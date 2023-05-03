Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение характеризуется короткими эпизодами (< 60 секунд) головокружения, возникающего при определенном положении головы. Пациенты предъявляют жалобы на тошноту, характерен нистагм. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение предполагает смену положения отолитов в полукружных канальцах. Лекарственное и хирургическое лечение применяется реже, только по показаниям.
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) является причиной развития рецидивирующего отогенного головокружения. Этому заболеванию больше подвержены люди пожилого возраста; оно может сильно нарушать чувство равновесия у данной возрастной группы, приводя к потенциально травматическим падениям.
Этиология доброкачественного пароксизмального головокружения
Считается, что ДППГ вызвано перемещением кристаллов-отолитов (кристаллов карбоната кальция, обычно встроенных в сферический мешочек и перепончатый мешочек лабиринта внутреннего уха). Этот перемещенный материал стимулирует волосковые клетки чаще всего в заднем полукружном канале, иногда в боковом полукружном канале и редко в верхнем полукружном канале, создавая иллюзию движения. Этиологические факторы:
Спонтанная дегенерация мембраны перепончатого мешочка лабиринта, в котором находятся отолиты
Сотрясение лабиринта
Операции на ухе
Недавно перенесенная вирусная инфекция (например, вирусный нейронит)
Травма головы
Длительная анестезия или постельный режим
Вестибулярные нарушения в анамнезе (например, болезнь Меньера)
Окклюзия передней вестибулярной артерии
Внутреннее строение уха
Симптомы и признаки доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения
Головокружение возникает при движении головы в определенном направлении (при наклоне вперед, смены положения тела в постели). Острые пароксизмы головокружения длятся от нескольких секунд до нескольких минут; с максимальной силой симптомы проявляются утром с постепенным угасанием в течение дня. Могут возникать тошнота и рвота, однако для данного заболевания не характерны тиннитус и снижение слуха.
Диагностика доброкачественного пароксизмального головокружения
Клиническая оценка
При подозрении на поражение центральной нервной системы (ЦНС) рекомендовано проведение МРТ с контрастом (гадолиний)
Диагноз ДППГ основан на появлении характерных симптомов, таких как нистагм, вызванный маневром Дикса-Холлпайка (также называемый маневром Барани) и отсутствием других отклонений, которые могут обнаружиться при неврологическом обследовании. Дальнейшего обследования таких пациентов не требуется.
При проведении теста Дикса-Халлпайка (провокационная проба на позиционный нистагм) происходит следующее:
Пациент сидит прямо на диагностическом столе, так что когда пациент ложится на спину, голова его оказывается за пределами диагностического стола.
Пациенту помогают быстро занять такое горизонтальное положение, чтобы голова была запрокинута назад на 45° ниже горизонтали и повернута на 45° влево.
Пациенту рекомендуют зафиксировать глаза в одном положении; зрительная фиксация может укорачивать или даже устранять нистагм, таким образом, поэтому в идеале этот маневр выполняется в линзах Френцеля, чтобы сделать зрительную фиксацию на чем-либо невозможной.
Затем пациента возвращают в исходное положение и повторояют данную пробу с поворотом головы направо.
Затем пациент ложится лицом вниз, чтобы его голова оставалась повернутой на 45° и свисала над диагностическим столом примерно на 20°.
Головокружение и нистагм могут проявляться в течение 5–10 секунд (иногда до 30 секунд) (латентность). Симптомы длятся 10-30 секунд, затем уменьшаются и исчезают (например, из-за усталости).
Отмечается длительность нистагма и появление головокружения. Нистагм является торсионным и возникает, когда голова повернута к пораженному уху. Любое положение или маневр, вызывающий нистагм, следует повторить, чтобы убедиться, что нистагм истощился.
В отличие от позиционного нистагма, являющегося причиной ДППГ, позиционный нистагм, причиной которого является поражение ЦНС, имеет следующие характеристики:
Не отмечается латентность, утомляемость и тяжелые субъективные ощущения
Может продолжаться до тех пор, пока удерживается поза
Может быть вертикальным или с изменением направления
Ротаторные нистагмы часто имеют неожиданное направление
Если у пациента имеется нистагм, указывающий на поражение ЦНС, проводят МРТ головного мозга и внутреннего слухового прохода с гадолиниевым усилением.
Лечение доброкачественного пароксизмального головокружения
Применяют провокационные тесты для истощения симптоматики
Маневры для репозиционирования отолитов
ДППГ, как правило, исчезает спонтанно в течение нескольких недель или месяцев, однако может длиться и годами.
Поскольку короткие эпизоды могут повторяться в течение длительного времени, не рекомендуется принимать лекарства (например, те, которые используются при болезни Меньера). Часто к побочным эффектами препаратам относится нарушение равновесия.
Поскольку ДППГ является истощающимся, один из терапевтических подходов заключается в том, чтобы пациент выполнял провокационные маневры в начале дня в безопасной обстановке. В этом случае в течение дня головокружение практически не появляется.
Репозиционные маневры при ДППГ (ДППГ также называется каналитом) (чаще всего маневр Эпли или, реже, маневр Семонта или упражнения Брандта-Дароффа) включают в себя перемещение головы через серию определенных положений, предназначенных для перемещения блуждающих каналолитов в перепончатый мешочек ушного лабиринта После выполнения маневра Эпли или Семонта пациент должен стараться избегать сгибания или разгибания шеи в течение 1-2 дней. При необходимости эти маневры можно повторить. Упражнения Брандта-Дароффа выполняются 5 раз подряд, 3 раза в день, в течение примерно 2 недель или до тех пор, пока головокружение не исчезнет во время выполнения упражнений. Все эти приемы могут быть выполнены пациентом в домашних условиях.
Маневр Эпли: простое лечение распространенной причины головокружения
Маневр выполняют по часовой стрелке, следуя красным стрелкам, как показано ниже.
При выполнении маневра Симонта пациент сидит на середине смотрового стола. Пациент поворачивает голову в сторону здорового уха. Затем пациент ложится боком на смотровой стол на сторону пораженного уха и направленным вверх носом. Через 3 минуты пациента быстро возвращают в исходное положение и кладут на противоположный бок, но уже с опущенной головой. Через 3 минуты пациента возвращают в исходное положение и выпрямляют голову.
Пациента можно обучить выполнению упражнения Брандта-Дароффа. Пациент сидит ровно, затем ложится на один бок, при этом голову поворачивает вверх, чтобы нос находился под углом 45 градусов. Пациент остается в этом положении в течение примерно 30 секунд или до утихания головокружения, а затем переходит обратно в положение сидя. Такие же движения повторяют на противоположном боку. Этот цикл повторяют 5 раз подряд 3 раза/день, в течение приблизительно 2 недель или до тех пор, пока во время выполнения упражнений не будет ощущаться головокружение.
Основные положения
При ДППГ головокружение вызвано смещением кристаллов-отолитов в полукружный канал, а симптомы провоцируются движением головы.
Также могут возникать тошнота и рвота, но не шум в ушах или потеря слуха.
Диагноз ставится клинически, однако в случае необходимости исключения другой патологии рекомендовано проведение МРТ исследования.
Лечение с помощью репозиционных маневров при каналите (маневры Эпли и Симонта).
Лекарственные средства помогают редко; кроме того, возможно ухудшение симптоматики на фоне их приема.