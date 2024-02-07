skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Дерматит слухового прохода (хронический наружный отит)

Авторы:Bradley W. Kesser, MD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Дерматит слухового прохода характеризуется зудом, шелушением, в том числе хлопьевидным шелушением, эритемой кожи наружного слухового прохода и ушного канала. Дерматит может быть вызван воздействием аллергенов (контактный дерматит) или развиваться спонтанно (хронический наружный отит, экзематозный ушной дерматит).

Наиболее распространенными аллергенами являются никельсодержащие серьги, а также средства по уходу за волосами и телом. Экзематозное поражение наружного уха чаще встречается у людей с отягощенным аллергическим анамнезом (атопический дерматит, псориаз).

И контактный дерматит, и экзематозный дерматит уха проявляются зудом, покраснением, прозрачным (серозным) отделяемым, шелушением, гиперпигментацией и, иногда, кожными трещинами. Может возникнуть вторичная бактериальная инфекция (острый наружный отит); эта инфекция имеет тенденцию вызывать скорее боль, чем зуд. Раздражающие вещества (например, вода, аппликаторы с ватными наконечниками) могут усугублять оба типа дерматита.

Диагноз обычно очевиден и устанавливается при объективном обследовании. Контактный дерматит и экзематозный ушной дерматит различаются только в зависимости от наличия известного контактного аллергена (например, использование сережек, содержащих никель, при контактном дерматите).

Лечение хронического наружного отита

  • Исключение триггеров и/или раздражающих факторов, включая воду и ватные палочки

  • Обычно местные кортикостероиды

(См. также Наружный отит и Обследование и лечение при хроническом наружном отите).

При контактном дерматите уха нужно избегать или устранять аллергические триггеры, особенно серьги. При необходимости проводят специфические аллергопробы эмпирическим методом для выявления антигенов. Топические кортикостероиды (1% гидрокортизоновый крем или более мощный 0,1% бетаметазоновый крем) помогают уменьшить воспаление и зуд. Пациенты должны не вводить в слуховой проход ватные тампоны, исключить попадание воды и других потенциальных раздражителей, поскольку это усугубит воспалительный процесс. В некупируемых случаях можно назначить короткий курс пероральных кортикостероидов (например, преднизона) внутрь.

В отношении экземы наружного уха достаточно эффективен раствор ацетата алюминия, который можно применять с частотой, обеспечивающей комфорт для больного. Зуд и воспаление можно снять топическими кортикостероидами (например, 0,1% бетаметазоновый крем). Также может быть эффективна местная терапия с использованием шампуня с дисульфидом селена. Если возникает острый наружный отит, может потребоваться тщательная санация ушного прохода и местная терапия (например, 0,3% ципрофлоксацина/0,1% дексаметазона). Следует избегать использования потенциальных раздражителей, в том числе воды и ватных палочек.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.