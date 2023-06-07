Обзор анаэробных бактерий (Overview of Anaerobic Bacteria)

Данные бактерии могут быть классифицированы по их потребности в кислороде:
Факультативные анаэробы: аэробный или анаэробный рост при наличии или отсутствии кислорода
Микроаэрофильные анаэробы: требуется низкая концентрация кислорода (обычно 2–10%) и, для многих, высокая концентрация углекислого газа (например, 10%); в анаэробных условиях растут очень плохо
Облигатные анаэробы: не способны к аэробному метаболизму, но в различной степени толерантны к кислороду
Облигатные анаэробы размножаются на участках с низким окислительно-восстановительным потенциалом (например, на некротических, деваскуляризованных тканях). Кислород является токсичным для них. Облигатные анаэробы были классифицированы на основании их толерантности к кислороду:
Строгие анаэробы: выдерживают только ≤0,5% кислорода
Умеренные анаэробы: выдерживают от 2 до 8% кислорода
Аэротолерантные анаэробы: переносят атмосферный кислород в течение ограниченного времени
Облигатные анаэробы, которые обычно вызывают инфекцию, могут переносить атмосферный кислород в течение по меньшей мере 8 часов, а часто до 72 часов.
Облигатные анаэробы являются основными компонентами нормальной микрофлоры слизистых оболочек, особенно ротовой полости (десневые, одонтогенные и глоточные), нижних отделов ЖКТ и влагалища; эти анаэробы вызывают заболевание при разрушении нормальных слизистых барьеров.
Грамотрицательные анаэробы и некоторые из инфекций, которые они вызывают, подразделяются на:
Bacteroides (наиболее распространенные): интраабдоминальные инфекции
Fusobacterium: абсцессы, раневые и респираторные инфекции, инфекционные заболевания ЦНС
Porphyromonas: аспирационная пневмония и периодонтит
Prevotella: внутрибрюшные, стоматологические, гинекологические инфекции и инфекции мягких тканей
Грамположительные анаэробы и некоторые из инфекций, которые они вызывают, подразделяются на:
ActinomycesАктиномицеты: инфекции головы, шеи, брюшные, костные и тазовые инфекции, аспирационная пневмония (актиномикоз)
Клостридии: внутрибрюшные инфекции (например, клостридиальный некротизирующий энтерит), инфекции мягких тканей и газовая гангрена, вызываемые C. perfringens; пищевое отравление, вызываемое C. perfringens типа A; ботулизм и младенческий ботулизм, вызываемые C. botulinum; столбняк, вызываемый C. tetani; а также диарея, вызванная Clostridioides (ранее Clostridium) difficile-индуцированный колит и диарея (псевдомембранозный колит)
Peptostreptococcus и Finegoldia (ранее Peptostreptococcus magnus): инфекции полости рта, дыхательных путей, костей и суставов, мягких тканей и интраабдоминальные инфекции
Cutibacterium (ранее Propionibacterium): инфекции, связанные с инородным телом (например, в шунте цереброспинальной жидкости, протезном суставе или кардиоустройстве); вульгарные угри
Анаэробные инфекции, как правило, гноеродные и являются причиной формирования абсцессов и некроза тканей, а иногда септического тромбофлебита, газообразования, или того и другого. Многие анаэробы продуцируют разрушительные для тканей ферменты, так же как и некоторые из когда-либо известных мощнейших паралитических токсинов (например, нейротоксины C. botulinum и C. tetani).
Как правило, в инфицированных тканях имеется несколько видов анаэробных бактерий; часто также присутствуют аэробы (смешанные анаэробные инфекции).
Признаками анаэробной инфекции являются:
Полимикробные результаты по грамокрашиванию или культуре бактерий
Бактерии обнаруживаются при окрашивании по Граму, но аэробные культуры стерильны
Газ в гное или зараженных тканях
Неприятный запах гноя или зараженных тканей
Некротические инфицированные ткани
Место инфекции около слизистой оболочки, для которой характерна анаэробная микрофлора
Обследование
Образцы для исследования на анаэробную культуру должны быть получены путем аспирации или биопсии обычно стерильных локусов. Доставка в лабораторию должна быть быстрой, а при транспортировке должна быть обеспечена бескислородная атмосфера с диоксидом углерода, водородом и азотом. Мазки лучше всего транспортировать в анаэробно стерилизованной, полутвердой среде, такой как анаэробная предварительно восстановленная форма транспортной среды Кэри-Блэра.