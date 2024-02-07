Инфекционные поражения пищевода наблюдаются главным образом у пациентов со сниженной иммунной защитой. Первичные агенты включаютCandida albicans, вирус простого герпеса и цитомегаловирус. Симптомы – боль в груди и боль при глотании. Диагноз устанавливается при эндоскопической визуализации процесса и бактериологическом исследовании. Лечение состоит в назначении противогрибковых или антивирусных препаратов.
(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).
Инфекционные поражения пищевода редко возникают у пациентов с нормальной иммунной защитой. Первичная защита пищевода включает слюну, моторику пищевода и клеточный иммунитет. Таким образом, в группу риска входят пациенты со СПИДом, трансплантированными органами, расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, диабетом, недоеданием, злокачественными новообразованиями и нарушениями моторики пищевода. Кроме того, пероральные или ингаляционные кортикостероиды могут увеличивать риск инфекционного эзофагита. CandidaКандидозная инфекция может развиться у любого из этих пациентов. Инфекции вируса простого герпеса (ВПГ) и цитомегаловируса (ЦМВ) встречаются в основном у пациентов с ВИЧ или перенесших трансплантацию.
кандидозный эзофагит
Пациенты с эзофагитом, обусловленным Candida, обычно жалуются на боль при глотании и реже на дисфагию.
Около 2/3 имеют признаки кандидозного стоматита (его отсутствие не исключает поражение пищевода). Пациентам с жалобами на боль при глотании и типичными признаками стоматита можно назначить эмпирическую терапию, но, если существенного улучшения через 5-7 дней не происходит, необходимо эндоскопическое обследование. Исследование глотания с помощью бариевой взвеси менее информативно.
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Лечение эзофагита, обусловленного Candida, заключается в назначении флюконазола в дозе 200–400 мг перорально или внутривенно 1 раз в день на протяжении 14–21 суток (1). Альтернативное лечение включает азолы (итраконазол, вориконазол, позаконазол) или эхинокандины (например, каспофунгин, микафунгин, анидулафунгин). Местная терапия не играет никакой роли.
Справочные материалы
1. Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al: Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 62(4):e1-e50, 2016. doi: 10.1093/cid/civ933
Эзофагит, вызванный вирусом простого герпеса, и цитомегаловирусный эзофагит
Эти инфекции одинаково вероятны у пациентов после трансплантации, но эзофагит, вызванный ВПГ, развивается вскоре после трансплантации (реактивации), а эзофагит, вызванный цитомегаловирусом (ЦМВ), возникает спустя 2–6 месяцев. Среди пациентов, страдающих ВИЧ, ЦМВ встречается гораздо чаще, чем ВПГ, а вирусный эзофагит возникает в основном при уровне CD4+ < 200/мкл. Сильные боли при глотании развиваются при любой инфекции.
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Эндоскопия с цитологией или биопсией обычно необходима для верификации диагноза.
ВПГ лечат пероральным или в/в введением ацикловира, валацикловира или фамцикловира. Пациенты с ослабленным иммунитетом обычно получают более длительное лечение (т. е. 14-21 дней), чем пациенты с нормальным иммунитетом (7-10 дней).
ЦМВ-инфекцию у пациентов с иммунодефицитом обычно лечат внутривенно ганцикловиром или перорально валганцикловиром. Альтернативное лечение включает фоскарнет и цидофовир.