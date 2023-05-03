Заложенность носа и ринорея

В анамнезе текущего заболевания необходимо указать характер отделяемого (например, водянистое, слизистое, гнойное, кровянистое) и является ли отделяемое хроническим или эпизодическим явлением. При рецидивировании необходимо уточнить связь с местом проживания пациента, сезонность, и потенциальные аллергены (могут быть многочисленными). Односторонние, прозрачные, водянистые выделения, особенно после травмы головы, могут указывать на подтекание спинномозговой жидкости (СМЖ). Выделение СМЖ также может происходить спонтанно у женщин, которым за 40 и которые страдают ожирением, вторичным по отношению к идиопатической внутричерепной гипертензии.

При системной оценке обращают внимание на симптомы возможных причинных заболеваний, включая жар и лицевую боль (синусит), слезоточивость и глазной зуд (аллергия), боль в горле, чувство общего недомогания, жар и кашель (вирусные инфекции верхних дыхательных путей [ВИВДП]).

В анамнезе жизни необходимо отметить, есть ли у больного аллергия, сахарный диабет или иммунодефицитное состояние. Лекарственный анамнез (рецептурные, безрецептурные, психоактивные) должен включать в себя, в частности, вопросы об использовании деконгестантов местного действия.