Сульфаниламиды это синтетические бактериостатические антибиотики, которые конкурентно ингибируют преобразование p-аминобензойной кислоты в дигидроптероат, нужный бактериям для синтеза фолатов и, в конечном счете, синтеза ДНК и пурина. Люди не синтезируют фолат, но получают его с пищей, таким образом, их синтез ДНК поражается меньше.

Сульфаниламиды включают:

Мафенид

Сульфацетамид

Сульфадиазин

Сульфадоксин

Сульфаметизол

Сульфаметоксазол

Сульфаниламид

Сульфасалазин

Сульфафуразол

Три сульфонамида, сульфафуразол, сульфаметизол и сульфасалазин, доступны как единственные пероральные препараты. Сульфаметоксазол выпускается совместно с триметопримом (как ко-тримоксазол TMP/SMX). Сульфадоксин в сочетании с пириметамином доступен в виде лекарственных препаратов для перорального применения.

Сульфонамиды, доступные для местного назначения, включают сульфадиазин серебра и мафенид (крем от ожогов), сульфаниламидные вагинальные крем и свечи и сульфацетамид для глаз.

Резистентность Резистентность сульфонамиды широко распространена, и резистентность к одному сульфонамиду указывает на резистентность ко всем.

Фармакокинетика сульфонамидов Большинство сульфонамидов быстро абсорбируются перорально и при нанесении на ожоги местно. Сульфониламиды распределяются по всему телу. Они метаболизируются главным образом печенью и выводятся почками. Сульфониламиды конкурируют за связывающие участки билирубина на альбумине.

Противопоказания к назначению сульфонамидов Сульфониламиды противопоказаны пациентам с аллергией на эти препараты или с порфириновой болезнью. Сульфонамиды не уничтожают стрептококки группы А у пациентов с фарингитом и не должны использоваться для лечения стрептококкового фарингита группы А.

Назначение сульфонамидов во время беременности и кормления грудью Сведения, подтверждающие взаимосвязь между применением сульфаниламидных препаратов и врожденными пороками развития, неоднозначны. Исследования на животных с использованием сульфонамидов показывают некоторый риск, а соответствующие исследования у беременных женщин не проводились. Назначение близко к родам и при кормлении грудью противопоказано, как и назначение пациентам < 2 месяцев (за исключением дополнительной терапии с пириметамином для лечения врожденного токсоплазмоза). При использовании на сроке перед родами во время беременности или у новорожденных, эти препараты увеличивают уровни неконъюгируемого билирубина в крови и риск возникновения билирубиновой энцефалопатии у плода или новорожденного. Сульфониламиды проникают в грудное молоко.

Побочные эффекты применения сульфонамидов Побочные эффекты сульфонамидов могут возникать при применении пероральных, а иногда и местных сульфонамидов; эти эффекты включают: Аллергические реакции, такие как сыпь, синдром Стивенса–Джонсона, васкулит, сывороточная болезнь, лихорадка, обусловленная приемом препарата, анафилаксия и отек Квинке

Кристаллурию, олигурию и анурию

Гематологические реакции, такие как агранулоцитоз, тромбоцитопения, а у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД), гемолитическая анемия

Билирубиновая энцефалопатия у новорожденных

Фоточувствительность

Неврологические эффекты, такие как бессонница и головная боль Гипотиреоз, гепатит и активация системной красной волчанки могут проявиться у пациентов, принимающих сульфонамиды. Эти препараты могут усилить порфириновую болезнь. Уровень отрицательных воздействий отличается по разным сульфонамидам, но перекрестная чувствительность распространена. Сульфасалазин может уменьшить абсорбцию фолата (фолиевой кислоты) в кишечнике. Таким образом, назначение этого препарата может вызвать дефицит фолатау пациентов с воспалением кишечника, что также уменьшает абсорбцию, особенно если поступление с пищей также несоответствующее. Мафенид может вызывать метаболический ацидоз, что подавляет углекислую ангидразу.