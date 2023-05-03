Ганглионит узла коленца

Противовирусные препараты и кортикостероиды

Иногда при полном параличе лицевого нерва проводят хирургическую декомпрессию фаллопиева канала

Хотя нет надежных доказательств того, что кортикостероиды, противовирусные препараты или хирургическая декомпрессия оказывают влияние на течение синдрома Рамсея-Ханта, они являются единственно возможными эффективными методами лечения. Если используют кортикостероиды, то на начальном этапе лечения назначают преднизон по 60 мг перорально 1 раз в день в течение 4–7 дней, затем дозу постепенно снижают в течение следующих 2 недель. Продолжительность клинического течения может сократить терапия ацикловиром по 800 мг перорально 5 раз в день или валацикловиром по 1 г перорально 2 раза в день в течение 10 дней, эту терапию всегда назначают пациентам с ослабленным иммунитетом.

При головокружении эффективен прием диазепама 2–5 мг перорально каждые 4–6 часов. При болевом синдроме показаны оральные анальгетики. Постгерпетическую невралгию можно лечить с помощью медикаментозных средств (например, амитриптилин, нортриптилин, габапентин, прегабалин).

Роль хирургического лечения паралича лицевого нерва остается спорной; однако хирургическая декомпрессия фаллопиева канала может быть проведена, если паралич лицевого нерва полный (без видимых движений лица). Для того, чтобы лечение было эффективным, декомпрессия должна быть проведена в течение 2 недель от начала манифестации паралича лицевого нерва. Перед операцией проводят электронейрографию. Пациенты, у которых уменьшение подвижности лица составляет > 90%, обычно являются кандидатами на декомпрессию.