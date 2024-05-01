Линезолид и тедизолид являются оксазолидиноновыми антибиотиками.
Линезолид
Линезолид является оксазолидиноновым антибиотиком, обладающим активностью в отношении следующих возбудителей:
Энтерококки, в том числе устойчивые к ванкомицину энтерококки (VRE)
Стафилококки, включая метициллин-резистентный S. aureus (МРЗС) и другие штаммы, резистентные к другим классам антибиотиков
Микобактерии, в том числе Mycobacterium tuberculosis
Анаэробы, такие как Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas, виды Bacteroides и пептострептококки
Противопоказания к назначению линезолида
Линезолид противопоказан пациентам с предшествующей аллергической реакцией на этот препарат.
Линезолид противопоказан пациентам, принимающим ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО).
Серотониновый синдром
Линезолид является обратимым, неселективным ИМАО; ингибирование МАО вызывает повышение уровня нейромедиатора серотонина. Таким образом, линезолид потенциально может вызывать серотониновый синдром (гиперсеротонинергическое состояние, характеризующееся изменениями психического состояния, неврологическими нарушениями и расстройством вегетативной нервной системы),когда его применяют у пациентов с одним из следующих состояний:
Эндокринологически активные карциноидные опухоли
Использование препаратов с серотонинергической активностью
Такие препараты включают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ИМАО (например, фенелзин, изокарбоксазид), трициклические антидепрессанты, агонисты серотонининовых 1В, 1D рецепторов (триптаны), меперидин, метадон, бупропион и буспирон. Анализ данных, полученных из Системы сообщений о неблагоприятных событиях из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FAERS), показывает, что линезолид с наибольшей вероятностью может вызвать серотониновый синдром при использовании с циталопрамом (или эсциталопрамом) или метадоном (1). Последующие данные когортных исследований показывают, что линезолид может безопасно назначаться большинству пациентов, принимающих антидепрессанты и опиоиды (2, 3). Таким образом, пациенты, которые принимают такие препараты и которым срочно необходим линезолид могут получать лечение, если предполагается, что польза превышает риск. Однако комбинацию линезолида с циталопрамом (или эсциталопрамом) или метадоном следует по возможности избегать.
Пациенты, недавно или в настоящее время принимающие любые серотонинергические препараты и линезолид, должны быть тщательно проверены на наличие симптомов серотонинового синдрома в течение 2 недель после прекращения приема препарата (для флуоксетина, 5 недель) или в течение 24 часов после приема последней дозы линезолида.
Линезолид не был изучен у больных с карциноидным синдромом; он должен применяться только в условиях тщательного контроля на наличие симптомов и признаков серотонинового синдрома.
Артериальная гипертензия
Линезолид нельзя назначать следующим пациентам, если их не контролируют относительно потенциальных повышений артериального давления:
Пациенты, которые принимают какие-либо из следующих препаратов: симпатомиметические средства (например, псевдоэфедрин), сосудосуживающие препараты (например, адреналин, артеренол) или допаминергические лекарства (например, допамин, добутамин)
Пациенты с неконтролируемой гипертонией
Пациенты с тиреотоксикозом
Пациенты с феохромоцитомой
Справочные материалы по противопоказаниям
1. Gatti M, Raschi E, De Ponti F. Serotonin syndrome by drug interactions with linezolid: clues from pharmacovigilance-pharmacokinetic/pharmacodynamic analysis. Eur J Clin Pharmacol. 2021;77(2):233-239. doi:10.1007/s00228-020-02990-1
2. Bai AD, McKenna S, Wise H, Loeb M, Gill SS. Association of Linezolid With Risk of Serotonin Syndrome in Patients Receiving Antidepressants. JAMA Netw Open. 2022;5(12):e2247426. Published 2022 Dec 1. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.47426
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Назначение линезолида во время беременности и кормления грудью
Испытания линезолида на животных показывают наличие репродуктивной токсичности, а компетентных контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Линезолид следует использовать во время беременности, если только потенциальная польза больше потенциального риска для плода.
Выводится ли линезолид с грудным молоком или безопасно ли использовать его во время кормления грудью, неизвестно.
Побочные эффекты линезолида:
Побочные эффекты линезолида включают:
Обратимую миелосупрессию
Необратимую периферическую невропатию
Обратимую оптическую невропатию
Обратимый лактацидоз
Обратимая миелосупрессия, включая тромбоцитопению, лейкопению и анемию, встречается приблизительно у 3% пациентов (процент выше у новорожденных и маленьких детей), обычно, когда терапия применяется > 2 недель. Поэтому общий анализ крови проводят каждую неделю, особенно когда терапия продолжается > 2 недель.
Периферическая и оптическая невропатия могут проявляться при длительном использовании, и пациентов, находящихся на длительной терапии линезолидом, следует тщательно контролировать на предмет этих нарушений.
Тедизолид
Тедизолид является оксазолидиноновым антибиотиком со спектром активности, аналогичным линезолиду, хотя он может быть активным против некоторых устойчивых к линезолиду грамположительных кокков.
В клинических испытаниях риск серотонинового синдрома и тромбоцитопении была ниже у тедизолида, чем у линезолида. Тедизолид, как и линезолид, может вызывать значительную нейтропению, поэтому применение этих оксазолидиноновых антибиотиков не рекомендуется у пациентов с количеством нейтрофилов < 1000 клеток/мкл(< 1 × 109/л) при наличии приемлемых альтернатив.
Назначение тедизолида во время беременности и кормления грудью
Испытания тедизолида на животных в репродуктивной стадии показывают некоторый риск, а адекватных и хорошо контролируемых исследований с участием беременных женщин не проводилось. Тедизолид следует использовать во время беременности, если только потенциальная польза больше потенциального риска для плода
Выводится ли тедизолид с грудным молоком и безопасно ли использовать его во время кормления грудью, неизвестно.
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FDA Adverse Events Reporting System (FAERS): A toll that allows users to query FAERS data