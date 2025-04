Тестирование руководствуется клинической картиной и информацией о питании пациента.

Запор установленной этиологии (лекарственный, обусловленный травмой, постельным режимом) можно лечить симптоматически, не проводя дальнейших исследований. При наличии признаков кишечной непроходимости необходимо провести рентгеноскопию брюшной полости в вертикальном и горизонтальном положениях, в некоторых случаях – с заполнением кишки водо-растворимым контрастом для определения характера процесса; также могут потребоваться КТ или рентгеноскопия тонкой кишки с барием (см. также диагностирование кишечной непроходимости). При неясной этиологии в большинстве случаев проводятся колоноскопия и лабораторные исследования (общий анализ крови, исследование тиреотропного гормона, уровня гликемии натощак, электролитов и кальция).

Другие исследования обычно проводят при выявлении отклонений при вышеупомянутых обследованиях, а также при отсутствии эффекта симптоматического лечения. В текущем программном заявлении по тактике ведения пациентов с запорами Американской гастроэнтерологической ассоциации (American Gastroenterological Association's 2013 medical position statement on constipation) предлагается вводить в рацион клетчатку и/или применение безрецептурных слабительных. Если это исследование не дает результатов, следует выполнить аноректальную манометрию и тест экспульсии баллона для выявления заболеваний тазового дна и диссинергической дефекации (2). Если манометрия отрицательна, а основной жалобой является нечастая дефекация, нужно измерить время транзита по толстой кишке должно с помощью рентгеноконтрастных маркеров (маркеров Sitz), сцинтиграфии или беспроводной капсулы. У больных с хроническим запором важно видеть различие между гипокинетическим запором (исследования с рентгеноконтрастным Sitz маркером) и дисфункцией мышц тазового дна (маркеры сохраняются только в дистальной части толстой кишки). (См. также the American College of Gastroenterology's 2021 clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders.)