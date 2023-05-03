Заложенность носа и ринорея

Обычно заложенность носа и насморк развиваются совместно, но иногда и по отдельности.
Этиология заложенности носа и ринореи
К наиболее распространенным причинам (см. таблицу Некоторые причины заложенности носа и ринореи) относятся
Другие причины заложенности носа и ринореи
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Слизисто-гнойное отделяемое, часто односторонний характер
Гиперемия слизистой
Иногда неприятный или металлический привкус, очаговая боль в области лица или головная боль (часто позиционная), эритема или болезненность в области верхнечелюстной или лобной пазухи
Обычно проводится только клиническое обследование
КТ исследваоние показано паицентам с сахарным диабетом, иммунодиффицитом
Слизистое отделяемое, чиханье, покраснение глаз, бледность
Симптомы носят сезонный характер или появляются при экспозиции аллергена
Только клиническое обследование
Злоупотребеление сосудистыми деконгестантами
Синдром отмены деконгестантов
Слизистая отечная, бледного цвета
Только клиническое обследование
Выделения из одной половины носа (часто у детей)
Только клиническое обследование
Периодически слизистое отделяемое, чиханье, покраснение, отечная слизистая носа
Специфических тригеров не обнаружено
Только клиническое обследование
Слизистое отделяемое, боль в горле, слабость, гиперемия слизистой носа
Только клиническое обследование
* Клиническое обследование проводится всегда, но упоминается в этой колонке только тогда, когда это может быть единственным средством диагностики.
КТ = компьютерная томография; ИВДП = инфекция верхних дыхательных путей
Сухой воздух может спровоцировать расширение сосудов. Немного реже встречается острый синусит, инородное тело носа нетипично (в основном встречается в детском возрасте).
У пациентов, применяющих деконгестанты местного действия в течение > 3-5 дней, часто возникает выраженный рецидив заложенности носа, когда эффект от приема деконгестантов ослабевает, что заставляет пациентов продолжать их прием; это превращается в порочный круг с персистирующей, усугубляющейся заложенностью носа. Эта ситуация (медикаментозный ринит) может длиться определенное время, и больные часто принимают ее за возобновление первопричинной проблемы, а не за результат лечения.
Обследование при заложенности носа и ринореи
Анамнез
В анамнезе текущего заболевания необходимо указать характер отделяемого (например, водянистое, слизистое, гнойное, кровянистое) и является ли отделяемое хроническим или эпизодическим явлением. При рецидивировании необходимо уточнить связь с местом проживания пациента, сезонность, и потенциальные аллергены (могут быть многочисленными). Односторонние, прозрачные, водянистые выделения, особенно после травмы головы, могут указывать на подтекание спинномозговой жидкости (СМЖ). Выделение СМЖ также может происходить спонтанно у женщин, которым за 40 и которые страдают ожирением, вторичным по отношению к идиопатической внутричерепной гипертензии.
При системной оценке обращают внимание на симптомы возможных причинных заболеваний, включая жар и лицевую боль (синусит), слезоточивость и глазной зуд (аллергия), боль в горле, чувство общего недомогания, жар и кашель (вирусные инфекции верхних дыхательных путей [ВИВДП]).
В анамнезе жизни необходимо отметить, есть ли у больного аллергия, сахарный диабет или иммунодефицитное состояние. Лекарственный анамнез (рецептурные, безрецептурные, психоактивные) должен включать в себя, в частности, вопросы об использовании деконгестантов местного действия.
Объективное обследование
Следует обратить внимание на признаки лихорадки.
Основное внимание уделяют осмотру носа и околоносовых пазух. Отмечают, есть ли покраснение в области верхнечелюстных и лобных пазух, болезненность при пальпации. При осмотре слизистой оболочки носа обращают внимание на ее цвет (например, красная или бледная), наличие отечности, цвет и характер выделений, а также, особенно у детей, наличие инородного тела.
Тревожные симптомы
Особое беспокойство вызывают следующие симптомы у пациентов с заложенностью носа или ринореей:
Односторонний отток отделяемого, особенно гнойного или кровянистого
Боль в области лица, чувство распирания в области лба или носа
Интерпретация результатов
Для постановки диагноза часто бывает достаточно только наличия имеющихся симптомов и данных осмотра (см. таблицу Некоторые причины заложенности носа и ринореи).
В детском возрасте гнойное отделяемое только из одной половины носа, как правило, является следствием инородного тела носа. Если диагноз инородного тела не подтверждается и гноетечение продолжается 10 дней, следует заподозрить синусит>.
Обследование
Проведение обследования обычно не показано при острых носовых симптомах, если только не подозревается инвазивный синусит у пациентов с сахарным диабетом или иммунодефицитным состоянием, таким пациентам обычно требуется проведение КТ.
Если есть подозрение на утечку СМЖ, необходимо провести анализ образца выделений на наличие бета-2-трансферрина, который является высокоспецифичным для СМЖ.
Лечение заложенности носа и ринореи
Специфические нарушения подлежат коррекции. Противоотечные средства местного или перорального применения могут облегчить застойные явления. Топические противозастойные средства включают оксиметазолин – 2 впрыскивания в каждую половину носа 1-2 раза/день в течение 3 дней. К пероральным противоотечным препаратам относится псевдоэфедрин по 60 мг дважды в день. Длительное использование наружных противоотечных средств может стать причиной застоя, а длительное использование пероральных противоотечных средств может стать причиной повышения артериального давления и увеличения частоты сердечных сокращений. Следует избегать и того, и другого.
Вирусную ринорею можно лечить пероральными антигистаминными препаратами первого поколения (например, дифенгидрамин в дозе 25–50 мг перорально дважды в день), которые рекомендуются из-за их антихолинергических свойств, не связанных с их H2-блокирующими свойствами.
Заложенность носа и ринорею аллергического характера можно лечить антигистаминными средствами; в таких случаях используются неантихолинергические антигистамины (например, фексофенадин 60 мг перорально дважды в день) по мере необходимости, поскольку они имеют меньше побочных эффектов. Назальные кортикостероиды (например, мометазон – 2 впрыскивания в каждую ноздрю ежедневно) также помогают облегчить симптомы.
Не рекомендуется применение антигистаминов и деконгестантов у детей младше 6 лет.
Основы гериартрии: заложенность носа и ринорея
Антигистаминные препараты, в частности, антигистаминные препараты первого поколения, такие как дифенгидрамин, могут оказывать седативный и антихолинергический эффекты, поэтому у пожилых пациентов следует использовать меньшую дозировку. По этим же причинам необходимо снизить дозу симпатомиметиков.
Основные положения
В большинстве случаев причиной ринита и заложенности носа являются аллергические заболевания или инфекции верхних дыхательных путей.
У детей можно заподозрить попадание в нос инородного тела.
Также необходимо учесть возможность возникновения повторной заложенности из-за чрезмерного использования местных деконгестантов.