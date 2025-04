Клостридиальные интраабдоминальные и тазовые инфекции

Сепсис может быть осложнением внутрибрюшных или маточных клостридиальных инфекций. Начальные симптомы могут включать лихорадку, озноб, рвоту, диарею, боль в животе, гипотонию, тахикардию, желтуху, цианоз и олигоурию.

От 7 до 15% больных с сепсисом вследствие C. perfringens имеют острый тяжелый внутрисосудистый гемолиз. У этих пациентов наблюдаются желтуха и красноватая окраска сыворотки крови и мочи. В окрашенных мазках крови можно видеть сфероциты, ахромациты, иногда C. perfringens. Посев крови на C. perfringens положительный.

Клостридиальный сепсис может привести к полиорганной недостаточности, которая часто заканчивается летальным исходом в течение 24 часов после госпитализации.