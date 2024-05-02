Объемные слабительные (например, псиллиум, кальция поликарбофил, метилцеллюлоза) обладают более медленным и мягким действием и являются наиболее безопасными средствами очищения кишечника. С целью предотвращения завала их необходимо назначать в постепенно нарастающей дозе – в идеале 3–4 раза в день с достаточным количеством жидкости (дополнительно – 500 мл/день), до достижения более мягкого объемистого стула. Вздутия можно избежать, постепенно подбирая дозировку пищевых волокон до рекомендуемой дозы либо переходя на синтетические волокна, такие как метилцеллюлоза.

Осмотические слабительные содержат плохо абсорбируемые поливалентные ионы (в частности, магний, фосфат, сульфат), полимеры (в частности, полиэтиленгликоль) или углеводы (например, лактулозу, сорбитол), которые задерживаются в толстой кишке, повышают осмотическое давление и образуют ток воды в просвет. Повышение внутрипросветного объема стимулирует перистальтику. Подобные средства обычно вызывают эффект в течение 3 часов.

В целом осмотические слабительные достаточно безопасны даже при их регулярном приеме. Однако фосфат натрия не целесообразно применять для очищения толстой кишки, т.к. в отдельных случаях он может вызвать острую почечную недостаточность даже после однократного применения с целью подготовки кишечника. Эти эффекты наблюдались преимущественно у пожилых при исходном наличии патологии почек, а также у тех, кто принимал лекарства, способные нарушать перфузию почек или их функцию (например, диуретики, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы ангиотензиновых рецепторов II типа). Также магний и фосфат частично абсорбируются и могут оказывать токсическое действие при некоторых состояниях (например, почечной недостаточности). Натрий (в составе некоторых препаратов) может усугублять сердечную недостаточность. При приеме данных средств в больших дозах или часто возможны расстройства водно-электролитного баланса. Другой способ очищения толстой кишки перед проведением диагностических вмешательств, операций, а также иногда с целью лечения хронического запора – назначение большого объема сбалансированного осмотического слабительного (например, полиэтиленгликоль-электролитного раствора) перорально или через назогастральный зонд.

Секреторные или стимулирующие слабительные (например, фенолфталеин, бисакодил, антрахиноны, касторовое масло, антрахиноны) оказывают раздражающее действие на слизистую кишечника или непосредственно стимулируют нервные окончания подслизистого и межмышечного сплетения. Бисакодил – эффективное быстродействующее слабительное при хроническом запоре. Антрахиноны сенны, каскары, алоэ и ревеня – наиболее распространенные компоненты растительных и безрецептурных слабительных. Они проходят в измененном виде в толстую кишку, где под действием бактерий превращаются в активные формы.

Побочные эффекты – аллергические реакции, потеря электролитов, меланоз толстой кишки, лаксативная болезнь. Меланоз толстой кишки – черно-коричневая пигментация слизистой, вызванная неизвестным пигментом. Лаксативная болезнь означает изменение стенок толстой кишки, выявляемое при ирригоскопии у пациентов, длительно принимающих стимулирующие слабительные. Катартическая толстая кишка может вызывать запор, что приводит к более частому использованию слабительных, следовательно усилению запора, создавая порочный круг. Неясно, вызваны ли подобные изменения, которые связывают с поражением нейронов мышечного сплетения антрахинонами, современными средствами или другими нейротоксическими агентами (например, подофиллином), которые отозваны с рынка. Нет четких даных о повышении риска рака толстой кишки при длительном применении антрахинонов.

Клизмы можно применять, используя водопроводную воду или специальные имеющиеся в продаже гипертонические растворы.

Мягчительные средства (например, докузат, минеральное масло) действуют отсроченно, смягчая консистенцию каловых масс и облегчая их отхождение. Однако они не обладают мощным стимулирующим действием на дефекацию. Докузат представляет собой сурфактант, удерживающий воду в составе кала, смягчающий его консистенцию и увеличивающий объем.

Периферически действующие антагонисты мю-опиоидных рецепторов (PAMORA; например, метилналтрексон, налоксегол, налдемедин) можно использовать для лечения опиоид-индуцированных запоров, которые не устраняются другими методами. Алвимопан является мю-опиоидным антагонистом, который может краткосрочно использоваться в условиях стационара для лечения послеоперационной кишечной непроходимости у пациентов хирургического профиля.