Макролиды (кроме фидаксомицина) активны против:

Bacteroides fragilis является резистентным. Кларитромицин и азитромицин обладают повышенной активностью против Haemophilus influenzae и комплекса Mycobacterium avium.

Макролиды считаются антибиотиками выбора при стрептококковых и пневмококковых инфекциях группы А, когда пенициллин использовать нельзя. Однако пневмококки с пониженной чувствительностью к пенициллину часто резистентны к макролидам; резистентность к макролидам среди S. pyogenes варьирует по всему миру. Поскольку макролиды активны против нетипичных респираторных болезнетворных микроорганизмов, они часто используются эмпирически при респираторных инфекциях нижних отделов дыхательного тракта, но часто требуется другой антибиотик, чтобы охватить пневмококки, резистентные к макролидам. У макролидов имеется другое клиническое применение (см. таблицу Некоторые аспекты клинического применения макролидов [Some Clinical Uses of Macrolides]). Макролиды не используются для лечения менингита.

Активность фидаксомицина при действии на грамотрицательные бактерии варьируется от малой до полного отсутствия, но он обладает бактерицидным действием против Clostridioides difficile (ранее Clostridium difficile.) Он используется исключительно для инфекций, вызванных C. difficile, поскольку имеет место только минимальное системное всасывание.