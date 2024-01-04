Введение в расстройства среднего уха и барабанной перепонки

Заболевания среднего уха могут развиваться на фоне инфекционного процесса, дисфункции слуховой трубы, травмы. В постановке диагноза помогают сведения о помещенных в ухо предметах и симптомы, например, ринорея, заложенность носа, боль в горле, инфекция верхних дыхательных путей, аллергия, головная боль и повышенная температура. Внешний вид наружного слухового прохода и барабанной перепонки часто указывает на диагноз. Необходимо проводить осмотр носовой полости, носоглотки, ротоглотки на предмет наличия инфекционного воспаления или опухоли.
Функцию среднего уха оценивают с помощью пневматической отоскопии, тестов Вебера и Ринне с камертоном, тимпанометрии и аудиологических тестов.
(См. также Опухоли уха [Otic Tumors]).
Барабаннаая перепонка правого уха; барабанная полость с удаленной барабанной перепонкой