Симптомы, связанные с образованием газов

Отхождение газов из прямой кишки существенно варьирует в объеме и частоте. Пациенты, которых беспокоит избыточное отхождение газов, обычно не представляют, что является нормой (аналогично проблеме с частотой стула). В среднем частота отхождения газов составляет 13–21/день. Объективные записи о частоте отхождения газов (при введении пациентом дневника) – первый шаг в оценке симптома.

Кишечный газ – побочный продукт, образующийся в процессе метаболизма кишечных бактерий; минимальное количество газа поступает с проглатываемым воздухом или в результате обратной диффузии газов из кровотока (преимущественно азота). В процессе жизнедеятельности бактерий вырабатывается значительное количество водорода, метана и диоксида углерода.

Водород вырабатывается в больших количествах при синдроме мальабсорбции, а также после употребления определенных фруктов и овощей, содержащих неперевариваемые углеводы (например, печеных бобов), сахаров (например, фруктозы) или сахарных спиртов (например, сорбитола). У пациентов с дисахаридазной недостаточностью (наиболее часто дефицитом лактазы), большие количества дисахаридов поступают в толстую кишку, где они ферментируются с образованием водорода. При избыточном газообразовании в толстой кишке следует рассмотреть вероятность наличия заболеваний, протекающих с симптомом углеводной мальабсорбции, в частности целиакии, тропической спру, панкреатической недостаточности и др.

Метан также вырабатывается в процессе переработки сходных продуктов (в частности, пищевых волокон) бактериями толстой кишки. Тем не менее, у 10% людей в составе популяции микробов преобладают бактерии, вырабатывающие метан, а не водород.

Двуокись углерода также вырабатывается в процессе бактериального метаболима и генерируется при взаимодействии бикарбонатов и ионов водорода. Источником ионов водорода могут служить хлористоводородная кислота желудка или жирные кислоты, высвобождающиеся при расщеплении жиров – в ходе последнего иногда может образовываться несколько сотен мЭкв (миллиэквиваленты) ионов водорода. Кислые продукты, выделяющиеся при переработке неабсорбированных углеводов бактериями-обитателями толстой кишки, также могут вступать в реакцию с бикарбонатом с образованием углекислого газа. Хотя может наблюдаться эпизодическое вздутие, быстрое проникновение углекислого газа в кровоток предотвращает растяжение кишечника.

В основном диета объясняет вариабельность возникновения метеоризма у разных людей, но и другие малоизученные факторы (например, различный состав микрофлоры и моторика толстой кишки) также могут иметь значение.

Несмотря на потенциальную взрывоопасность водорода и метана, при метеоризме работа вблизи открытого пламени не опасна. Все же есть сообщения о взрывах газа, даже с фатальными последствиями, при применении диатермии во время хирургических вмешательств на тощей и ободочной кишках и при колоноскопии в условиях недостаточной подготовки кишечника.