Селективный дефицит антител при нормальном уровне иммуноглобулинов характеризуется дефицитом специфического гуморального ответа на полисахаридные антигены, но не на белковые антигены, при нормальных или примерно нормальных сывороточных уровнях иммуноглобулинов, в том числе, подклассов IgG. Лечение включает пневмококковую конъюгированную вакцину и иногда профилактические антибиотики и заместительную терапию иммуноглобулином.

(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder).)

Селективный дефицит антител при нормальном уровне иммуноглобулинов (SADNI) является первичным иммунодефицитом. Это один из самых распространенных иммунодефицитов, который начинается с рецидива синопульмональных инфекций. Селективный дефицит антител может возникать при других нарушениях, но SADNI является основным нарушением, при котором дефицит как ответ на полисахаридные антигены является единственной аномалией (см. таблицу Дефициты гуморального звена иммунитета [Humoral Immunity Deficiencies]). Наследование и патофизиология не выяснены, но некоторые данные свидетельствуют о том, что причиной могут быть наследственные молекулярные аномалии (1).

Подмножество пациентов с SADNI изначально имеет соответствующий ответ на полисахаридный антиген, но теряют титры антител в пределах от 6 до 8 месяцев (так называемого SADNI фенотипа памяти).

У пациентов присутствуют рецидивирующие синусо-пульмональные инфекции, а в некоторых случаях проявления, свидетельствующие о наличии атопии (например, хронический ринит, атопический дерматит, астма). Заболевание может иметь различную степень тяжести.

У детей младшего возраста может присутствовать форма SADNI, спонтанно разрешающаяся со временем.

Общие справочные материалы 1. Wood PM, Mayne A, Joyce H, Smith CI, Granoff DM, Kumararatne DS. A mutation in Bruton's tyrosine kinase as a cause of selective anti-polysaccharide antibody deficiency. J Pediatr 2001;139(1):148-151. doi:10.1067/mpd.2001.115970

Диагностика селективного дефицита антител при нормальном уровне иммуноглобулинов Обычно нормальные уровни иммуноглобулинов (подклассы IgG, IgA, IgM и IgG)

Дефицит или отсутствие ответа на полисахаридные вакцины Поскольку у здоровых детей возрастом < 2 лет могут присутствовать рецидивирующие синусо-пульмональные инфекции и слабые ответы на полисахаридные вакцины, исследование на наличие SADNI не проводят, пока возраст пациентов не достигнет > 2 лет. Затем измеряют уровни подклассов IgG, IgA, IgM и IgG и ответы на вакцины. Лабораторные исследования показывают недостаточный ответ на полисахаридные вакцины (например, на пневмококковые вакцины) и нормальный ответ на белковые антигены (например, на столбнячный анатоксин, дифтерийный анатоксин) и/или конъюгированные вакцины (например, на вакцину против Haemophilus influenzae типа b). Тестирование обычно включает назначение 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакцины (PPSV23) с количественным анализом антител, вырабатывающихся в ответ на введение вакцины; большинство врачей определяют иммунный ответ на 12-14 подтипов of Streptococcus pneumoniae. В идеале, титры должны определяться в одной и той же лаборатории как до, так и после введения вакцины. Ответ на каждый подтип характеризуется степенью повышения титра и считается ли титр защитным, что определяется как уровень антител ≥ 1,3 мкг/мл (1,3 мг/л). Нормальный ответ на PPSV23 для детей в возрасте от 2 до 5 лет определяется как наличие защитных антител к ≥ 50% протестированных подтипов с как минимум двукратным увеличением титров; для пациентов в возрасте от 6 до 65 лет защитные антитела должны быть к ≥ 70% подтипов. Пациенты с патологическими результатами могут быть классифицированы фенотипически следующим образом (1): Фенотип клеток памяти: нормальный начальный ответ на PPSV23, который теряется в течение 6 месяцев.

Легкий фенотип: множественные серотипы (> 50% для детей 2–5 лет или > 30% для пациентов 6–65 лет) без защитных титров или без 2-кратного увеличения титров

Умеренный фенотип: защитные титры к ≥ 3 подтипам, но к меньшему ожидаемому для их возраста числу

Тяжелый фенотип: защитные титры к ≤ 2 подтипам, и титр, если присутствует, имеет тенденцию быть низким (< 1,3–2,0 мкг/мл [< 1,3–2,0 мг/л]). Члены семьи пациентов, у которых диагностирован SADNI, не нуждаются в скрининге, если у них не проявляются аналогичные клинические симптомы. Справочные материалы по диагностике 1. Orange JS, Ballow M, Stiehm ER, et al: Use and interpretation of diagnostic vaccination in primary immunodeficiency: a working group report of the Basic and Clinical Immunology Interest Section of the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy Clin Immunol 130 (3 Suppl):S1–S24, 2012. doi:10.1016/j.jaci.2012.07.002