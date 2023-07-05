Ринит – это воспаление слизистой оболочки полости носа, которое приводит к заложенности носа, ринорее и различным симптомам в зависимости от этиологии (например зуд, чихание, водянистое или гнойное отделяемое, аносмия). Ринит бывает аллергический и неаллергический. Неаллергический ринит чаще всего имеет вирусную этиологию, хотя провоцирующим фактором могут выступать раздражающие вещества. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Для лечения необходимо увлажнять помещение, принимать симпатомиметики и антигистаминные препараты. Бактериальная суперинфекция требует соответствующего лечения антибиотиками.
Существует несколько форм неаллергического ринита. (Также см. Аллергический ринит.)
Острый ринит
Острый ринит, который проявляется отеком и расширением сосудов слизистой оболочки носа, ринореей и затрудненностью носового дыхания, как правило, является следствием простудных заболеваний, другими причинами могут быть стрептококковые, пневмококковые и стафилококковые инфекции.
Хронический ринит
Хронический ринит обычно является продолжением подострого (который разрешается за 30-90 дней) воспалительного или инфекционного ринита. Эта форма ринита изредка встречается при сифилисе, туберкулезе, риносклероме, риноспоридиозе, лейшманиозе, бластомикозе, гистоплазмозе и проказе – все эти инфекции характеризуются образованием гранулемы и деструкцией мягких тканей, хряща и костей. В результате появляются такие явления как заложенность носа, гнойное отделяемое из носа и частые носовые кровотечения. Риносклерома вызывает прогрессирующую заложенность носа из-за сужения носовых ходов уплотненной воспалительной тканью в собственной пластинке. Риноспоридиоз характеризуется кровоточащими полипами. К хроническому риниту могут приводить пониженная влажность и наличие раздражающих веществ в воздухе.
Атрофический ринит
Атрофический ринит, одна из форм хронического ринита, развивается в результате атрофии и склероза слизистой оболочки; слизистая оболочка меняет свое строение, и псевдомногослойный реснитчатый столбчатый эпителий заменяется многослойным плоский эпителий, а толщина и васкуляризация собственной пластинки значительно снижаются. Атрофический ринит связан с преклонным возрастом, гранулематоз с полиангиитом (известен как гранулематоз Вегенера), а также происходит ятрогеная редукция мягких тканей носа. Несмотря на то что точная этиология данного заболевания не установлена, бактериальная инфекция зачастую играет важную роль в патогенезе. Атрофия слизистой оболочки часто происходит у пациентов преклонного возраста.
Вазомоторный ринит
Вазомоторный ринит, также называемый неаллергическим ринитом, имеет хроническое течение, при котором происходит застой в сосудах слизистой оболочки полости носа, что приводит к выраженной ринорее и чиханию. Этиология не ясна, аллергический генез заболевания также подтвердить не удается. Чрезмерная сухость воздуха ухудшает течение заболевания.
Симптомы и признаки неаллергического ринита
Острый ринит сопровождается кашлем, субфебрильной температурой, заложенностью носа, ринореей и чиханием.
Хронический ринит имеет похожее начало с острым ринитом, но при длительном и тяжелом течении заболевания у пациентов может отмечаться выраженный неприятный запах из носа, слизисто-гнойное отделяемое, образование корочек и/или кровотечения.
Атрофический ринит приводит к увеличению размера полостей носа, образованию корочек, колонизации бактерий, являющихся причиной неприятного запаха, заложенности носа, аносмии и носовым кровотечениям, которые могут быть массивными и рецидивирующими.
Вазомоторный ринит характеризуется чиханием и ринореей с водянистым отделяемым. Цвет опухшей слизистой оболочки варьируется от ярко-красного до фиолетового. Течение заболевания имеет периоды ремиссии и обострения.
Диагностика неаллергического ринита
Различные формы ринита диагностируются на основе клинического осмотра. Инструментальное обследование проводить не обязательно.
Вазомоторный ринит следует дифференцировать от специфических вирусных и бактериальных инфекций полости носа, поскольку отсутствует гнойное отделяемое и не образуются корочки. От аллергического ринита вазомоторный ринит дифференцируют при сборе анамнеза, поскольку отсутствует какой-либо аллерген.
Лечение неаллергического ринита
Для вирусного ринита используют деконгестанты и/или антигистаминные препараты
Для атрофического ринита используются топические препараты с антибиотиками, эстрогенами, витамином А и Д.
Для лечения вазомоторного ринита рекомендуют увлажнять воздух, иногда назначают топические кортикостероиды и псевдоэфедрин внутрь
Ринит вирусной этиологии может лечиться симптоматически с применением деконгестантов (используют топические сосудосуживающие препараты с симпатомиметическими аминами, например оксиметазолин каждые 8–12 часов или фенилэфрин 0,25% каждые 3–4 часа не более 3 дней, либо симпатомиметические амины системно, например, псевдоэфедрин 30 мг перорально каждые 4–6 часов). Интраназальный оксиметазолин не следует использовать на протяжении более 3 дней, чтобы избежать отека слизистой оболочки носа.
Антигистаминные препараты могут быть полезны при лечении вирусного ринита, однако входящие в их состав антихолинергические агенты сушат слизистую оболочку и поэтому могут усиливать раздражение. (См. также Простуда [Common Cold]). Интраназальные стабилизаторы тучных клеток (например, кромолин) и ипратропий или стабилизаторы/антигистаминные препараты тучных клеток двойного действия (например, азеластин, олопатадин) могут быть более эффективными (см. таблицу Интраназальные стабилизаторы тучных клеток). Противоотечные препараты также могут облегчить симптомы острого бактериального ринита и хронического ринита, при этом для терапии основной инфекции необходимо провести бакпосев и идентификацию возбудителя, тест на чувствительность к антибиотикам и соответствующее противомикробное лечение. Если симптомы сохраняются, может потребоваться биопсия для исключения онкологического заболевания.
Лечение атрофического ринита направлено на уменьшение образования корок и устранение неприятного запаха с помощью орошений слизистой оболочки носа, применения топических антибиотиков (например, мупироцина), топических или системных эстрогенов, витаминов А и Д. Хирургическая блокада (частичная или полная) полости носа выполняется для снижения скорости воздушного потока в полости носа, чтобы снизить сухость атрофированной слизистой оболочки носа.
Лечение вазомоторного ринита осуществляется методом «проб и ошибок» и не всегда дает удовлетворительный результат. Благоприятное воздействие оказывает увлажнение воздуха, для чего можно использовать специальные увлажнители в офисах и дома. Топические кортикостероиды (например, мометазон по 2 дозы 2 раза в день в каждую половину носа) и назальные антигистаминные препараты также могут оказывать положительное действие. Системное применение симпатомиметических аминов оказывает положительный эффект (например, для взрослых псевдоэфедрин по 30 мг перорально каждые 4–6 часов при необходимости), но не рекомендуется их использовать длительное время, поскольку они вызывают утолщение слизистой и могут вызывать тахикардию и раздражительность. Топические сосудосуживающие препараты не рекомендуется использовать, поскольку это приводит к снижению чувствительности сосудистой сети слизистой носа к другим сосудосуживающим факторам, например увлажнение, температура вдыхаемого воздуха. Рецидив заложенности носа может быть результатом непрерывного использования препаратов в течение 3 дней; хроническое применение медикаментов и зависимость от них известны как медикаментозный ринит.