально, а дозы должны быть подобраны на основании уровней препарата в крови.