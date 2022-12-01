В анамнезе настоящего заболевания должно быть указание на длительность тиннитуса, локализацию (односторониий или двусторонний), его характер (постоянный или перемежающийся). В случае, если шум в ушах носит периодический характер, то необходимо отметить, с какой регулярностью, а также совпадает ли он с частотой пульса или появляется спорадически. Врач также должен уточнить, вляют ли глотание, поворот головы или другие факторы на появление тиннитуса. Снижение слуха, головокружение, боль в ушах, наличие отделяемого из ушей являются важными ассоциированными симптомами в диагностике тиннитуса.

При осмотре по системам организма следует искать симптомы возможных причин, включая диплопию и трудности при глотании или речи (поражения ствола мозга), а также очаговую слабость и изменение сенсорики (заболевания периферических нервов, включая дисфункцию 8-го черепного нерва). Необходимо также оценить степень влияния тиннитуса на психоэмоцинальное состояние пациента. Необходимо отмечать, в достаточной ли степени проявляется дискомфорт, обусловленный шумом в ушах, чтобы вызвать значительное беспокойство, депрессию или бессонницу.

При составлении анамнеза необходимо отметить наличие факторов риска: подвергался ли пациент воздействию громкого звука, внезапное изменение давления (погружение на глубину, перелет), травмы и инфекционные воспаления среднего уха и ЦНС, лучевая терапия в области головы, недавняя значительная потеря веса (риск развития дисфункции слуховой трубы). Необходимо выяснить, принимаются ли какие-либо препараты, в особенности салицилаты, амногликозиды или петлевые диуретики.