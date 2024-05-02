Запор характеризуется затруднением дефекации либо редкой дефекацией, плотной консистенцией стула, а также ощущением неполного опорожнения прямой кишки. (См. также Запор у детей [Constipation in Children]).
Функция опорожнения кишечника весьма изменчива и зависиn от условий внешней среды. Характер дефекации существенно варьирует у разных людей и связан с возрастом, физиологическими особенностями, диетой, социальными и культурными особенностями. Некоторым пациентам свойственно проявлять необоснованную озабоченность характером опорожнения кишечника. Для жителей западных стран нормальная частота стула составляет от 2–3 раза/день до 2–3 раза/неделю.
Многие люди убеждены в том, что стул должен быть ежедневным, и при более редкой дефекации предъявляют жалобы на запор. Другие обращают внимание на вид (размер порции, форму, цвет) и консистенцию каловых масс. Подчас основная жалоба состоит в чувстве неудовлетворенности дефекацией, неполного опорожнения прямой кишки. Запор связывают с другими симптомами (боль в животе, тошнота, общая слабость, снижение аппетита), которые в действительности служат проявлениями основного заболевания (например, синдрома раздраженного кишечника [СРК], депрессии). Пациентам не следует ожидать, что все симптомы разрешатся при достижении ежедневного стула, а меры для улучшения функции кишечника должны быть разумными.
Пациенты, страдающие обсессивно-компульсивным расстройством, часто ощущают необходимость ежедневно избавлять организм от «нечистых» отходов. Такие пациенты проводят много времени в туалете или постоянно применяют слабительные.
Этиология запора
Острый запор предполагает органическую причину, в то время как хронический запор может быть органическим или функциональным (см. таблицу Причины запоров).
Во многих случаях запор связан с замедленным продвижением содержимого в толстой кишке. Эта задержка может быть вызвана приемом лекарств или запрещенных препаратов (например, опиоидов), органическими заболеваниями, нарушением функции дефекации (например, дисфункцией тазового дна) или расстройством, вызванным диетой (см. таблицу Пищевые продукты, оказывающие влияние на желудочно-кишечную функцию). При расстройствах дефекации нарушаются пропульсивные движения прямой кишки, расслабление лобково-прямокишечной мышцы и/или наружного анального сфинктера. При СРК выражена клиническая симптоматика (боль/дискомфорт в животе, нарушения стула), но нарушений кишечного транзита и аноректальных функций в основном не отмечается. Однако нарушение дефекации возможно в рамках СРК.
Чрезмерное натуживание, по всей видимости, связанное с дисфункцией тазового дна, способствует развитию заболеваний аноректальной области (например, геморроя, анальных трещин, ректального пролапса) и даже может сопровождаться синкопальным состоянием.
Каловый завал как причина или следствие запора нередко развивается у пожилых пациентов, особенно при длительном постельном режиме и снижении двигательной активности. Также он может возникать после исследований с барием (при пероральном приеме или введении в клизме).
Причины запора
Причины
Примеры
Острый запор*
Кишечная непроходимость
Динамическая кишечная непроходимость
Перитонит, тяжелое острое заболевание (например, сепсис), травма головы или спинного мозга, постельный режим
Медицинские препараты
Препараты с антихолинергическим действием (например, антигистаминные, антипсихотические, антипаркинсонические препараты, спазмолитики), катионы (железо, алюминий, кальций, барий, висмут), опиоиды, блокаторы кальциевых каналов, общие анестетики
Развитие запора после начала применения препарата
Хронический запор*
Опухоль толстой кишки
Нарушения обмена веществ
Сахарный диабет, гипотиреоз, гипокальциемия или гиперкальциемия, беременность, уремия, порфирия
Расстройства центральной нервной системы
Болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт, заболевания спинного мозга
Заболевания периферических нервов
Системные заболевания
Системная склеродермия, амилоидоз, воспалительная миопатия, миотоническая дистрофия
Функциональные заболевания
Запор с замедленный транзитом, синдром раздраженного кишечника, дисфункция тазового дна (функциональные расстройства дефекации)
Пищевые факторы
Низкий уровень потребления пищевых волокон, диета с ограничением употребления сахара, постоянное злоупотребление слабительными
Диссинергическая дефекация
Асинхронность аноректальных мышц, приводящая к затруднению эвакуации и запору; как правило, ощущение неполной эвакуации в сочетании с чрезмерным натуживанием и, в частности, пальцевым освобождением толстой кишки от каловых масс
* Наблюдается перекрест причин острого и хронического запора. В частности, нередкой причиной хронического запора служит побочное действие лекарств.
Продукты, часто влияющие на гастроинтестинальные функции
Пищевые продукты, могущие вызвать понос и/или чрезмерное газообразование
Все напитки, содержащие кофеин, особенно кофе с цикорием
Персики, груши, вишни, яблоки
Фруктовые соки: оранжевый, клюквы, яблочный
Спаржа и крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, белокочанная и брюссельская капуста
Хлеб с отрубями, хлеб из цельной пшеницы, продукты с высоким содержанием клетчатки
Кондитерские изделия, конфеты, шоколад, вафли с сиропом, пончики
Алкоголь
Молоко и молочные продукты (для людей, чувствительных к лактозе)
Пищевые продукты, могущие вызвать запор или помогающие контролировать понос
Белый рис, белый хлеб, картофель, макаронные изделия
Мясо, телятина, птица, рыба
Вареные овощи
Бананы
Обследование при запорах
Анамнез
В анамнезе настоящего заболевания у пациента необходимо выяснить информацию о частоте его стула на протяжении всей жизни, его консистенции, необходимости напрягаться или использовать промежностные маневры (например, надавливать на промежность, ягодичную область или ректо-вагинальную стенку) во время дефекации. Следует оценить удовлетворенность после дефекации, включая частоту и продолжительность использования слабительных или клизм. Необходимо уточнить наличие крови в испражениях, ее количество и длительность эпизодов гематохезии.
Оценка состояния различных систем направлена на выявление симптомов основного заболевания; например, уменьшение объема стула или примесь крови в нем (возможно, из-за рака). Необходимо обращать внимание и на общие симптомы (например, похудание), указывающие на хронические заболевания.
Анамнез перенесенных заболеваний позволяет выявить указания на уже имеющиеся заболевания, предшествующие хирургические вмешательства на брюшной полости и признаки метаболических (гипотиреоз, сахарный диабет) и неврологических расстройств (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, повреждения спинного мозга). Внимательно оценивают прием лекарств, предписанных и не предписанных врачом, в особенности антихолинергических средств и опиоидов.
Объективное обследование
Общий осмотр пациента проводят с целью выявления признаков системной патологии, в частности наличия лихорадки, кахексии.
При пальпации живота обращают внимание на возможное наличие объемных образований.
При ректальном исследовании не только исключают наличие трещин, стриктур, объемных образований (в т.ч. калового завала), выделения крови, но также оценивают давление покоя в анальном канале (пуборектальный «подъем» при сжатом состоянии анального сфинктера), степень опущения промежности во время симулированной дефекации и чувствительность прямой кишки. При расстройствах дефекации может отмечаться повышение давления покоя в анальном канале (анизмус), снижение (< 2 см) и повышение (> 4 см) степени опущения тазового дна при натуживании и/или парадоксальное сокращение лобково-прямокишечной мышцы при симулированной дефекации.
Тревожные симптомы
Определенные признаки могут указывать на наличие серьезной патологии, служащей причиной хронического запора:
Вздутие живота, выраженный тимпанит
Рвота
примесь крови в стуле;
Снижение веса
Впервые возникший или прогрессирующий тяжелый запор в пожилом возрасте
Интерпретация результатов
Определенные симптомы (ощущение препятствия, блокады при дефекации, продолжительная или затрудненная дефекация, необходимость в пальцевом высвобождении кала из прямой кишки), в особенности сочетающиеся с нарушениями движений промежности (повышением или уменьшением степени опущения) во время симулированной дефекации, позволяют заподозрить расстройство дефекации. Выраженное вздутие живота с тимпанитом, особенно при одновременном наличии тошноты и рвоты, указывает на возможность механической непроходимости.
При хроническом запоре с умеренно выраженным дискомфортом в животе и указаниями на длительный прием слабительных средств можно предположить наличие запора с замедленным транзитом.
Развитие острого запора, совпадающее по времени с началом приема препарата, способного вызывать запор, при отсутствии симптомов тревоги указывает на то, что нарушение стула обусловлено воздействием лекарства.
Недавно возникший запор, сохраняющийся на протяжении недель или имеющий перемежающийся характер, но с нарастанием частоты появления и выраженности при неясности причин его развития диктует необходимость исключения опухоли толстой кишки и других причин частичной непроходимости.
Необходимость избыточного натуживания, чрезмерно длительная дефекация, чувство неполного опорожнения прямой кишки с необходимостью «ручного вспоможения» или без него указывают на расстройство дефекации.
При формировании калового завала у пациентов могут отмечаться схваткообразные боли и подтекание жидкой слизи или жидкого кала в обход калового завала, что создает впечатление о наличии диареи (парадоксальная диарея).
При СРК в типичных случаях наблюдается сочетание боли в животе с нарушениями стула. Пациенты с хроническим запором, которые не соответствуют критериям СРК, могут иметь функциональный запор (1).
Обследование
Тестирование руководствуется клинической картиной и информацией о питании пациента.
Запор установленной этиологии (лекарственный, обусловленный травмой, постельным режимом) можно лечить симптоматически, не проводя дальнейших исследований. При наличии признаков кишечной непроходимости необходимо провести рентгеноскопию брюшной полости в вертикальном и горизонтальном положениях, в некоторых случаях – с заполнением кишки водо-растворимым контрастом для определения характера процесса; также могут потребоваться КТ или рентгеноскопия тонкой кишки с барием (см. также диагностирование кишечной непроходимости). При неясной этиологии в большинстве случаев проводятся колоноскопия и лабораторные исследования (общий анализ крови, исследование тиреотропного гормона, уровня гликемии натощак, электролитов и кальция).
Другие исследования обычно проводят при выявлении отклонений при вышеупомянутых обследованиях, а также при отсутствии эффекта симптоматического лечения. В текущем программном заявлении по тактике ведения пациентов с запорами Американской гастроэнтерологической ассоциации (American Gastroenterological Association's 2013 medical position statement on constipation) предлагается вводить в рацион клетчатку и/или применение безрецептурных слабительных. Если это исследование не дает результатов, следует выполнить аноректальную манометрию и тест экспульсии баллона для выявления заболеваний тазового дна и диссинергической дефекации (2). Если манометрия отрицательна, а основной жалобой является нечастая дефекация, нужно измерить время транзита по толстой кишке должно с помощью рентгеноконтрастных маркеров (маркеров Sitz), сцинтиграфии или беспроводной капсулы. У больных с хроническим запором важно видеть различие между гипокинетическим запором (исследования с рентгеноконтрастным Sitz маркером) и дисфункцией мышц тазового дна (маркеры сохраняются только в дистальной части толстой кишки). (См. также the American College of Gastroenterology's 2021 clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders.)
Справочные материалы по обследованиям
1. Lacy BE, Mearin F, Chang L, et al: Bowel disorders. Gastroenterology 150(6):1393–1407, 2016. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.031
2. Rao SCS, Tanisa Patcharatrakul T: Diagnosis and treatment of dyssynergic defecation. J Neurogastroenterol Motil 22(3):423–435, 2016. doi: 10.5056/jnm16060
Лечение запоров
Целесообразна отмена «виновных» лекарственных препаратов (при возможности)
Повышение потребления пищевых волокон
Возможно назначение пробного курса лечения осмотическим слабительным
Лечение выявленных патологических состояний.
См. краткое изложение в таблице Препараты для лечения запора. К назначению слабительных следует подходить обоснованно. Некоторые из них (например, фосфаты, отруби, целлюлоза) связывают лекарства и препятствуют их всасыванию. Ускорение транзита содержимого ведет к вымыванию лекарств и питательных веществ из мест наиболее оптимального всасывания. Противопоказания к назначению слабительных включают острую боль в животе неясного происхождения, воспалительные заболевания кишечника, кишечную непроходимость, желудочно-кишечное кровотечение и каловый завал. Имеющиеся данные об эффективности, стоимости и потенциальных побочных эффектах медикаментов должны учитываться при лечении пациентов и рассматриваться в руководствах профессиональных обществ.(1).
Диета и образ жизни
В рационе должно содержаться достаточное количество пищевых волокон (как правило, 15–20 г/день) для достижения адекватного объема каловых масс. Волокна в составе овощей, в основном непереваримые и невсасывающиеся, увеличивают объем кала. Определенные компоненты растительных волокон абсорбируют воду, что смягчает консистенцию кала и облегчает пассаж. Рекомендуется употреблять фрукты и овощи как источник волокон, а злаки – как источник отрубей. Добавки, содержащие пищевые волокна, особенно эффективны при запоре с нормальным транзитом, но малодейственны при запоре с замедленным транзитом и расстройствах дефекации.
Следует формировать правильные привычки. Пациенты должны стремиться опорожнять кишечник ежедневно в одно и то же время, предпочтительно через 15–45 минут после завтрака, т.к. прием пищи стимулирует двигательную активность толстой кишки. Первоначально для того, чтобы добиться регулярной и нефорсированной дефекации, можно применять глицериновые свечи.
Пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством нуждаются в лечении этого заболевания. В дополнение к этому врач должен разъяснить, что ежедневное опорожнение кишечника не является обязательным, что следует обеспечить кишечнику возможность самостоятельной работы, а частое применение слабительных или клизм (> 1 раза в 3 дня) уменьшает перистальтическую активность.
Средства для лечения запора
Возбудитель
Некоторые побочные эффекты
Пищевые волокна*
Отруби
Вздутие живота, метеоризм, мальабсорбция железа и кальция
Подорожник
Вздутие, избыточное отхождение газов
Метилцеллюлоза
Вздутие выражено меньше, чем при приеме других волокон
Поликарбофил кальция
Вздутие, избыточное отхождение газов
Мягчительные средства
Докузат натрия
Неэффективен при тяжелом запоре
Глицерин
Раздражение прямой кишки
Минеральное масло
Липоидная пневмония, мальабсорбция жирорастворимых витаминов, дегидратация, недержание кала
Осмотические слабительные
Сорбитол
Преходящие схваткообразные боли в животе, избыточное отхождение газов
Лактулоза
Те же, что у сорбитола
Полиэтиленгликоль
Недержание кала (в зависимости от дозы)
Магний
Токсическое действие магния, дегидратация, схваткообразные боли в животе, недержание кала, диарея
Фосфат натрия
Отдельные случаи развития острой почечной недостаточности
Стимулирующие средства
Антрахиноны
Схваткообразные боли в животе, дегидратация, меланоз толстой кишки, мальабсорбция, возможно повреждение интрамуральных нервных сплетений
Бисакодил
Недержание кала, гипокалиемия, схваткообразные боли в животе, жжение в прямой кишке при ежедневном применении в виде суппозиториев
Линаклотид†
Боль в животе, метеоризм
Противопоказан детям < 2 лет и пациентам с диагностированной или подозреваемой механической желудочно-кишечной непроходимостью
Любипростон†‡
Тошнота, особенно натощак, и головная боль
Плеканатид †
Головокружение, нечасто инфекция мочевыводящих путей
Прукалоприд †
Головная боль, боль в животе, повышенный риск депрессии и суицидальных попыток
Тенапанор†
Тяжелая диарея, обезвоживание, вздутие живота, метеоризм и головокружение
Клизмы
Минеральное масло/оливковое масло
Недержание кала, механическая травма
Водопроводная вода
Механическая травма
Фосфат
Раздражение слизистой прямой кишки, гиперфосфатемия§, механическая травма
Мыльная пена
Раздражение слизистой прямой кишки, механическая травма
Антагонисты периферического действия мю-опиоидных рецепторов (PAMORA)
Альвимопан
Противопоказан пациентам с кишечной непроходимостью
Возможность увеличения риска сердечно-сосудистых событий (например, инфаркта миокарда)
Метилналтрексон
Подкожное дозирование исходя из массы тела у пациентов на поздних стадиях заболевания
Если через 3 дня улучшение не наступило, необходимо возобновить предыдущую слабительную терапию
Противопоказан при подтвержденной или подозреваемой кишечной непроходимости
Налдемедин
Противопоказан при подтвержденной или подозреваемой кишечной непроходимости
Налоксегол
Противопоказан при подтвержденной или подозреваемой кишечной непроходимости
* Дозу добавок, содержащих пищевые волокна, следует увеличивать до рекомендуемой постепенно, в течение нескольких недель. Добавки с пищевыми волокнами назначаются перорально.
† Этот препарат доступен только по рецепту.
‡ Любипростон одобрен для длительного применения.
§ Из-за риска гиперфосфатемии фосфаты не следует назначать пациентам с заболеваниями почек.
Adapted from Romero Y, Evans JM, Fleming KC, Phillips SF: Constipation and fecal incontinence in the elderly population. Mayo Clin Proc 71(1):81–92, 1996. doi: 10.4065/71.1.81; by permission.
Типы слабительных средств
Объемные слабительные (например, псиллиум, кальция поликарбофил, метилцеллюлоза) обладают более медленным и мягким действием и являются наиболее безопасными средствами очищения кишечника. С целью предотвращения завала их необходимо назначать в постепенно нарастающей дозе – в идеале 3–4 раза в день с достаточным количеством жидкости (дополнительно – 500 мл/день), до достижения более мягкого объемистого стула. Вздутия можно избежать, постепенно подбирая дозировку пищевых волокон до рекомендуемой дозы либо переходя на синтетические волокна, такие как метилцеллюлоза.
Осмотические слабительные содержат плохо абсорбируемые поливалентные ионы (в частности, магний, фосфат, сульфат), полимеры (в частности, полиэтиленгликоль) или углеводы (например, лактулозу, сорбитол), которые задерживаются в толстой кишке, повышают осмотическое давление и образуют ток воды в просвет. Повышение внутрипросветного объема стимулирует перистальтику. Подобные средства обычно вызывают эффект в течение 3 часов.
В целом осмотические слабительные достаточно безопасны даже при их регулярном приеме. Однако фосфат натрия не целесообразно применять для очищения толстой кишки, т.к. в отдельных случаях он может вызвать острую почечную недостаточность даже после однократного применения с целью подготовки кишечника. Эти эффекты наблюдались преимущественно у пожилых при исходном наличии патологии почек, а также у тех, кто принимал лекарства, способные нарушать перфузию почек или их функцию (например, диуретики, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы ангиотензиновых рецепторов II типа). Также магний и фосфат частично абсорбируются и могут оказывать токсическое действие при некоторых состояниях (например, почечной недостаточности). Натрий (в составе некоторых препаратов) может усугублять сердечную недостаточность. При приеме данных средств в больших дозах или часто возможны расстройства водно-электролитного баланса. Другой способ очищения толстой кишки перед проведением диагностических вмешательств, операций, а также иногда с целью лечения хронического запора – назначение большого объема сбалансированного осмотического слабительного (например, полиэтиленгликоль-электролитного раствора) перорально или через назогастральный зонд.
Секреторные или стимулирующие слабительные (например, фенолфталеин, бисакодил, антрахиноны, касторовое масло, антрахиноны) оказывают раздражающее действие на слизистую кишечника или непосредственно стимулируют нервные окончания подслизистого и межмышечного сплетения. Бисакодил – эффективное быстродействующее слабительное при хроническом запоре. Антрахиноны сенны, каскары, алоэ и ревеня – наиболее распространенные компоненты растительных и безрецептурных слабительных. Они проходят в измененном виде в толстую кишку, где под действием бактерий превращаются в активные формы.
Побочные эффекты – аллергические реакции, потеря электролитов, меланоз толстой кишки, лаксативная болезнь. Меланоз толстой кишки – черно-коричневая пигментация слизистой, вызванная неизвестным пигментом. Лаксативная болезнь означает изменение стенок толстой кишки, выявляемое при ирригоскопии у пациентов, длительно принимающих стимулирующие слабительные. Катартическая толстая кишка может вызывать запор, что приводит к более частому использованию слабительных, следовательно усилению запора, создавая порочный круг. Неясно, вызваны ли подобные изменения, которые связывают с поражением нейронов мышечного сплетения антрахинонами, современными средствами или другими нейротоксическими агентами (например, подофиллином), которые отозваны с рынка. Нет четких даных о повышении риска рака толстой кишки при длительном применении антрахинонов.
Клизмы можно применять, используя водопроводную воду или специальные имеющиеся в продаже гипертонические растворы.
Мягчительные средства (например, докузат, минеральное масло) действуют отсроченно, смягчая консистенцию каловых масс и облегчая их отхождение. Однако они не обладают мощным стимулирующим действием на дефекацию. Докузат представляет собой сурфактант, удерживающий воду в составе кала, смягчающий его консистенцию и увеличивающий объем.
Периферически действующие антагонисты мю-опиоидных рецепторов (PAMORA; например, метилналтрексон, налоксегол, налдемедин) можно использовать для лечения опиоид-индуцированных запоров, которые не устраняются другими методами. Алвимопан является мю-опиоидным антагонистом, который может краткосрочно использоваться в условиях стационара для лечения послеоперационной кишечной непроходимости у пациентов хирургического профиля.
Каловый завал
Первым шагом в устранении калового завала служит очистительная клизма с водопроводной водой с последующей постановкой клизм малого объема (100 мл), с введением имеющихся в продаже гипертонических растворов.
При неэффективности клизм может быть необходимым ручное удаление каловых масс по фрагментам. Данная процедура болезненная, поэтому показана аппликация местных анестетиков периректально или в просвет прямой кишки (в частности, 5%-ная лидокаиновая мазь или 1%-ная дибукаиновая мазь). В части случаев применяется седация.
Справочные материалы по лечению
1. Chang L, Chey WD, Imdad A, et al. American Gastroenterological Association-American College of Gastroenterology Clinical Practice Guideline: Pharmacological Management of Chronic Idiopathic Constipation. Gastroenterology. 2023;164(7):1086-1106. doi:10.1053/j.gastro.2023.03.214
Основы гериартрии: запор
Запор распространен у пожилых людей вследствие пониженного потребления пищевых волокон, снижения физической активности, сопутствующих заболеваний и применения препаратов, влияющих на функцию кишечника. Многие пожилые люди неправильно представляют, какой режим опорожнения кишечника является нормальным и регулярно принимают слабительное.
Предрасполагают к запору у пожилых также повышение комплаенса и снижение чувствительности прямой кишки (таким образом, для возникновения позыва на дефекацию требуется накопление большего объема кала в прямой кишке).
Основные положения
Распространены лекарственные запоры (в частности, на фоне приема антихолинергических препаратов или опиоидов).
При возникновении острого и затяжного запора следует заподозрить механическую обструкцию толстой кишки.
Если прием пищевых волокон и/или слабительных средств не вызывает улучшения, следует провести аноректальную манометрию и тест экспульсии баллона, чтобы исключить дисфункцию тазового дна.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
American Gastroenterological Association: Medical position statement on constipation (2013)
American College of Gastroenterology: Clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders (2021)
American Gastroenterological Association-American College of Gastroenterology: Clinical Practice Guideline: Pharmacological Management of Chronic Idiopathic Constipation (2023)
Дисхезия
Дисхезия (которую также можно назвать диссинергией, нарушением эвакуации, дисфункцией тазового дна или анальных сфинктеров или функциональными нарушениями дефекации) представляет собой затруднение дефекации. Пациенты ощущают заполнение прямой кишки и непродуктивный позыв на стул. Причиной дисхезии служат нарушения координированной деятельности мышц тазового дна и анальных сфинктеров. Для подтверждения диагноза проводится оценка аноректальных функций. Лечение может представлять сложности, показала эффективность биофидбэк-терапия.
Этиология дисхезии
В норме при дефекации одновременно с повышением ректального давления происходит расслабление наружного анального сфинктера. Рассогласование наблюдается при дисфункциях различного типа (например, при нарушениях сократимости прямой кишки, избыточном сокращении стенки живота, парадоксальном сокращении ануса, нарушении расслабления ануса), причины которых неясны. Функциональные расстройства дефекации могут проявляться в любом возрасте. В отличие от этого болезнь Гиршпрунга, при которой отсутствует ингибиторный ректоанальный рефлекс, практически всегда манифестирует в период младенчества или детском возрасте. Люди с синдром раздраженного кишечника (СРК) могут иметь СРК-ассоциированное нарушение дефекации, что приводит к дисхезии.
Симптомы и признаки дисхезии
Ощущение заполненности каловыми массами прямой кишки может сохраняться или отсутствовать. Несмотря на длительное натуживание, эвакуация затруднена или невозможна, это наблюдается даже при мягкой консистенции кала и поставновке клизмы.
Пациенты описывают ощущение препятствия в толстой кишке, иногда прибегают к ручному удалению кала или надавливанию на промежность или стенку влагалища для облегчения дефекации.
Частота дефекации может быть нормальной или сниженной.
Диагностика дисхезии
Аноректальная манометрия и удаление ректального шарика
При исследовании прямой кишки и органов таза может определяться гипертонус мышц тазового дна и анальных сфинктеров. При натуживании ожидаемое расслабление ануса и промежности может не определяться. При избыточном натуживании при нарушении расслабления ануса наблюдается пролабирование передней стенки прямой кишки во влагалище ректоцеле обычно формируется вторично, а не первично. Длительно сохраняющаяся дисхезия и необходимость хронического натуживания могут привести к образованию солитарной язвы прямой кишки, или пролапса слизистой оболочки различной степени выраженности или чрезмерного опущения промежности и энтероцеле.
Для подтверждения диагноза проводятся аноректальная манометрия, тест экспульсии баллона из прямой кишки, в ряде случаев дополняемые магнитно-резонансной дефекографией. (См. также the American College of Gastroenterology's 2021 clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders.)
Лечение дисхезии
Биологическая обратная связь
У пациентов с рефрактерными к лечению запорами важно оценить аноректальные функции, потому что применение слабительных средств не дает желаемого эффекта.
Биофидбэк-терапия способствует координированному сокращению мышц брюшной стенки и расслаблению тазового дна при дефекации, регрессии симптомов запора. Однако тренировка тазового дна – высокоспециализированный метод лечения, доступный не во всех центрах. Необходимо ведение пациента командой специалистов (физиотерапевтом, диетологом, специалистом по поведенческой терапии, гастроэнтерологом).
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
American College of Gastroenterology: Clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders (2021)