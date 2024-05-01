Полипептидные антибиотики: бацитрацин, колистин, полимиксин B

Полипептидные антибиотики разрушают бактериальные клеточные стенки.
Бацитрацин – полипептидный антибиотик, который подавляет синтез клеточной стенки и является активным против грамположительных бактерий.
Колистин (колистиметат, колистин, полимиксин Е) и полимиксин B являются катионными полипептидными антибиотиками, которые разрушают внешнюю мембрану грамотрицательных бактерий, связываясь с анионным липополисахаридом (эндотоксином) и тем самым нейтрализуя токсичность бактерий и вызывая гибель бактериальных клеток.
Колистин сульфонат метана (колистиметан натрия [СМS]) является парентеральным составом пропрепарата, который трансформируется в крови и моче в колистин. СМS менее токсичен, чем колистин.
Полипептиды, кроме колистина, обычно используются местно; системная абсорбция незначительна.
Резистентность
Резистентность к колистину и полимиксину В, обычно приобретается вследствие модификаций липида А в составе липополисахаридов наружной мембраны; в результате этого поверхность клетки становится в большей степени положительно заряженной, что снижает аффинность положительно заряженных полимиксинов. Приобретенная резистентность может переноситься на мобильных генетических элементах (например, плазмидах mcr-1, 2, 3 [mobilized colistin resistance]), увеличивая риск горизонтального переноса генов. Перекрестная резистентность между колистином и полимиксином В составляет почти 100%.
Показания к применению полипептидных антибиотиков
Полипептиды используются при нескольких типах инфекций (см. таблицу Некоторые аспекты клинического применения полипептидов [Some Clinical Uses of Polypeptides]).
Бацитрацин используется в основном в качестве местного лечения при
Поверхностных кожных инфекциях, вызванных Staphylococcus aureus
Полимиксин В и колистин демонстрируют быструю экспозиционно-зависимую бактерицидную активность in vitro (соотношение площади под кривой концентрация-время/минимальная ингибирующая концентрация [AUC/MIC] лучше всего предсказывает гибель) против
большинства факультативных и аэробных грамотрицательных бацилл, включая Pseudomonas aeruginosa и представителей Acinetobacter (1, 2)
Эти антибиотики не являются активными против Proteus, Providencia, Burkholderia, и видов Serratia и некоторых облигатных анаэробов, включая Bacteroides fragilis и грамположительные бактерии.
Полимиксин В и колистин следует использовать только в тех случаях, когда нет менее токсичных вариантов. Некоторые из новейших комбинаций бета-лактамов и ингибиторов являются более предпочтительными, чем терапия на основе полимиксина, когда это возможно. Из-за плохих клинических результатов, высоких показателей токсичности и ненадежных тестов на основе определения МПК Институт клинических и лабораторных стандартов удалил все «восприимчивые» контрольные точки для полимиксинов и теперь в качестве минимально возможных контрольных точек одобряет только «промежуточные». Кроме того, из-за особенно низкой активности в легких, эти антибиотики не должны рассматриваться для лечения пневмонии.
Некоторые аспекты клинического использования полипептидов
Подготовка
Применение
Примечания
Комбинированные методы лечения
Мазь, содержащая бацитрацин плюс неомицин, полимиксин B (бацитрацин/полимиксин B) или оба (неомицин/полимиксин B/бацитрацин)
Раневая инфекция
Может вызывать контактный дерматит
Спрей, содержащий неомицин, бацитрацин и полимиксин
Профилактика послеоперационных раневых инфекций
Может вызывать контактный дерматит
Глазные мази и растворы полимиксина B с другими противомикробными средствами (например, бацитрацин/полимиксин В, неомицин/полимиксин В, полимиксин В/триметоприм) и кортикостероидами (например, неомицин/полимиксин В/гидрокортизон)
Применение в офтальмологии
Значительно улучшены показатели ранней клинической ремиссии (хотя острый бактериальный конъюнктивит часто проходит самостоятельно)
Суспензия для ушей с неомицином/полимиксином B/гидрокортизоном или с колистином, неомицином и гидрокортизоном
Наружный отит (обычно вызванный Pseudomonas aeruginosa)
Клинически эффективен, но может и не быть более эффективным, чем 2%-ная уксусная кислота с гидрокортизоном
У пациентов с тимпаностомической трубкой или известной перфорацией барабанной перепонки необходимо использовать неототоксичное средство местного применения (без аминогликозидов или этанола)
Бацитрацин
Препараты местного действия
Эрадикация назального носительства Staphylococcus aureus
Менее эффективны, чем другие методы лечения
Может вызывать контактный дерматит
Колистин
Аэрозольная форма метансульфонатного колистина (колистиметата натрия [CMS])
Иногда, внутрибольничная пневмония, вызванная мультирезистентными грамотрицательными бактериями
Связано с меньшим количеством побочных эффектов (например, сдавленность в груди, першение в горле, кашель), чем при применении колистина сульфата
Аэрозольная форма колистина сульфата
То же, что и для аэрозольной формы колистина метансульфоната
Может быть полезным для пациентов с кистозным фиброзом или нозокомиальной пневмонией (ассоциированной с ИВЛ или нет), вызванной мультирезистентными грамотрицательными бактериями
Парентеральное CMS
Тяжелые инфекции, вызванные мультирезистентными грамотрицательными бактериями, такими как P. aeruginosa или Acinetobacter spp
Уменьшенная доза у пациентов с почечной недостаточностью
Не является терапией первой линии
Полимиксин В
Растворы
Орошение половых органов
—
Парентерально
Тяжелые инфекции, вызванные мультирезистентными грамотрицательными бактериями, такими как P. aeruginosa или Acinetobacter spp
—
Справочные материалы по показаниям к применению
1. Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America 2023 Guidance on the Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections. Clin Infect Dis. Published online July 18, 2023. doi:10.1093/cid/ciad428
2. Tsuji BT, Pogue JM, Zavascki AP, et al. International Consensus Guidelines for the Optimal Use of the Polymyxins: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Anti-infective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), and Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP). Pharmacotherapy. 2019;39(1):10-39. doi:10.1002/phar.2209
Противопоказания к назначению полипептидных антибиотиков
Все полипептиды противопоказаны тем пациентам, у которых на них была аллергическая реакция.
По возможности не следует назначать колистиметат натрия и полимиксин B одновременно с препаратами, которые блокируют нервно-мышечную передачу (например, рокуроний), или являются нефротоксичными (например, аминогликозиды).
Назначение полипептидов во время беременности и кормления грудью
Бацитрацин может представлять минимальную угрозу во время беременности и кормления грудью, потому что системная абсорбция минимальна; однако безопасность не была установлена.
Полимиксин В не был изучен надлежащим образом во время проведения исследований репродукции животных. Строго контролируемые исследования по применению при беременности не проводились. Безопасность применения полимиксина В у беременных не определена.
Метансульфонат колистина (CMS) показал некоторый риск в исследованиях репродукции животных. Данные, связанные с применением препарата беременными женщинами, недостаточны. Неизвестно, безопасно ли использовать колистин или CMS во время кормления грудью.
Побочные эффекты полипептидных антибиотиков
Побочные эффекты полипептидов включают:
Нефротоксичность
Центральная и периферическая нейротоксичность
Полимиксины являются нефротоксичными. СМS и полимиксин B могут вызывать парестезии конечностей, головокружение, нечленораздельную речь, мышечную слабость и затруднённость дыхания из-за нейромышечной блокады, особенно у пациентов с почечной недостаточностью.
Рекомендации по дозированию полипептидных антибиотиков
Поскольку колистин был одобрен до появления современного фармакокинетического/фармакодинамического анализа, необходимый режим дозирования не был изучен так пристально, как для многих современных антибиотиков. Вдобавок, производители не используют унифицированный метод описания количества лекарственного средства; некоторые используют международные единицы, а другие используют миллиграммы в пересчете на базовую активность колистина или миллиграммы фактического колистиметата.
Независимо от используемых единиц, многие эксперты считают, что рекомендуемая производителем доза от 2,5 до 5 мг/кг в пересчете на базовую активность колистина в сутки, разделенная на 2–4 приема, является слишком низкой, и рекомендуют более высокие режимы дозирования, в том числе с использованием ударной дозы (1, 2). Тем не менее, нефротоксичность зависит от дозы и вызывает большее беспокойство при высоких дозах (1, 2). Дозирование следует обсудить со специалистом.
Справочные материалы по расчетам дозировки
1. Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America 2023 Guidance on the Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections. Clin Infect Dis. Published online July 18, 2023. doi:10.1093/cid/ciad428
2. Tsuji BT, Pogue JM, Zavascki AP, et al. International Consensus Guidelines for the Optimal Use of the Polymyxins: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Anti-infective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), and Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP). Pharmacotherapy. 2019;39(1):10-39. doi:10.1002/phar.2209