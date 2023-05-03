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Вестибулярный нейронит

(вирусный лабиринтит)

Авторы:Mickie Hamiter, MD, New York Presbyterian Columbia
Проверено/пересмотрено мая 2023

При вестибулярном нейроните возникает самокупирующийся приступ головокружения, связанный, предположительно, с воспалением вестибулярной порции 8 черепного нерва; некоторые вестибулярные нарушения могут персистировать.

Вестибулярный нейронит порой используется в качестве синонима вирусного лабиринтита. Однако вестибулярный нейронит проявляется только головокружением, тогда как при вирусном лабиринтите также имеет место шум в ушах, потеря слуха или оба симптома одновременно.

Хотя этиология неясна, подозвревается вирусная причина этого заболевания. Вестибулярный нейронит обычно односторонний.

Симптомами и признаками вестибулярного нейронита

К симптомам вестибулярного нейронита относится один приступ тяжелого головокружения, сопровождающийся тошнотой и рвотой, а также персистирующим нистагмом в сторону непораженной стороны, который длится от 7 до 10 дней. Нистагм горизонтальный, спонтанный, быстрый и направлен в сторону пораженного уха.

Отсутствие сопутствующего шума в ушах или тугоухости является отличительной чертой вестибулярного нейронита и помогает отличить его от болезни Меньера, а также от лабиринтита.

Состояние пациента приходит в норму в течение нескольких дней или недель после приступа. У некоторых пациентов наблюдается остаточное нарушение равновесия, особенно при быстрых движениях головы, возможно, по причине длительно существующего поражения вестибулярного аппарата.

Диагностика вестибулярного нейронита

  • Рекомендовано проведение аудиологического исследования, ЭНГ, МРТ исследования

Если врачи подозревают вестибулярный нейронит, исследования должны включать аудиологическую оценку, электронистагмографию с калорической пробой и МРТ головы с гадолиниевым усилением, с учетом состояния внутренних слуховых проходов, чтобы исключить другие диагнозы, такие как опухоль в области мостомозжечкового угла, кровоизлияние в ствол мозга или инфаркт. По данным МРТ исследования может быть усиление контрастирования 8 пары черепных нервов, связанное с воспалительным процессом.

Лечение вестибулярного нейронита

  • Симптоматически назначают противорвотные, антигисистаминные, бензодиазепины

Симптомы вестибулярного нейронита купируются в краткосрочной перспективе, как при болезни Меньера, т.е. антихолинергическими препаратами, противорвотными средствами (например, прохлорперазин или прометазин 25 мг ректально или 10 мг перорально каждые 6–8 часов), антигистаминными препаратами или бензодиазепинами, а также пульс-терапией кортикостероидами с быстрым снижением дозы. При сохранении рвоты рекомендовано внутривенное введение препаратов и электролитов. Длительное (т.е. более нескольких недель) применение препаратов, подавляющих активность вестибулярного аппарата, не рекомендуется, потому что эти препараты, особенно в пожилом возрасте, задерживают вестибулярную компенсацию.

Вестибулярная реабилитация (обычно проводимая физиотерапевтом) помогает компенсировать остаточный вестибулярный дефицит.

Основные положения

  • У пациентов наблюдается сильное, постоянное головокружение с тошнотой, рвотой и нистагмом в здоровую сторону; оно длится от нескольких дней до нескольких недель.

  • Вестибулярный нейронит не вызывает потерю слуха или шум в ушах.

  • Проведите тесты, чтобы исключить другие заболевания.

  • Лечение в основном симптоматическое с использованием противорвотных и антигистаминных препаратов или бензодиазепинов; кортикостероиды также могут быть эффективны в данном случае.

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