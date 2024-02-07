Дерматит слухового прохода (хронический наружный отит)

Дерматит слухового прохода характеризуется зудом, шелушением, в том числе хлопьевидным шелушением, эритемой кожи наружного слухового прохода и ушного канала. Дерматит может быть вызван воздействием аллергенов (контактный дерматит) или развиваться спонтанно (хронический наружный отит, экзематозный ушной дерматит).
Наиболее распространенными аллергенами являются никельсодержащие серьги, а также средства по уходу за волосами и телом. Экзематозное поражение наружного уха чаще встречается у людей с отягощенным аллергическим анамнезом (атопический дерматит, псориаз).
И контактный дерматит, и экзематозный дерматит уха проявляются зудом, покраснением, прозрачным (серозным) отделяемым, шелушением, гиперпигментацией и, иногда, кожными трещинами. Может возникнуть вторичная бактериальная инфекция (острый наружный отит); эта инфекция имеет тенденцию вызывать скорее боль, чем зуд. Раздражающие вещества (например, вода, аппликаторы с ватными наконечниками) могут усугублять оба типа дерматита.
Диагноз обычно очевиден и устанавливается при объективном обследовании. Контактный дерматит и экзематозный ушной дерматит различаются только в зависимости от наличия известного контактного аллергена (например, использование сережек, содержащих никель, при контактном дерматите).
Лечение хронического наружного отита
Исключение триггеров и/или раздражающих факторов, включая воду и ватные палочки
Обычно местные кортикостероиды
(См. также Наружный отит и Обследование и лечение при хроническом наружном отите).
При контактном дерматите уха нужно избегать или устранять аллергические триггеры, особенно серьги. При необходимости проводят специфические аллергопробы эмпирическим методом для выявления антигенов. Топические кортикостероиды (1% гидрокортизоновый крем или более мощный 0,1% бетаметазоновый крем) помогают уменьшить воспаление и зуд. Пациенты должны не вводить в слуховой проход ватные тампоны, исключить попадание воды и других потенциальных раздражителей, поскольку это усугубит воспалительный процесс. В некупируемых случаях можно назначить короткий курс пероральных кортикостероидов (например, преднизона) внутрь.
В отношении экземы наружного уха достаточно эффективен раствор ацетата алюминия, который можно применять с частотой, обеспечивающей комфорт для больного. Зуд и воспаление можно снять топическими кортикостероидами (например, 0,1% бетаметазоновый крем). Также может быть эффективна местная терапия с использованием шампуня с дисульфидом селена. Если возникает острый наружный отит, может потребоваться тщательная санация ушного прохода и местная терапия (например, 0,3% ципрофлоксацина/0,1% дексаметазона). Следует избегать использования потенциальных раздражителей, в том числе воды и ватных палочек.