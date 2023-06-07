Младенческий ботулизм возникает в результате употребления внутрь продуктов питания, содержащих споры Clostridium botulinum, их колонизации в толстой кишке и выработки токсина in vivo. Заболевание проявляется вначале запором с последующим нервно-мышечным параличом. Диагноз ставится клинически и по лабораторному выявлению токсина или микроорганизмов в стуле. Проводится поддерживающее лечение, а также с помощью человеческого ботулинического иммуноглобулина.
(См. также Ботулизм (Botulism), Обзор анаэробных бактерий (Overview of Anaerobic Bacteria), а также Обзор клостридиальных инфекций (Overview of Clostridial Infections)).
Младенческий ботулизм встречается чаще всего среди младенцев < 6 месяцев. Самому маленькому зарегистрированному пациенту было 2 недели, а самому старшему – 12 месяцев. В отличие от пищевого ботулизма, младенческий ботулизм вызван заглатыванием спор, а не заглатыванием готового токсина. Источник спор обычно неизвестен, хотя в некоторых случаях причиной заболевания было употребление меда, в котором могли находиться споры C. botulinum; поэтому, детям в возрасте < 12 месяцев не следует давать мед.
Большинство случаев связаны с токсином типа A или B.
Симптомы и признаки младенческого ботулизма
Запор присутствует изначально в 90% случаев младенческого ботулизма и сопровождается нейромышечным параличом, начиная от черепных нервов и продолжаясь к периферийной и дыхательной мускулатуре. Поражение черепных нервов, как правило, включает птоз, параличи глазных мышц, слабый крик, плохое сосание, снижение рвотного рефлекса, сухость во рту, слабый мышечный тонус (синдром детской гибкости) и невыразительное лицо.
Тяжесть варьируется от легкой летаргии и медленного сосания до серьезной гипотонии и дыхательной недостаточности.
Диагностика младенческого ботулизма
Анализы кала
В первую очередь подозрение на младенческий ботулизм должно основываться на результатах клинического обследования. Лечение не следует откладывать в ожидании результатов анализов.
Младенческий ботулизм можно перепутать с сепсисом, врожденной мышечной дистрофией, спинальной мышечной атрофией, гипотиреозом и легкой врожденной гипотонией.
Обнаружение токсинов или возбудителя C. botulinum в стуле подтверждает диагноз детского ботулизма.
Лечение ботулизма у грудных детей
Человеческий противоботулинический иммуноглобулин
Младенцы госпитализируются, патогенетическое лечение (например, вентилирование) предоставляется по необходимости. Поскольку возбудитель и токсин выделяются со стулом в течение нескольких недель или месяцев после появления симптомов, должны быть соблюдены соответствующие контактные меры предосторожности.
Лечение детского ботулизма начинают немедленно после возникновения подозрения на возможность заболевания; ожидание подтверждающих результатов, для получения которых может потребоваться несколько дней, опасно.
Специфическое лечение младенческого ботулизма проводится с помощью человеческого противоботулинического иммуноглобулина (BabyBIG), доступного согласно Программе профилактики и лечения детского ботулизма (Infant Botulism Treatment and Prevention Program [IBTPP – позвоните 510-231-7600 или см. также веб-сайт IBTPP]). Этот антитоксин получают от группы доноров, имеющих высокие титры антител к токсинам типа А и/или В. Доза человеческого ботулинического иммунноглобулина составляет 50 мг/кг и вводится внутривенно медленно.
Лошадиный сывороточный семивалентный антитоксин, используемый у взрослых, не рекомендуется применять у детей в возрасте < 1 г.
Антибиотики не назначают, так как они могут лизировать C. botulinum в кишечнике и увеличить выделение токсина.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Infant Botulism Treatment and Prevention Program: Web site or call 510-231-7600
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Infant Botulism: Information for Clinicians
CDC: Clinical Guidelines for Diagnosis and Treatment of Botulism, 2021