Инфекционные поражения пищевода

Пациенты с эзофагитом, обусловленным Candida, обычно жалуются на боль при глотании и реже на дисфагию.

Около 2/3 имеют признаки кандидозного стоматита (его отсутствие не исключает поражение пищевода). Пациентам с жалобами на боль при глотании и типичными признаками стоматита можно назначить эмпирическую терапию, но, если существенного улучшения через 5-7 дней не происходит, необходимо эндоскопическое обследование. Исследование глотания с помощью бариевой взвеси менее информативно.

кандидозный эзофагит Изображение Image provided by Kristle Lynch, MD.

Лечение эзофагита, обусловленного Candida, заключается в назначении флюконазола в дозе 200–400 мг перорально или внутривенно 1 раз в день на протяжении 14–21 суток (1). Альтернативное лечение включает азолы (итраконазол, вориконазол, позаконазол) или эхинокандины (например, каспофунгин, микафунгин, анидулафунгин). Местная терапия не играет никакой роли.