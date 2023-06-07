Младенческий ботулизм

Человеческий противоботулинический иммуноглобулин

Младенцы госпитализируются, патогенетическое лечение (например, вентилирование) предоставляется по необходимости. Поскольку возбудитель и токсин выделяются со стулом в течение нескольких недель или месяцев после появления симптомов, должны быть соблюдены соответствующие контактные меры предосторожности.

Лечение детского ботулизма начинают немедленно после возникновения подозрения на возможность заболевания; ожидание подтверждающих результатов, для получения которых может потребоваться несколько дней, опасно.

Специфическое лечение младенческого ботулизма проводится с помощью человеческого противоботулинического иммуноглобулина (BabyBIG), доступного согласно Программе профилактики и лечения детского ботулизма (Infant Botulism Treatment and Prevention Program [IBTPP – позвоните 510-231-7600 или см. также веб-сайт IBTPP]). Этот антитоксин получают от группы доноров, имеющих высокие титры антител к токсинам типа А и/или В. Доза человеческого ботулинического иммунноглобулина составляет 50 мг/кг и вводится внутривенно медленно.

Лошадиный сывороточный семивалентный антитоксин, используемый у взрослых, не рекомендуется применять у детей в возрасте < 1 г.

Антибиотики не назначают, так как они могут лизировать C. botulinum в кишечнике и увеличить выделение токсина.