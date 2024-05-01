Сульфаниламиды это синтетические бактериостатические антибиотики, которые конкурентно ингибируют преобразование p-аминобензойной кислоты в дигидроптероат, нужный бактериям для синтеза фолатов и, в конечном счете, синтеза ДНК и пурина. Люди не синтезируют фолат, но получают его с пищей, таким образом, их синтез ДНК поражается меньше.
Сульфаниламиды включают:
Мафенид
Сульфацетамид
Сульфадиазин
Сульфадоксин
Сульфаметизол
Сульфаметоксазол
Сульфаниламид
Сульфасалазин
Сульфафуразол
Три сульфонамида, сульфафуразол, сульфаметизол и сульфасалазин, доступны как единственные пероральные препараты. Сульфаметоксазол выпускается совместно с триметопримом (как ко-тримоксазол TMP/SMX). Сульфадоксин в сочетании с пириметамином доступен в виде лекарственных препаратов для перорального применения.
Сульфонамиды, доступные для местного назначения, включают сульфадиазин серебра и мафенид (крем от ожогов), сульфаниламидные вагинальные крем и свечи и сульфацетамид для глаз.
Резистентность
Резистентность сульфонамиды широко распространена, и резистентность к одному сульфонамиду указывает на резистентность ко всем.
Фармакокинетика сульфонамидов
Большинство сульфонамидов быстро абсорбируются перорально и при нанесении на ожоги местно. Сульфониламиды распределяются по всему телу. Они метаболизируются главным образом печенью и выводятся почками. Сульфониламиды конкурируют за связывающие участки билирубина на альбумине.
Показания к назначению сульфонамидов
Сульфониламиды активны против:
Широкого спектра грамположительных и многих грамотрицательных бактерий,
Видов рода Plasmodium и Toxoplasma spp
Сульфасалазин может использоваться перорально при воспалении кишечника.
Сульфонамиды обычно применяются с другими антибиотиками (например, при нокардиозе, инфекции мочевых путей и резистентной к хлорохину малярии фалципарум).
Местно сульфонамиды могут назначаться для лечения:
Противопоказания к назначению сульфонамидов
Сульфониламиды противопоказаны пациентам с аллергией на эти препараты или с порфириновой болезнью.
Сульфонамиды не уничтожают стрептококки группы А у пациентов с фарингитом и не должны использоваться для лечения стрептококкового фарингита группы А.
Назначение сульфонамидов во время беременности и кормления грудью
Сведения, подтверждающие взаимосвязь между применением сульфаниламидных препаратов и врожденными пороками развития, неоднозначны. Исследования на животных с использованием сульфонамидов показывают некоторый риск, а соответствующие исследования у беременных женщин не проводились.
Назначение близко к родам и при кормлении грудью противопоказано, как и назначение пациентам < 2 месяцев (за исключением дополнительной терапии с пириметамином для лечения врожденного токсоплазмоза). При использовании на сроке перед родами во время беременности или у новорожденных, эти препараты увеличивают уровни неконъюгируемого билирубина в крови и риск возникновения билирубиновой энцефалопатии у плода или новорожденного.
Сульфониламиды проникают в грудное молоко.
Побочные эффекты применения сульфонамидов
Побочные эффекты сульфонамидов могут возникать при применении пероральных, а иногда и местных сульфонамидов; эти эффекты включают:
Аллергические реакции, такие как сыпь, синдром Стивенса–Джонсона, васкулит, сывороточная болезнь, лихорадка, обусловленная приемом препарата, анафилаксия и отек Квинке
Кристаллурию, олигурию и анурию
Гематологические реакции, такие как агранулоцитоз, тромбоцитопения, а у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД), гемолитическая анемия
Билирубиновая энцефалопатия у новорожденных
Фоточувствительность
Неврологические эффекты, такие как бессонница и головная боль
Гипотиреоз, гепатит и активация системной красной волчанки могут проявиться у пациентов, принимающих сульфонамиды. Эти препараты могут усилить порфириновую болезнь.
Уровень отрицательных воздействий отличается по разным сульфонамидам, но перекрестная чувствительность распространена.
Сульфасалазин может уменьшить абсорбцию фолата (фолиевой кислоты) в кишечнике. Таким образом, назначение этого препарата может вызвать дефицит фолатау пациентов с воспалением кишечника, что также уменьшает абсорбцию, особенно если поступление с пищей также несоответствующее.
Мафенид может вызывать метаболический ацидоз, что подавляет углекислую ангидразу.
Рекомендации по дозированию сульфонамидов
Чтобы избежать кристаллурии, клиницисты должны хорошо следить за гидратацией пациентов (например, чтобы выход мочи был 1200–1500 мл/день). Сульфониламиды могут назначаться пациентам с почечной недостаточностью, но пиковые уровни в плазме должны контролироваться, а уровни сульфаметоксазола не должны превышать 120 мкг/мл.
Сульфонамиды могут усилить действие сульфонилуретов (с последующей гипогликемией), фенитоина (с увеличенными отрицательными воздействиями) и антикоагулянты кумарина.