Аминогликозиды назначаются при:

Тяжелых грамотрицательных бациллярных инфекциях

Аминогликозиды активны при большинстве грамотрицательных аэробных и факультативно анаэробных инфекциях, но им не хватает активности против анаэробов и большинства грамположительных бактерий, за исключением стафилококков; однако некоторые грамотрицательные бациллы и стафилококки являются резистентными.

Аминогликозиды редко используются как монотерапия, за исключением случаев чумы и туляремии. Они обычно назначаются наряду с бета-лактамами широкого спектра при тяжелой инфекции, вызванной штаммами грамотрицательных бацилл. Однако из-за увеличения резистентности к аминогликозидам фторхинолоны могут заменить аминогликозиды на начальных этапах эмпирического лечения, в зависимости от характера чувствительности к фторхинолонам у местного населения. В случае восприимчивости патогена к сопровождающему антибиотику прием аминогликозида можно прекратить спустя 2–3 дня.

Гентамицин или, реже, стрептомицин могут применять с другими антибиотиками, чтобы лечить эндокардит, обусловленный стрептококками или энтерококками. Энтерококковая резистентность к аминогликозидам стала распространенной проблемой. Поскольку для лечения энтерококкового эндокардита требуется пролонгированное использование потенциально нефротоксического и oтотоксичного аминогликозида плюс активного против клеточной стенки препарата (например, пенициллин, ванкомицин), чтобы достичь бактерицидного синергизма, выбор аминогликозида должен быть основан на оценке чувствительности in vitro. Чувствительность только к высоким уровням аминогликозидов in vitro предсказывает совместные действия, когда лечение низкими дозами аминогликозидов объединено с препаратом, активным против клеточной стенки. Если штамм резистентен к высоким уровням гентамицина и стрептомицина, предпочтителен гентамицин, потому что уровни сыворотки могут быть быстро определены, а токсичность уменьшается. Энтерококковая резистентность высокого уровня к гентамицину in vitro не исключает чувствительность этих штаммов к высоким уровням стрептомицина; в таких случаях должен использоваться стрептомицин, если эти штаммы чувствительны к высоким концентрациям стрептомицина.

Несколько вариантов терапии применяются при энтерококковом эндокардите по причине резистентности патогена к высоким уровням гентамицина и стрептомицина; при этом отсутствует синергизм сочетания препаратов против клеточной стенки с аминогликозидом при эндокардите, вызванном такими штаммами; но сочетание активного против клеточной стенки ампициллина и цефтриаксона представляется эффективным и минимизирует риск нефротоксичности. Многие клиницисты используют ампициллин в комплексе с цефтриаксоном, а не ампициллин в комплексе с гентамицином при эндокардите, вызванном Enterococcus faecalis, даже для штаммов без резистентности к аминогликозидам, поскольку эффективность аналогична, а степень токсичности меньше.

Применение стрептомицина ограничено резистентностью и токсичностью. Он используется для лечения туляремии и чумы, а в сочетании с другими антибиотиками – для лечения туберкулеза. Канамицин в комбинации с другими антибиотиками все еще может играть определенную роль в лечении некоторых случаев мультирезистентного туберкулеза.

Из-за токсичности неомицин ограничен местным применением в небольших количествах. Неомицин можно применять для глаз, ушей, перорально и ректально, а также как метод спринцевания мочевого пузыря. Пероральный неомицин используется местно против кишечной флоры, с целью подготовить кишечник перед операцией и при лечении печеночной комы.