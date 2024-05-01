Полипептидные антибиотики: бацитрацин, колистин, полимиксин B

Полипептиды используются при нескольких типах инфекций (см. таблицу Некоторые аспекты клинического применения полипептидов [Some Clinical Uses of Polypeptides]).

Бацитрацин используется в основном в качестве местного лечения при

Поверхностных кожных инфекциях, вызванных Staphylococcus aureus

Полимиксин В и колистин демонстрируют быструю экспозиционно-зависимую бактерицидную активность in vitro (соотношение площади под кривой концентрация-время/минимальная ингибирующая концентрация [AUC/MIC] лучше всего предсказывает гибель) против

большинства факультативных и аэробных грамотрицательных бацилл, включая Pseudomonas aeruginosa и представителей Acinetobacter (1, 2)

Эти антибиотики не являются активными против Proteus, Providencia, Burkholderia, и видов Serratia и некоторых облигатных анаэробов, включая Bacteroides fragilis и грамположительные бактерии.

Полимиксин В и колистин следует использовать только в тех случаях, когда нет менее токсичных вариантов. Некоторые из новейших комбинаций бета-лактамов и ингибиторов являются более предпочтительными, чем терапия на основе полимиксина, когда это возможно. Из-за плохих клинических результатов, высоких показателей токсичности и ненадежных тестов на основе определения МПК Институт клинических и лабораторных стандартов удалил все «восприимчивые» контрольные точки для полимиксинов и теперь в качестве минимально возможных контрольных точек одобряет только «промежуточные». Кроме того, из-за особенно низкой активности в легких, эти антибиотики не должны рассматриваться для лечения пневмонии.

Таблица