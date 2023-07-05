Неаллергический ринит

Для вирусного ринита используют деконгестанты и/или антигистаминные препараты

Для атрофического ринита используются топические препараты с антибиотиками, эстрогенами, витамином А и Д.

Для лечения вазомоторного ринита рекомендуют увлажнять воздух, иногда назначают топические кортикостероиды и псевдоэфедрин внутрь

Ринит вирусной этиологии может лечиться симптоматически с применением деконгестантов (используют топические сосудосуживающие препараты с симпатомиметическими аминами, например оксиметазолин каждые 8–12 часов или фенилэфрин 0,25% каждые 3–4 часа не более 3 дней, либо симпатомиметические амины системно, например, псевдоэфедрин 30 мг перорально каждые 4–6 часов). Интраназальный оксиметазолин не следует использовать на протяжении более 3 дней, чтобы избежать отека слизистой оболочки носа.

Антигистаминные препараты могут быть полезны при лечении вирусного ринита, однако входящие в их состав антихолинергические агенты сушат слизистую оболочку и поэтому могут усиливать раздражение. (См. также Простуда [Common Cold]). Интраназальные стабилизаторы тучных клеток (например, кромолин) и ипратропий или стабилизаторы/антигистаминные препараты тучных клеток двойного действия (например, азеластин, олопатадин) могут быть более эффективными (см. таблицу Интраназальные стабилизаторы тучных клеток). Противоотечные препараты также могут облегчить симптомы острого бактериального ринита и хронического ринита, при этом для терапии основной инфекции необходимо провести бакпосев и идентификацию возбудителя, тест на чувствительность к антибиотикам и соответствующее противомикробное лечение. Если симптомы сохраняются, может потребоваться биопсия для исключения онкологического заболевания.

Лечение атрофического ринита направлено на уменьшение образования корок и устранение неприятного запаха с помощью орошений слизистой оболочки носа, применения топических антибиотиков (например, мупироцина), топических или системных эстрогенов, витаминов А и Д. Хирургическая блокада (частичная или полная) полости носа выполняется для снижения скорости воздушного потока в полости носа, чтобы снизить сухость атрофированной слизистой оболочки носа.

Лечение вазомоторного ринита осуществляется методом «проб и ошибок» и не всегда дает удовлетворительный результат. Благоприятное воздействие оказывает увлажнение воздуха, для чего можно использовать специальные увлажнители в офисах и дома. Топические кортикостероиды (например, мометазон по 2 дозы 2 раза в день в каждую половину носа) и назальные антигистаминные препараты также могут оказывать положительное действие. Системное применение симпатомиметических аминов оказывает положительный эффект (например, для взрослых псевдоэфедрин по 30 мг перорально каждые 4–6 часов при необходимости), но не рекомендуется их использовать длительное время, поскольку они вызывают утолщение слизистой и могут вызывать тахикардию и раздражительность. Топические сосудосуживающие препараты не рекомендуется использовать, поскольку это приводит к снижению чувствительности сосудистой сети слизистой носа к другим сосудосуживающим факторам, например увлажнение, температура вдыхаемого воздуха. Рецидив заложенности носа может быть результатом непрерывного использования препаратов в течение 3 дней; хроническое применение медикаментов и зависимость от них известны как медикаментозный ринит.