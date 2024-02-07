Анамнез болезни начинается с описания остроты начала и длительности существования симптомов. Пациенты должны описать, какие продукты вызывают дисфагию и где локализуется затруднение проглатывания. Особенное внимание следует обратить на то, какая – твердая, жидкая или и та и другая – пища вызывает дисфагию, выбрасывается ли пища через нос, вытекает ли изо рта слюна или выпадает пища, наблюдалось ли застревание пищи, кашляют ли они или поперхиваются во время еды.

При анализе симптомов необходимо обратить внимание на проявления, указывающие на нервно-мышечные, желудочно-кишечные (ЖКТ) и системные ревматические заболевания (особенно системный склероз), а также на наличие осложнений. Значимые симптомы нейромышечных болезней включают слабость и быструю утомляемость, нарушения походки или балансирования, тремор, затруднения речи. Значимые симптомы желудочно-кишечной патологии включают изжогу или другие жалобы, свидетельствующие о рефлюксе. Симптомы системных ревматических заболеваний могут проявляться болью в мышцах и суставах, феноменом Рейно и кожными изменениями (например, сыпью, отеками, уплотнением кожного покрова).

При сборе анамнеза перенесенных заболеваний следует выявить диагностированные заболевания, которые могут вызвать дисфагию (см. таблицы Некоторые причины орофарингеальной дисфагии и Некоторые причины пищеводной дисфагии).