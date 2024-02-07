Лейкоцитарные антигены человека (ЛАЧ)

Система человеческих лейкоцитарных антигенов (HLA), (главный комплекс гистосовместимости [МНС] человека) важная часть иммунной системы, контролируется генами и локализуется в 6-й хромосоме. Эта хромосома кодирует молекулы клеточной поверхности и специализируется на презентации пептидов АГ Т-клеточным рецепторам (TCR) на поверхности Т-клеток. (См. также Обзор иммунной системы (Overview of the Immune System)).

Презентирующие антиген (АГ) молекулы МНС подразделяют на 2 основных класса:

Молекулы МНС класса I

Молекулы MHC класса II

Молекулы МНС класса I в виде трансмембранных гликопротеинов содержатся на поверхности всех ядросодержащих клеток. Нормальная молекула класса I состоит из тяжелой цепи альфа, связанной с молекулой бета-2-микроглобулина. Тяжелая цепь состоит из 2 связанных пептидных доменов, иммуноглобулин(lg)-подобного участка и трансмембранного сегмента с цитоплазматическим хвостом. Тяжелая цепь молекулы МНС I класса кодируется генами HLA-A, HLA-В или HLA-С локусов. Т-лимфоциты, реагирующие на молекулы МНС I класса, экспрессируют молекулы CD8. Эти Т-клетки часто обладают цитотоксической функцией, требующей от них способности распознавать любую инфицированную клетку. Поскольку любая ядросодержащая клетка экспрессирует молекулы МНС класса I, все инфицированные клетки являются антиген-презентирующими для CD8 Т лимфоцитов (CD8 связывается с неполиморфным участком тяжелой цепи класса I). Некоторые гены ГКГ класса I кодируют неклассические (т. е. не связывающиеся с CD8) молекулы ГКГ, такие как HLA-G (который может играть роль в защите плода от материнского иммунного ответа) и HLA-E (который представляет пептиды определенным рецепторам на естественных клетках-киллерах [ЕК]).

Молекулы МНС класса II обычно представлены только на "профессиональных" АГ-представляющих клетках (В-лимфоцитах, макрофагах, дендритных клетках, островковых клетках Лангерганса), эпителиальных клетках тимуса и активированных (но не покоящихся) Т-лимфоцитах; большинство ядросодержащих клеток могут быть стимулированы для экспрессии молекул МНС класса II интерфероном (ИФН)-гамма. Молекулы МНС класса II состоят из 2-х полипептидных (альфа [α] и бета [β]) цепей; в каждой цепи имеется пептидсвязывающий участок, Ig-подобный участок и трансмембранный сегмент с цитоплазматическим хвостом. Обе полипептидные цепи кодируются генами HLA-DP, -DQ, or -DR областей 6-й хромосомы. Т-лимфоциты, реагирующие на молекулы МНС класса II, экспрессируют CD4 и часто являются Т-клетками-хелперами.

Участок ГКГ класса III генома кодирует несколько молекул, важных для воспаления; они включают компоненты комплемента C2, C4 и фактор B; фактор некроза опухоли (ФНО)-альфа; лимфотоксин; и 3 белка теплового шока, которые помогают защитить клетки от стресса и поддерживать белковый гомеостаз.

Отдельные определенные с помощью серологического типирования антигены, кодируемые генами локусов класса I и II, имеют стандартные обозначения (например, HLA-A1, –B5, –C1, –DR1). Аллели, определенные с помошью ДНК-секвенирования, содержат в обозначении название гена, далее идет звездочка, потом цифры, обозначающие аллельную группу (часто соответствующую серологически выявленному антигену, кодируемому данным аллелем), потом – двоеточие и цифры, обозначающие данный аллель (например, А*02:01, DR1*01:03, DQA1*01:02). Иногда в обозначении аллеля имеются после двоеточия дополнительные цифры для обозначения аллельных вариантов, кодирующих идентичные белки, и после второго двоеточия добавлены цифры для обозначения полиморфизмов в интронах или же в 5' или 3' нетранслируемых областях (например, А*02:101:01:02, DRB1*03:01:01:02).

Молекулы МНС класса I и II являются самыми иммуногенными антигенами и распознаются в процессе отторжения аллогенного трансплантата. Сильнейшей детерминантой является HLA-DR, затем идут HLA-В и -А. Три данные локуса поэтому и являются важнейшими при подборе подходящего (тканесовместимого) донора реципиенту.

Некоторые аутоиммунные нарушения связаны с определенными аллелями HLA—например: