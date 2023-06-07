Клостридиальный некротизирующий энтерит — некроз тощей кишки и подвздошной кишки, вызванный Clostridium perfringens. Симптомы могут варьироваться от легкой диареи до септического шока и иногда смерти. Диагностика проводится путем выявления токсина C. perfringens в стуле. Проводят лечение антибиотиками, иногда необходимо оперативное вмешательство.

(См. также Обзор анаэробных (Overview of Anaerobic Bacteriaбактерий) и Обзор клостридиальных инфекций (Overview of Clostridial Infections))

Клостридиальный некротизирующий энтерит является клостридиальной инфекцией от легкой до тяжелой стадии, которая без своевременного лечения может стать смертельной.

C. perfringens типа C в ряде случаев может быть причиной развития тяжелого некроза тонкого кишечника (прежде всего, тощей кишки). Болезнь вызывается преимущественно клостридиальным бета-токсином, который очень чувствителен к протеолитическим ферментам и инактивируется при обычном приготовлении пищи. Некроз является сегментарным, поражая маленькие или большие участки с различной степенью кровоизлияния и выделения интрамуральных газов; степень его выраженности варьирует от повреждений слизистой до захвата всей толщи стенки и перфорации.

Некротизирующий энтерит, вызванный клостридиями возникает в основном в группах населения с множественными факторами риска, включая следующие:

Белковая недостаточность (вызванная неадекватным синтезом протеолитических ферментов)

Несоблюдение гигиены питания

Эпизодическое обильное потребление плохо обработанного мяса

Рацион питания, содержащий ингибиторы трипсина (например, сладкий картофель)

Заражение Ascaris (эти паразиты выделяют ингибиторы трипсина)

Эти факторы, как правило, присутствуют все вместе только в отдаленных районах Новой Гвинеи и отдельных частях Африки, Центральной Америки и Южной Америки и Азии. В Новой Гвинее болезнь известна как pigbel и обычно распространяется через загрязненную свинину, другое мясо и, возможно, арахис.

Тяжесть варьируется от умеренной диареи до быстро возникающей сильной боли в животе, рвоты, кровянистого стула, септического шока, иногда это заканчивается смертью в течение 24 часов.

Диагностика клостридиального некротизирующего энтерита основана на клинической картине и наличии токсина C. perfringens типа С в фекалиях.

Лечение клостридиального некротизирующего энтерита проводится антибиотиками парентерально (пенициллин G, метронидазол). Около 50% тяжело больных пациентов нуждаются в операции в связи с перфорацией, постоянной кишечной непроходимостью или отсутствием реакции на антибиотики. Экспериментальная анатоксинная вакцина и антисыворотка, содержащая бета-антитоксин, успешно использовались в эндемичных областях, но коммерчески недоступны.

Нейтропенический энтероколит (тифлит) Тяжелый, угрожающий жизни синдром, развивается в слепой кишке у пациентов с нейтропенией (например, с лейкемией или получающих противораковую химиотерапию). Данное состояние может развиваться на фоне сепсиса, вызванного C. septicum. Симптомами нейтропенического энтероколита являются лихорадка, боли в животе, желудочно-кишечное кровотечение и диарея. Диагноз нейтропенического энтероколита основывается на Симптомы

Наличие тяжелой нейтропении

Результаты компьютерной томографии брюшной полости, бакпосевов крови и стула, а также анализов для выявления токсинов Нейтропенический энтероколит следует отличать от Clostridioides (прежнее название Clostridium) difficile-ассоциированной диареи, болезни "трансплантат против хозяина" и колитов, вызванных цитомегаловирусом. Лечение проводится антибиотиками, но может понадобиться и хирургическое вмешательство.