Аппендицит

Классические симптомы острого аппендицита включают

боль в эпигастрии или области пупка, сопровождающуюся кратковременной тошнотой, рвотой, анорексией

Через несколько часов боль смещается в правый нижний квадрант живота. Боль усиливается при кашле и движении.

Классические признаки аппендицита:

Отдающая в правый нижний квадрант болезненность в точке Мак-Бурнея (на границе средней и наружной трети линии, соединяющей пупок с передне-верхней остью подвздошной кости)

Дополнительные признаки аппендицита – боль в правом нижнем квадранте живота при пальпации в левом нижнем квадранте (симптом Ровзинга), нарастание боли при пассивном разгибании в правом тазобедренном суставе, что сопровождается растяжением подвздошно-поясничной мышцы (псоас-симптом), а также боль, вызванная пассивной ротацией согнутого бедра кнутри (симптом запирательной мышцы).

Часто отмечается лихорадка низких градаций (ректальная температура 37,7–38,3° C).

Многие вариации симптомов и признаков аппендицита встречаются у > 50% пациентов. Боль может не иметь локализованного характера, особенно у детей. Болезненность может быть диффузной или, в редких случаях, отсутствовать. Пальпаторная болезненность может иметь разлитой характер и в отдельных случаях отсутствовать; при наличии диареи необходимо заподозрить ретроцекальное расположение аппендикса. В моче могут выявляться эритроциты или лейкоциты.

У пожилых и беременных нередки атипичные проявления; в меньшей степени выражены боль и местная пальпаторная болезненность.