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Обзор анаэробных бактерий (Overview of Anaerobic Bacteria)

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Данные бактерии могут быть классифицированы по их потребности в кислороде:

  • Факультативные анаэробы: аэробный или анаэробный рост при наличии или отсутствии кислорода

  • Микроаэрофильные анаэробы: требуется низкая концентрация кислорода (обычно 2–10%) и, для многих, высокая концентрация углекислого газа (например, 10%); в анаэробных условиях растут очень плохо

  • Облигатные анаэробы: не способны к аэробному метаболизму, но в различной степени толерантны к кислороду

Облигатные анаэробы размножаются на участках с низким окислительно-восстановительным потенциалом (например, на некротических, деваскуляризованных тканях). Кислород является токсичным для них. Облигатные анаэробы были классифицированы на основании их толерантности к кислороду:

  • Строгие анаэробы: выдерживают только 0,5% кислорода

  • Умеренные анаэробы: выдерживают от 2 до 8% кислорода

  • Аэротолерантные анаэробы: переносят атмосферный кислород в течение ограниченного времени

Облигатные анаэробы, которые обычно вызывают инфекцию, могут переносить атмосферный кислород в течение по меньшей мере 8 часов, а часто до 72 часов.

Облигатные анаэробы являются основными компонентами нормальной микрофлоры слизистых оболочек, особенно ротовой полости (десневые, одонтогенные и глоточные), нижних отделов ЖКТ и влагалища; эти анаэробы вызывают заболевание при разрушении нормальных слизистых барьеров.

Грамотрицательные анаэробы и некоторые из инфекций, которые они вызывают, подразделяются на:

  • Bacteroides (наиболее распространенные): интраабдоминальные инфекции

  • Fusobacterium: абсцессы, раневые и респираторные инфекции, инфекционные заболевания ЦНС

  • Porphyromonas: аспирационная пневмония и периодонтит

  • Prevotella: внутрибрюшные, стоматологические, гинекологические инфекции и инфекции мягких тканей

Грамположительные анаэробы и некоторые из инфекций, которые они вызывают, подразделяются на:

Анаэробные инфекции, как правило, гноеродные и являются причиной формирования абсцессов и некроза тканей, а иногда септического тромбофлебита, газообразования, или того и другого. Многие анаэробы продуцируют разрушительные для тканей ферменты, так же как и некоторые из когда-либо известных мощнейших паралитических токсинов (например, нейротоксины C. botulinum и C. tetani).

Как правило, в инфицированных тканях имеется несколько видов анаэробных бактерий; часто также присутствуют аэробы (смешанные анаэробные инфекции).

Признаками анаэробной инфекции являются:

  • Полимикробные результаты по грамокрашиванию или культуре бактерий

  • Бактерии обнаруживаются при окрашивании по Граму, но аэробные культуры стерильны

  • Газ в гное или зараженных тканях

  • Неприятный запах гноя или зараженных тканей

  • Некротические инфицированные ткани

  • Место инфекции около слизистой оболочки, для которой характерна анаэробная микрофлора

Обследование

Образцы для исследования на анаэробную культуру должны быть получены путем аспирации или биопсии обычно стерильных локусов. Доставка в лабораторию должна быть быстрой, а при транспортировке должна быть обеспечена бескислородная атмосфера с диоксидом углерода, водородом и азотом. Мазки лучше всего транспортировать в анаэробно стерилизованной, полутвердой среде, такой как анаэробная предварительно восстановленная форма транспортной среды Кэри-Блэра.

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