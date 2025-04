Клостридиальный некротизирующий энтерит

Неонатальный некротизирующий энтероколит, который встречается в отделениях интенсивной терапии новорожденных, может быть вызван C. perfringens, C. butyricum, или C. difficile, хотя роль этих возбудителей нуждается в дальнейшем изучении. Большинство случаев имеет место у недоношенных новорожденных с массой тела менее 1500 г.