Триметоприм и сульфаметоксазол

Триметоприм доступен как в виде отдельного антибиотика, так и в комбинации с сульфаметоксазолом (сульфонамидный антибиотик). Антибиотики действуют синергистически, блокируя последовательные шаги бактериального метаболизма фолата:

Триметоприм (TMP) предотвращает восстановление дигидрофолата в тетрагидрофолат.

Сульфаметоксазол (SMX) ингибирует превращение p-аминобензойной кислоты в дигидроптероат.

Эти совместные действия приводят к максимальной антибактериальной деятельности, которая часто является бактерицидной.

Триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX, ко-тримоксазол) доступен как фиксированная комбинация, в соотношении 1:5 (80 мг TMP плюс 400 мг SMX или двойная таблетка, где 160 мг TMP плюс 800 мг SMX).

Фармакокинетика TMP и SMX Оба антибиотика хорошо всасываются перорально и выводятся с мочой. Период полувыведения из сыворотки плазмы составляет приблизительно 11 часов, они хорошо проникают в ткани и жидкости тела, включая спинномозговую жидкость. Триметоприм концентрируется в ткани простаты.

Показания для применения TMP (триметоприма) и SMX (сульфаметоксазола) TMP (триметоприм) и TMP/SMX (триметоприм/сульфаметоксазол) активны против широкого спектра грамположительных бактерий (включая некоторые штаммы метициллин-резистентных Staphylococcus aureus )

широкого спектра грамотрицательных бактерий

простейших рода Cystoisospora и Cyclospora spp

грибка Pneumocystis jirovecii Комбинация TMP/SMX является неактивной против Анаэробов

Treponema pallidum

Mycobacterium tuberculosis

Виды рода Mycoplasma

Pseudomonas aeruginosa Резистентными являются энтерококки, многие Enterobacterales (ранее Enterobacteriaceae) и многие штаммы Streptococcus pneumoniae. TMP/SMX не является клинически эффективным при стрептококковом фарингите группы А и не предотвращает такие осложнения, как ревматическая лихорадка. Таблица TMP в отдельности используется реже, но может быть эффективным при Хроническом бактериальном простатите

Профилактике и лечении инфекции мочевыводящих путей у пациентов с аллергией на сульфаниламиды

Противопоказания к назначению триметоприма (TMP) и сульфаметоксазола (SMX) Триметоприм/сульфаметоксазол противопоказан пациентам с аллергической реакцией на любой препарат из данной комбинации. Относительные противопоказания включают дефицит фолата, дисфункцию печени и почечную недостаточность.

Назначение TMP и SMX во время беременности и кормления грудью Исследования репродуктивной токсичности у животных при использовании триметоприма/сульфаметоксазола выявили некоторый риск (например, врожденные дефекты). Данные, связанные с применением препарата беременными женщинами, недостаточны. Тем не менее, применения триметоприма/сульфаметоксазола нужно избегать во время 1-го триместра (поскольку присутствует риск развития дефектов нервной трубки) и незадолго до родов. При назначении во время беременности или у новорожденных триметоприма/сульфаметоксазола увеличивает уровни неконъюгированного билирубина в крови и повышает риск билирубиновой энцефалопатии у плода или новорожденного. Если нельзя избежать применения триметоприма/сульфаметоксазола в течение первого триместра, тогда необходима добавка фолиевой кислоты (4 мг/день). Сульфонамиды проникают в грудное молоко, и использованию во время кормления грудью обычно ставится под сомнение.

Побочные эффекты триметоприма и сульфаметоксазола Побочные эффекты триметоприма и сульфаметоксазола включают: Связанные с сульфамидами побочные эффекты

Дефицит фолата

Гиперкалиемию

Почечную недостаточность Почечная недостаточность у пациентов, вероятно, является вторичной к интерстициальному нефриту или тубулярному некрозу. Кроме того, триметоприм подавляет секрецию креатинина в канальцах почек и может вызвать искусственное увеличение креатинина в сыворотке, хотя скорость клубочковой фильтрации остается неизменной. Увеличение креатинина в сыворотке более вероятно у пациентов с проявлениями почечной недостаточности ранее и особенно у пациентов с сахарным диабетом. Большая часть побочных эффектов – те же, что и при назначении сульфонамидов. У триметоприма есть отрицательные воздействия, идентичные эффекту сульфаметоксазол, но они менее распространены. Тошнота, рвота и сыпь встречаются чаще всего. У пациентов со СПИДом отмечается высокая частота побочных эффектов, особенно лихорадки, сыпи и нейтропении. Дефицит фолата (приводит к макроцитарной анемии) может также встречаться. Использование фолиновой кислоты может предотвращать или лечить макроцитарную анемию, лейкопению и тромбоцитопению, которые иногда встречаются при длительном использовании ко-тримоксазол. Триметоприм (TMP) может уменьшить почечную канальцевую экскрецию калия, приводя к потенциально опасной для жизни гиперкалиемии. Изредка встречается тяжелый печеночный некроз. TMP может также вызвать синдром, напоминающий асептический менингит.