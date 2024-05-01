Триметоприм и сульфаметоксазол

Триметоприм доступен как в виде отдельного антибиотика, так и в комбинации с сульфаметоксазолом (сульфонамидный антибиотик). Антибиотики действуют синергистически, блокируя последовательные шаги бактериального метаболизма фолата:
Триметоприм (TMP) предотвращает восстановление дигидрофолата в тетрагидрофолат.
Сульфаметоксазол (SMX) ингибирует превращение p-аминобензойной кислоты в дигидроптероат.
Эти совместные действия приводят к максимальной антибактериальной деятельности, которая часто является бактерицидной.
Триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX, ко-тримоксазол) доступен как фиксированная комбинация, в соотношении 1:5 (80 мг TMP плюс 400 мг SMX или двойная таблетка, где 160 мг TMP плюс 800 мг SMX).
Фармакокинетика TMP и SMX
Оба антибиотика хорошо всасываются перорально и выводятся с мочой. Период полувыведения из сыворотки плазмы составляет приблизительно 11 часов, они хорошо проникают в ткани и жидкости тела, включая спинномозговую жидкость. Триметоприм концентрируется в ткани простаты.
Показания для применения TMP (триметоприма) и SMX (сульфаметоксазола)
TMP (триметоприм) и TMP/SMX (триметоприм/сульфаметоксазол) активны против
широкого спектра грамположительных бактерий (включая некоторые штаммы метициллин-резистентных Staphylococcus aureus)
широкого спектра грамотрицательных бактерий
простейших рода Cystoisospora и Cyclospora spp
грибка Pneumocystis jirovecii
Комбинация TMP/SMX является неактивной против
Резистентными являются энтерококки, многие Enterobacterales (ранее Enterobacteriaceae) и многие штаммы Streptococcus pneumoniae. TMP/SMX не является клинически эффективным при стрептококковом фарингите группы А и не предотвращает такие осложнения, как ревматическая лихорадка.
Некоторые показания для ко-тримоксазол (TMP/SMX)
Показания
Примечания
Бактериальный простатит
Первичная альтернатива фторхинолонам
Неосложненный цистит у женщин
Также эффективен, как и фторхинолоны, для эмпирического короткого курса терапии (3 дня), если уровень резистентности к TMP/SMX является < 15%
Профилактика рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей у женщин и рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей детей
Использование от 1/2 до 1 таблетки удвоенной силы действия каждую ночь или каждую вторую ночь, или, для женщин с предыдущими рецидивами после коитуса
Лечение пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii, и профилактика этой инфекции у больных СПИДом или раком
Медикаменты выбора
Кишечные инфекции, вызванные различными бактериями (например, Shigella spp, Vibrio spp, Escherichia coli) и простейшими Cystoisospora и Cyclospora sppp
Полезность ограничивается увеличением распространения резистентности
Инфекции, вызванные Nocardia и Listeria monocytogenes
—
Негоспитальные инфекции, вызванные метициллин-устойчивым Staphylococcus aureus
Препарат выбора для перорального лечения неосложненных инфекций, вызванных внебольничным метициллин-резистентным S. aureus
TMP/SMX = триметоприм/сульфаметоксазол.
TMP в отдельности используется реже, но может быть эффективным при
Хроническом бактериальном простатите
Профилактике и лечении инфекции мочевыводящих путей у пациентов с аллергией на сульфаниламиды
Противопоказания к назначению триметоприма (TMP) и сульфаметоксазола (SMX)
Триметоприм/сульфаметоксазол противопоказан пациентам с аллергической реакцией на любой препарат из данной комбинации.
Относительные противопоказания включают дефицит фолата, дисфункцию печени и почечную недостаточность.
Назначение TMP и SMX во время беременности и кормления грудью
Исследования репродуктивной токсичности у животных при использовании триметоприма/сульфаметоксазола выявили некоторый риск (например, врожденные дефекты). Данные, связанные с применением препарата беременными женщинами, недостаточны. Тем не менее, применения триметоприма/сульфаметоксазола нужно избегать во время 1-го триместра (поскольку присутствует риск развития дефектов нервной трубки) и незадолго до родов. При назначении во время беременности или у новорожденных триметоприма/сульфаметоксазола увеличивает уровни неконъюгированного билирубина в крови и повышает риск билирубиновой энцефалопатии у плода или новорожденного. Если нельзя избежать применения триметоприма/сульфаметоксазола в течение первого триместра, тогда необходима добавка фолиевой кислоты (4 мг/день).
Сульфонамиды проникают в грудное молоко, и использованию во время кормления грудью обычно ставится под сомнение.
Побочные эффекты триметоприма и сульфаметоксазола
Побочные эффекты триметоприма и сульфаметоксазола включают:
Связанные с сульфамидами побочные эффекты
Дефицит фолата
Гиперкалиемию
Почечную недостаточность
Почечная недостаточность у пациентов, вероятно, является вторичной к интерстициальному нефриту или тубулярному некрозу. Кроме того, триметоприм подавляет секрецию креатинина в канальцах почек и может вызвать искусственное увеличение креатинина в сыворотке, хотя скорость клубочковой фильтрации остается неизменной. Увеличение креатинина в сыворотке более вероятно у пациентов с проявлениями почечной недостаточности ранее и особенно у пациентов с сахарным диабетом.
Большая часть побочных эффектов – те же, что и при назначении сульфонамидов. У триметоприма есть отрицательные воздействия, идентичные эффекту сульфаметоксазол, но они менее распространены. Тошнота, рвота и сыпь встречаются чаще всего. У пациентов со СПИДом отмечается высокая частота побочных эффектов, особенно лихорадки, сыпи и нейтропении.
Дефицит фолата (приводит к макроцитарной анемии) может также встречаться. Использование фолиновой кислоты может предотвращать или лечить макроцитарную анемию, лейкопению и тромбоцитопению, которые иногда встречаются при длительном использовании ко-тримоксазол.
Триметоприм (TMP) может уменьшить почечную канальцевую экскрецию калия, приводя к потенциально опасной для жизни гиперкалиемии.
Изредка встречается тяжелый печеночный некроз. TMP может также вызвать синдром, напоминающий асептический менингит.
Рекомендации по дозированию TMP и SMX
TMP/SMX может увеличить активность варфарина и уровни фенитоина, метотрексата и рифампина.
Сульфаметоксазол может увеличить гипогликемическое воздействие препаратов сульфонилмочевины.
Доза TMP/SMX должна быть скорректирована у пациентов с почечной недостаточностью. Эти антибиотики следует использовать с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью, и следует рассмотреть возможность применения альтернативных препаратов.