Краткий обзор клостридиальных инфекций (Overview of Clostridial Infections)

Патогенные подвиды продуцируют разрушительные для ткани и нервов экзотоксины, которые вызывают проявления заболевания. Клостридии могут стать патогенными, когда ткань испытывает недостаток кислорода, а показатель pH низкий. Такая анаэробная окружающая среда может развиться в ишемизированной или лишенной жизнеспособности ткани, как это происходит при первичной артериальной недостаточности, или после тяжелой пенетрации или травм. Чем глубже и серьезнее рана, тем более пациент склонен к такой инфекции, особенно если есть даже минимальное инородное загрязнение.

Клостридиальным заболеванием можно заболеть и после введения запрещенных веществ.

Серьезное заболевание может быть вызвано приемом в пищу домашних консервированных продуктов, в которых клостридии продуцировали токсины.