Главные проблемы, связанные с применением макролидов, включают:

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (главным образом при назначении эритромицина)

Удлинение интервала QT

Подавление печеночного метаболизма, что приводит к многочисленным лекарственным взаимодействиям

Эритромицин обычно вызывает зависимые от дозировки нарушения желудочно-кишечного тракта, включая тошноту, рвоту, брюшные колики и диарею; нарушения проявляются реже при приеме кларитромицина и азитромицина. Прием препарата во время еды может помочь уменьшить нарушения желудочно-кишечного тракта. Эритромицин может вызывать зависящий от дозировки звон в ушах, головокружение и обратимую потерю слуха. Холестатическая желтуха обычно встречается при назначении эритромицина эстолат. Желтуха обычно появляется после 10 дней использования, прежде всего у взрослых, но может проявиться раньше, если эритромицин назначали ранее. Эритромицин не назначается внутримышечно, потому что это причиняет сильную боль; при внутривенном назначении могут быть флебит или боль. Аллергические реакции встречаются редко.

Если есть другие доступные варианты, то применения эритромицина у новорожденных следует избегать, из-за риска развития у младенцев гипертрофического стеноза привратника. Этот риск меньше при использовании других макролидов.

Эритромицин вызывает продление интервала QT и предрасполагает к желудочковой тахиаритмии, особенно у женщин, у тех пациентов, у которых есть продление интервала QT или отклонения электролита, и у тех пациентов, которые принимают другой препарат, который может продлить QT-интервал.

Кларитромицин и азитромицин также могут стать причиной удлинения интервала QT, но вероятность возникновения аритмий при их приеме ниже.

О желтухе и аритмиях при применении фидаксомицина не сообщалось. Из-за минимальной системной абсорбции существует очень небольшая вероятность токсичности для любой другой системы органов за пределами ЖКТ.