Ганглионит узла коленца

Опоясывающий герпес редко проявляется отитом, и поражает ганглии 8 черепно-мозгового нерва и коленчатый ганглий 7 (лицевого) черепно-мозгового нерва.
Реактивацию инфекции вирусом ветряной оспы называют Herpes zoster (опоясывающий герпес). Факторы риска реактивации включают иммунодефицит на фоне рака, химиотерапии, лучевой терапии, ВИЧ-инфекции. Как правило, вирус остается в латентном состоянии в дорсальных корешковых ганглиях, а его реактивация проявляется в виде болезненных кожных поражений вдоль расположения соответствующего дерматома. Однако в редких случаях вирус остается скрытым в коленчатом ганглии, а при повторной активации вызывает симптомы со стороны 7 и 8 пар черепно-мозговых нервов.
Симптомы и признаки синдрома Ханта
Симптомы отита, вызванного вирусом опоясывающего герпеса:
Сильная боль в ухе при появлении везикул
Преходящий или постоянный паралич лицевого нерва (напоминающий паралич Белла)
Головокружение в течение нескольких дней или недель
Тугоухость (которая может быть постоянной или разрешиться полностью или частично)
На ушной раковине, в наружном слуховом проходе, по походу ветвей лицевого нерва появляются высыпания в виде везикул. Менингоэнцефалитная симптоматика (например, головная боль, спутанность сознания, ригидность затылка) не характерна для данного заболевания. Возможно вовлечение в воспалительный процесс других черепных нервов.
Диагностика синдрома Рамсея-Ханта
Клиническая оценка
Отит, вызванный вирусом опоясывающего герпеса, обычно диагностируют клинически. В случае необходимости подтверждения вирусной этиологии заболевания исследуют отделяемое из везикул методом иммунофлюоресценции, при необходимости проводят МРТ исследование для исключения других диагнозов.
Лечение синдрома Рамсея-Ханта
Противовирусные препараты и кортикостероиды
Иногда при полном параличе лицевого нерва проводят хирургическую декомпрессию фаллопиева канала
Хотя нет надежных доказательств того, что кортикостероиды, противовирусные препараты или хирургическая декомпрессия оказывают влияние на течение синдрома Рамсея-Ханта, они являются единственно возможными эффективными методами лечения. Если используют кортикостероиды, то на начальном этапе лечения назначают преднизон по 60 мг перорально 1 раз в день в течение 4–7 дней, затем дозу постепенно снижают в течение следующих 2 недель. Продолжительность клинического течения может сократить терапия ацикловиром по 800 мг перорально 5 раз в день или валацикловиром по 1 г перорально 2 раза в день в течение 10 дней, эту терапию всегда назначают пациентам с ослабленным иммунитетом.
При головокружении эффективен прием диазепама 2–5 мг перорально каждые 4–6 часов. При болевом синдроме показаны оральные анальгетики. Постгерпетическую невралгию можно лечить с помощью медикаментозных средств (например, амитриптилин, нортриптилин, габапентин, прегабалин).
Роль хирургического лечения паралича лицевого нерва остается спорной; однако хирургическая декомпрессия фаллопиева канала может быть проведена, если паралич лицевого нерва полный (без видимых движений лица). Для того, чтобы лечение было эффективным, декомпрессия должна быть проведена в течение 2 недель от начала манифестации паралича лицевого нерва. Перед операцией проводят электронейрографию. Пациенты, у которых уменьшение подвижности лица составляет > 90%, обычно являются кандидатами на декомпрессию.