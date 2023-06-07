Обзор анаэробных бактерий (Overview of Anaerobic Bacteria)

Данные бактерии могут быть классифицированы по их потребности в кислороде:

Факультативные анаэробы: аэробный или анаэробный рост при наличии или отсутствии кислорода

Микроаэрофильные анаэробы: требуется низкая концентрация кислорода (обычно 2–10%) и, для многих, высокая концентрация углекислого газа (например, 10%); в анаэробных условиях растут очень плохо

Облигатные анаэробы: не способны к аэробному метаболизму, но в различной степени толерантны к кислороду

Облигатные анаэробы размножаются на участках с низким окислительно-восстановительным потенциалом (например, на некротических, деваскуляризованных тканях). Кислород является токсичным для них. Облигатные анаэробы были классифицированы на основании их толерантности к кислороду:

Строгие анаэробы: выдерживают только ≤0,5% кислорода

Умеренные анаэробы: выдерживают от 2 до 8% кислорода

Аэротолерантные анаэробы: переносят атмосферный кислород в течение ограниченного времени

Облигатные анаэробы, которые обычно вызывают инфекцию, могут переносить атмосферный кислород в течение по меньшей мере 8 часов, а часто до 72 часов.

Облигатные анаэробы являются основными компонентами нормальной микрофлоры слизистых оболочек, особенно ротовой полости (десневые, одонтогенные и глоточные), нижних отделов ЖКТ и влагалища; эти анаэробы вызывают заболевание при разрушении нормальных слизистых барьеров.

Грамотрицательные анаэробы и некоторые из инфекций, которые они вызывают, подразделяются на:

Bacteroides (наиболее распространенные): интраабдоминальные инфекции

Fusobacterium : абсцессы, раневые и респираторные инфекции, инфекционные заболевания ЦНС

Porphyromonas : аспирационная пневмония и периодонтит

Prevotella: внутрибрюшные, стоматологические, гинекологические инфекции и инфекции мягких тканей

Грамположительные анаэробы и некоторые из инфекций, которые они вызывают, подразделяются на:

Анаэробные инфекции, как правило, гноеродные и являются причиной формирования абсцессов и некроза тканей, а иногда септического тромбофлебита, газообразования, или того и другого. Многие анаэробы продуцируют разрушительные для тканей ферменты, так же как и некоторые из когда-либо известных мощнейших паралитических токсинов (например, нейротоксины C. botulinum и C. tetani).

Как правило, в инфицированных тканях имеется несколько видов анаэробных бактерий; часто также присутствуют аэробы (смешанные анаэробные инфекции).

Признаками анаэробной инфекции являются:

Полимикробные результаты по грамокрашиванию или культуре бактерий

Бактерии обнаруживаются при окрашивании по Граму, но аэробные культуры стерильны

Газ в гное или зараженных тканях

Неприятный запах гноя или зараженных тканей

Некротические инфицированные ткани

Место инфекции около слизистой оболочки, для которой характерна анаэробная микрофлора