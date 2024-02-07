Дерматит слухового прохода (хронический наружный отит)

Дерматит слухового прохода характеризуется зудом, шелушением, в том числе хлопьевидным шелушением, эритемой кожи наружного слухового прохода и ушного канала. Дерматит может быть вызван воздействием аллергенов (контактный дерматит) или развиваться спонтанно (хронический наружный отит, экзематозный ушной дерматит).

Наиболее распространенными аллергенами являются никельсодержащие серьги, а также средства по уходу за волосами и телом. Экзематозное поражение наружного уха чаще встречается у людей с отягощенным аллергическим анамнезом (атопический дерматит, псориаз).

И контактный дерматит, и экзематозный дерматит уха проявляются зудом, покраснением, прозрачным (серозным) отделяемым, шелушением, гиперпигментацией и, иногда, кожными трещинами. Может возникнуть вторичная бактериальная инфекция (острый наружный отит); эта инфекция имеет тенденцию вызывать скорее боль, чем зуд. Раздражающие вещества (например, вода, аппликаторы с ватными наконечниками) могут усугублять оба типа дерматита.

Диагноз обычно очевиден и устанавливается при объективном обследовании. Контактный дерматит и экзематозный ушной дерматит различаются только в зависимости от наличия известного контактного аллергена (например, использование сережек, содержащих никель, при контактном дерматите).