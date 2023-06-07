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Клостридиальный некротизирующий энтерит

(Некротизирующий энтерит; pigbel; «горящий кишечник»)

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Клостридиальный некротизирующий энтерит — некроз тощей кишки и подвздошной кишки, вызванный Clostridium perfringens. Симптомы могут варьироваться от легкой диареи до септического шока и иногда смерти. Диагностика проводится путем выявления токсина C. perfringens в стуле. Проводят лечение антибиотиками, иногда необходимо оперативное вмешательство.

(См. также Обзор анаэробных (Overview of Anaerobic Bacteriaбактерий) и Обзор клостридиальных инфекций (Overview of Clostridial Infections))

Клостридиальный некротизирующий энтерит является клостридиальной инфекцией от легкой до тяжелой стадии, которая без своевременного лечения может стать смертельной.

C. perfringens типа C в ряде случаев может быть причиной развития тяжелого некроза тонкого кишечника (прежде всего, тощей кишки). Болезнь вызывается преимущественно клостридиальным бета-токсином, который очень чувствителен к протеолитическим ферментам и инактивируется при обычном приготовлении пищи. Некроз является сегментарным, поражая маленькие или большие участки с различной степенью кровоизлияния и выделения интрамуральных газов; степень его выраженности варьирует от повреждений слизистой до захвата всей толщи стенки и перфорации.

Некротизирующий энтерит, вызванный клостридиями возникает в основном в группах населения с множественными факторами риска, включая следующие:

  • Белковая недостаточность (вызванная неадекватным синтезом протеолитических ферментов)

  • Несоблюдение гигиены питания

  • Эпизодическое обильное потребление плохо обработанного мяса

  • Рацион питания, содержащий ингибиторы трипсина (например, сладкий картофель)

  • Заражение Ascaris (эти паразиты выделяют ингибиторы трипсина)

Эти факторы, как правило, присутствуют все вместе только в отдаленных районах Новой Гвинеи и отдельных частях Африки, Центральной Америки и Южной Америки и Азии. В Новой Гвинее болезнь известна как pigbel и обычно распространяется через загрязненную свинину, другое мясо и, возможно, арахис.

Тяжесть варьируется от умеренной диареи до быстро возникающей сильной боли в животе, рвоты, кровянистого стула, септического шока, иногда это заканчивается смертью в течение 24 часов.

Диагностика клостридиального некротизирующего энтерита основана на клинической картине и наличии токсина C. perfringens типа С в фекалиях.

Лечение клостридиального некротизирующего энтерита проводится антибиотиками парентерально (пенициллин G, метронидазол). Около 50% тяжело больных пациентов нуждаются в операции в связи с перфорацией, постоянной кишечной непроходимостью или отсутствием реакции на антибиотики. Экспериментальная анатоксинная вакцина и антисыворотка, содержащая бета-антитоксин, успешно использовались в эндемичных областях, но коммерчески недоступны.

Нейтропенический энтероколит (тифлит)

Тяжелый, угрожающий жизни синдром, развивается в слепой кишке у пациентов с нейтропенией (например, с лейкемией или получающих противораковую химиотерапию). Данное состояние может развиваться на фоне сепсиса, вызванного C. septicum.

Симптомами нейтропенического энтероколита являются лихорадка, боли в животе, желудочно-кишечное кровотечение и диарея.

Диагноз нейтропенического энтероколита основывается на

  • Симптомы

  • Наличие тяжелой нейтропении

  • Результаты компьютерной томографии брюшной полости, бакпосевов крови и стула, а также анализов для выявления токсинов

Нейтропенический энтероколит следует отличать от Clostridioides (прежнее название Clostridium) difficile-ассоциированной диареи, болезни "трансплантат против хозяина" и колитов, вызванных цитомегаловирусом.

Лечение проводится антибиотиками, но может понадобиться и хирургическое вмешательство.

Неонатальный некротизирующий энтероколит

Неонатальный некротизирующий энтероколит, который встречается в отделениях интенсивной терапии новорожденных, может быть вызван C. perfringens, C. butyricum, или C. difficile, хотя роль этих возбудителей нуждается в дальнейшем изучении. Большинство случаев имеет место у недоношенных новорожденных с массой тела менее 1500 г.

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