Для выявления поражения обонятельного анализатора достаточно провести ольфактометрию. Для этого, как правило, закрывают одну половину носа, а другой половиной носа пациента просят понюхать какое-либо пахучее вещество, можно использовать кофе, корицу или табак. Идентичным образом исследуется обоняние с противоположной стороны, чтобы определить, является ли ответ двусторонним. К сожалению, данное исследование не отлажено и не всегда является показательным.

Если аносмия диагностирована, а при клиническом обследовании не выявлено никаких причин (см. таблицу Некоторые причины аносмии), то пациентам необходимо назначить КТ головы (включая синусы) с контрастированием для исключения опухоли или незамеченного перелома дна передней черепной ямки. МРТ также используется для обследования внутричерепных патологий и также может потребоваться, особенно у пациентов, у которых на КТ не видно патологии носа или пазух.

Психофизическая оценка идентификации запахов и вкусов и определения порогов их ощущения может помочь подтвердить или исключить наличие аносмии, а также охарактеризовать тип и степень субъективной потери обоняния. При обследовании обычно используют один или несколько коммерчески доступных диагностических наборов. В одном наборе используется скарификационный набор запахов, в другом - последовательное разведение ароматического химического вещества.

Если есть подозрение на COVID-19, пациентов необходимо обследовать и вести в соответствии с местными протоколами.