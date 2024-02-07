Нарушения моторики пищевода включают дисфункцию пищевода, что вызывает такие симптомы, как дисфагия, изжога и боли в грудной клетке.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Первичные причины нарушения моторики пищевода включают

Системные расстройства, приводящие к пищеводной дискинезии включают

Многие генерализованные расстройства нервно-мышечной функции (например, миастения гравис, амиотрофический боковой склероз, инсульт, болезнь Паркинсона) могут влиять на процесс глотания, но, как правило, они не классифицируются как нарушения моторики пищевода, поскольку они главным образом вызывают орофарингеальную, а не пищеводную дисфагию.

Симптоматика нарушений моторики пищевода зависит от причины, но обычно проявляеся как затруднения при глотании (дисфагия), боли в грудной клетке и/или изжога.

Оценка расстройств моторики пищевода зависит от симптомов, присутствующих у пациента, и может включать эндоскопию верхних отделов желудочно-кишечного тракта, рентгеноскопию с помощью бариевой взвеси, манометрию пищевода, тесты на кислотность и рефлюкс и/или импедансную планиметрию.