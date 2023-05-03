Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение

Применяют провокационные тесты для истощения симптоматики

Маневры для репозиционирования отолитов

ДППГ, как правило, исчезает спонтанно в течение нескольких недель или месяцев, однако может длиться и годами.

Поскольку короткие эпизоды могут повторяться в течение длительного времени, не рекомендуется принимать лекарства (например, те, которые используются при болезни Меньера). Часто к побочным эффектами препаратам относится нарушение равновесия.

Поскольку ДППГ является истощающимся, один из терапевтических подходов заключается в том, чтобы пациент выполнял провокационные маневры в начале дня в безопасной обстановке. В этом случае в течение дня головокружение практически не появляется.

Репозиционные маневры при ДППГ (ДППГ также называется каналитом) (чаще всего маневр Эпли или, реже, маневр Семонта или упражнения Брандта-Дароффа) включают в себя перемещение головы через серию определенных положений, предназначенных для перемещения блуждающих каналолитов в перепончатый мешочек ушного лабиринта После выполнения маневра Эпли или Семонта пациент должен стараться избегать сгибания или разгибания шеи в течение 1-2 дней. При необходимости эти маневры можно повторить. Упражнения Брандта-Дароффа выполняются 5 раз подряд, 3 раза в день, в течение примерно 2 недель или до тех пор, пока головокружение не исчезнет во время выполнения упражнений. Все эти приемы могут быть выполнены пациентом в домашних условиях.

Маневр Эпли: простое лечение распространенной причины головокружения

При выполнении маневра Симонта пациент сидит на середине смотрового стола. Пациент поворачивает голову в сторону здорового уха. Затем пациент ложится боком на смотровой стол на сторону пораженного уха и направленным вверх носом. Через 3 минуты пациента быстро возвращают в исходное положение и кладут на противоположный бок, но уже с опущенной головой. Через 3 минуты пациента возвращают в исходное положение и выпрямляют голову.

Пациента можно обучить выполнению упражнения Брандта-Дароффа. Пациент сидит ровно, затем ложится на один бок, при этом голову поворачивает вверх, чтобы нос находился под углом 45 градусов. Пациент остается в этом положении в течение примерно 30 секунд или до утихания головокружения, а затем переходит обратно в положение сидя. Такие же движения повторяют на противоположном боку. Этот цикл повторяют 5 раз подряд 3 раза/день, в течение приблизительно 2 недель или до тех пор, пока во время выполнения упражнений не будет ощущаться головокружение.