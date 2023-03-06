Паралич голосовых связок может быть результатом повреждения или нарушения функции на уровне двойного ядра, его надъядерных трактов, главного ствола блуждающего нерва, или возвратных гортанных нервов. Парез левой голосовой связки наблюдается чаще, чем правой, так как путь левого возвратного нерва от ствола головного мозга к гортани более длинный, из-за чего имеется больше возможностей для его компрессии, натяжения или повреждения во время хирургической операции.

Паралич может быть:

односторонним (наиболее распространенный)

Двустороннее

Односторонний паралич голосовых складок является самым распротраненным. Около 1/3 односторонних параличей имеют неопластическое происхождение, 1/3 травматического происхождения, а другая треть имеет идиопатическое происхождение. Паралич nucleus ambiguus может возникать в результате внутричерепных опухолей, сосудистых кровоизлияний и димиелинизирующих процессов. Паралич блуждающего нерва может возникать при опухолях основания черепа и травме шеи. Паралич возвратного нерва гортани возникает при заболеваниях шеи или грудной клетки (аневризма аорты; митральный стеноз, туберкулезный медиастенит, опухоли щитовидной железы, пищевода, легких или других структур средостения), травме, тироидэктомии, отравлении нейротоксинами (свинец, мышьяк, ртуть), нейроинфекциях (дифтерия), травме шеи или позвоночника, а также при хирургических вмешательствах, болезни Лайма и вирусных инфекциях. Большинство идиопатических случаев скорее всего вызвано вирусным нейронитом.

Двусторонний паралич голосовых складок является жизнеугрожающим состоянием, возникающим на фоне хирургических вмешательств на щитовидной железе и в области шеи, трахеальной интубации, травме, нейродегенеративных и нейромышечных заболеваниях.

(См. также Обзор заболеваний гортани [Overview of Laryngeal Disorders].)