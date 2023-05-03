При вестибулярном нейроните возникает самокупирующийся приступ головокружения, связанный, предположительно, с воспалением вестибулярной порции 8 черепного нерва; некоторые вестибулярные нарушения могут персистировать.
Вестибулярный нейронит порой используется в качестве синонима вирусного лабиринтита. Однако вестибулярный нейронит проявляется только головокружением, тогда как при вирусном лабиринтите также имеет место шум в ушах, потеря слуха или оба симптома одновременно.
Хотя этиология неясна, подозвревается вирусная причина этого заболевания. Вестибулярный нейронит обычно односторонний.
Симптомами и признаками вестибулярного нейронита
К симптомам вестибулярного нейронита относится один приступ тяжелого головокружения, сопровождающийся тошнотой и рвотой, а также персистирующим нистагмом в сторону непораженной стороны, который длится от 7 до 10 дней. Нистагм горизонтальный, спонтанный, быстрый и направлен в сторону пораженного уха.
Отсутствие сопутствующего шума в ушах или тугоухости является отличительной чертой вестибулярного нейронита и помогает отличить его от болезни Меньера, а также от лабиринтита.
Состояние пациента приходит в норму в течение нескольких дней или недель после приступа. У некоторых пациентов наблюдается остаточное нарушение равновесия, особенно при быстрых движениях головы, возможно, по причине длительно существующего поражения вестибулярного аппарата.
Диагностика вестибулярного нейронита
Рекомендовано проведение аудиологического исследования, ЭНГ, МРТ исследования
Если врачи подозревают вестибулярный нейронит, исследования должны включать аудиологическую оценку, электронистагмографию с калорической пробой и МРТ головы с гадолиниевым усилением, с учетом состояния внутренних слуховых проходов, чтобы исключить другие диагнозы, такие как опухоль в области мостомозжечкового угла, кровоизлияние в ствол мозга или инфаркт. По данным МРТ исследования может быть усиление контрастирования 8 пары черепных нервов, связанное с воспалительным процессом.
Лечение вестибулярного нейронита
Симптоматически назначают противорвотные, антигисистаминные, бензодиазепины
Симптомы вестибулярного нейронита купируются в краткосрочной перспективе, как при болезни Меньера, т.е. антихолинергическими препаратами, противорвотными средствами (например, прохлорперазин или прометазин 25 мг ректально или 10 мг перорально каждые 6–8 часов), антигистаминными препаратами или бензодиазепинами, а также пульс-терапией кортикостероидами с быстрым снижением дозы. При сохранении рвоты рекомендовано внутривенное введение препаратов и электролитов. Длительное (т.е. более нескольких недель) применение препаратов, подавляющих активность вестибулярного аппарата, не рекомендуется, потому что эти препараты, особенно в пожилом возрасте, задерживают вестибулярную компенсацию.
Вестибулярная реабилитация (обычно проводимая физиотерапевтом) помогает компенсировать остаточный вестибулярный дефицит.
Основные положения
У пациентов наблюдается сильное, постоянное головокружение с тошнотой, рвотой и нистагмом в здоровую сторону; оно длится от нескольких дней до нескольких недель.
Вестибулярный нейронит не вызывает потерю слуха или шум в ушах.
Проведите тесты, чтобы исключить другие заболевания.
Лечение в основном симптоматическое с использованием противорвотных и антигистаминных препаратов или бензодиазепинов; кортикостероиды также могут быть эффективны в данном случае.