Новообразование в области шеи

Существует множество причин появления объемного образования на шее, включая инфекционные, онкологические и врожденные (см. таблицу Некоторые причины появления объемного образования на шее). Большинство образований на шее - это увеличенные лимфатические узлы.

Таблица Причины возникновения образований в шее Таблица

У больных молодого возраста наиболее частыми причинами опухоли шеи являются:

Реактивный аденит

Первичная бактериальная инфекция лимфоузлов

Системные инфекционные заболевания

Реактивный аденит развивается в ответ на наличие инфекционного воспаления в организме. Примерами первичной бактериальной инфекции лимфатических узлов являются болезнь кошачьей царапины, токсоплазмоз, туберкулезный лимфаденит и актиномикоз. Некоторые системные инфекции (мононуклеоз, ВИЧ, туберкулез) вызывают увеличение лимфоузлов шеи, чаще генерализованное, чем изолированное.

Врожденные аномалии развития также могут вызвать образования в области шеи, обычно присутствующие в течение длительного времени. Наиболее часто встречается киста щито-подъязычного протока, дермоидные кисты.

Раковые образования чаще встречаются у лиц старшей возрастной группы, однако встречается и у молодых лиц. Эти образования могут представлять собой местную первичную опухоль или поражение лимфатических узлов при местнораспространенной, региональной или отдаленно метастазирующей первичной опухоли. Около 60% объемных образований надключичного треугольника оказываются метастазами отдаленных первичных опухолей. Независимо от положения на шее, 80% злокачественных шейных аденопатий берут начало в верхних дыхательных путях или ЖКТ. Первичные опухоли чаще всего развивиаются в области корня языка, дна ротовой полости.

Щитовидная железа может увеличиваться при различных заболеваниях, включая простой нетоксический зоб, подострый тиреоидит, узловой тиреоидит и, реже, рак щитовидной железы.

Подчелюстная слюная железа может увеличиваться при закупорке выводных протоков камнем, инфекционном воспалении или раке.