Линезолид и тедизолид

Линезолид является обратимым, неселективным ИМАО; ингибирование МАО вызывает повышение уровня нейромедиатора серотонина. Таким образом, линезолид потенциально может вызывать серотониновый синдром (гиперсеротонинергическое состояние, характеризующееся изменениями психического состояния, неврологическими нарушениями и расстройством вегетативной нервной системы),когда его применяют у пациентов с одним из следующих состояний:

Эндокринологически активные карциноидные опухоли

Использование препаратов с серотонинергической активностью

Такие препараты включают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ИМАО (например, фенелзин, изокарбоксазид), трициклические антидепрессанты, агонисты серотонининовых 1В, 1D рецепторов (триптаны), меперидин, метадон, бупропион и буспирон. Анализ данных, полученных из Системы сообщений о неблагоприятных событиях из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FAERS), показывает, что линезолид с наибольшей вероятностью может вызвать серотониновый синдром при использовании с циталопрамом (или эсциталопрамом) или метадоном (1). Последующие данные когортных исследований показывают, что линезолид может безопасно назначаться большинству пациентов, принимающих антидепрессанты и опиоиды (2, 3). Таким образом, пациенты, которые принимают такие препараты и которым срочно необходим линезолид могут получать лечение, если предполагается, что польза превышает риск. Однако комбинацию линезолида с циталопрамом (или эсциталопрамом) или метадоном следует по возможности избегать.

Пациенты, недавно или в настоящее время принимающие любые серотонинергические препараты и линезолид, должны быть тщательно проверены на наличие симптомов серотонинового синдрома в течение 2 недель после прекращения приема препарата (для флуоксетина, 5 недель) или в течение 24 часов после приема последней дозы линезолида.

Линезолид не был изучен у больных с карциноидным синдромом; он должен применяться только в условиях тщательного контроля на наличие симптомов и признаков серотонинового синдрома.