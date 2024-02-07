Эозинофильный эзофагит

Эндоскопическое исследование с биопсией

Иногда исследование глотания с помощью бариевой взвеси

Для типичного пациента с эозинофильным эзофагитом характерно нарушение глотания твёрдой пищи, а также атопия в анамнезе. Диагноз эозинофильного эзофагита также рассматривается в случаях, когда симптомы рефлюкса не купируются кислотоподавляющей терапией. Оно должно также рассматриваться для взрослых, у которых наблюдается затруднённое прохождение пищи по пищеводу или у взрослых, которые испытывают некардиальную боль в груди.

Для постановки диагноза требуется проведение эндоскопии с биопсией, демонстрирующих инфильтрацию эозинофилов (≥ 15 эозинофилов в поле зрения при использовании максимального увеличения). Хотя визуальные изменения (такие как линейные борозды, стриктуры, расположенные друг над другом круглые кольца) могут быть заметны при эндоскопии, часто внешний вид является нормальным, поэтому необходимо проведение биопсии. Поскольку ГЭРБ также может быть причиной эозинофильных инфильтратов, пациентам, имеющим в основном симптомы рефлюкса, следует проводить биопсию; образцы проксимального и среднего отделов пищевода должны обрабатываться отдельно от образцов дистального отдела пищевода.

Эндоскопические изображения нарушений при эозинофильном эзофагите Борозды при эозинофильнном эзофагите Image provided by Kristle Lynch, MD. Кольца и стриктуры при эозинофильном эзофагите Image provided by Kristle Lynch, MD. Экссудаты при эозинофильном эзофагите Image provided by Kristle Lynch, MD. Борозды при эозинофильнном эзофагите Image provided by Kristle Lynch, MD. Кольца и стриктуры при эозинофильном эзофагите Image provided by Kristle Lynch, MD. Экссудаты при эозинофильном эзофагите Image provided by Kristle Lynch, MD.

Исследование глотания с помощью бариевой взвеси может показать расположенные друг над другом круглые кольца ("кошачий пищевод"), сужение пищевода или стриктуры.

Импедансная планиметрия иногда используется у пациентов с выраженными симптомами для обнаружения малозаметных стриктур.

Для выявления возможных триггеров часто проводится тестирование на пищевые аллергии, но оно приносит минимальную пользу, поскольку эозинофильный эзофагит не считается IgE-опосредованным.