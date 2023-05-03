Вестибулярный нейронит

К симптомам вестибулярного нейронита относится один приступ тяжелого головокружения, сопровождающийся тошнотой и рвотой, а также персистирующим нистагмом в сторону непораженной стороны, который длится от 7 до 10 дней. Нистагм горизонтальный, спонтанный, быстрый и направлен в сторону пораженного уха.

Отсутствие сопутствующего шума в ушах или тугоухости является отличительной чертой вестибулярного нейронита и помогает отличить его от болезни Меньера, а также от лабиринтита.

Состояние пациента приходит в норму в течение нескольких дней или недель после приступа. У некоторых пациентов наблюдается остаточное нарушение равновесия, особенно при быстрых движениях головы, возможно, по причине длительно существующего поражения вестибулярного аппарата.