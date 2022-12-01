Обследование пациентов с заболеваниями ушей

У пациентов с нарушением слуха в анамнезе или по результатам физикального обследования, а также при шуме в ушах или головокружении проводится аудиограмма.

Пациентам с нистагмом или поражением вестибулярного аппарата проводится компьютерная видеонистагмография (КВНГ) или электронистагмография (КЭНГ), что позволяет оценить спонтанный, зрительный или позиционный нистагм, который можно не заметить визуально. При ЭНГ движения глаз регистрируются с помощью электродов, расположенных вокруг глаза, в то время как при ВНГ они регистрируются с помощью инфракрасных очков. В обоих случаях данные анализируются с помощью компьютера и интерпретируются врачом-аудиологом. Компьютерная КЭНГ или ЭНГ с калорической пробой позволяет выполнить количественную и качественную оценку реакции вестибулярной системы на холодную или теплую воду с каждой стороны. Изменяя позицию головы и туловища, а также используя различные визуальные раздражители, возможно оценить разные отделы вестибулярной системы.

При постурографии используется компьютеризованное исследовательское оборудование для количественной оценки способности пациента управлять положением тела и равновесием. Пациент стоит на платформе, содержащей передатчики усилия и движения, которые улавливают наличие и силу покачиваний тела в то время, когда пациент пытается стоять прямо. Исследование можно выполнять в различных условиях, причем платформа может быть стационарной или вращающейся, прямой или наклонной, а глаза пациента открытыми или закрытыми, что может способствовать изоляции вклада вестибулярного аппарата в поддержание равновесия.

Первичные визуализирующие исследования включают КТ височной кости с контрастированием или без него и МРТ головного мозга с контрастированием гадолинием, при проведении последнего особое внимание уделяется внутренним слуховым каналам, чтобы исключить вестибулярную шванному. Данные исследования показаны больным с травмой уха и/или головы, хроническим средним отитом, тугоухостью, головокружением, парезом лицевого нерва и оталгией неясного генеза.