Острый синусит у иммунокомпромитированных пациентов, как правило, всегда бывает вирусной этиологии (например, риновирус, Influenza, parainfluenza). У некоторых пациентов присоединяется вторичная бактериальная инфекция: стрептококки, пневмококки, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, или стафилококки. Часто причиной воспаления становится апикальный абсцесс зубов верхей челюсти, когда воспаление переходит на окружающие мягкие ткани. Госпитальные инфекции в большинстве случаев являются бактериальными, как правило, основными возбудителями выступают Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, и Enterobacter. Пациенты с иммунодефицитом могут иметь острый инвазивный грибковый синусит (см. Синуситы у пациентов с ослабленным иммунитетом).

В основе патогенеза хронического синусита лежит множество факторов, совокупность которых и приводит к развитию хронического воспалительного процесса. К факторам, предрасполагающим к развитию хронического синусита, также относятся хроническое аллергическое воспаление, структурные аномалии (например, полипы), раздражающие факторы окружающей среды (загрязнение воздуха, табачный дым), дисфункция мукоциллиарного транспорта и другие инфекционнонные процессы. Возбудителями чаще всего являются бактерии (возможно как часть биопленки на поверхности слизистой), но могут быть и грибковые инфекции. Может участвовать множество бактерий, включая грамотрицательные бактерии и анаэробные микроорганизмы ротоглотки; полимикробная инфекция является распространенным явлением. В некоторых случаях причиной верхнечелюстного синусита может стать одонтогенный процесс. Грибковая инфекция (Aspergillus, Sporothrix, Pseudallescheria) может иметь хроническое течение и чаще поражает пациентов в пожилом возрасте и иммунокомпрометированных больных.

Аллергический грибковый синусит является разновидностью хронического синусита и характеризуется назально обструкцией, вязким отделяемым из носа и часто сопровождается полипозом. Этот процесс является аллергическим ответом на грибковое поражение, чаще всего Aspergillus, и не вызывется инвазивной инфекцией.

Инвазивный грибковый синусит - агрессивная, иногда приводящая к летальному исходу, инфекция у пациентов с ослабленным иммунитетом, как правило, вызванная грибками вида Aspergillus или Mucor.